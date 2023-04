Elon Musk busca encontrar sucesor en Twitter 0:47

(CNN) -- Elon Musk fue destronado oficialmente de la cima de la "Lista mundial de multimillonarios" anual de la revista Forbes.

El jefe de Tesla y Twitter es ahora el segundo multimillonario más rico, con una fortuna estimada de US$ 180 mil millones, que es US$ 39 mil millones menos que el año anterior. El primer puesto fue otorgado a Bernard Arnault, presidente del gigante francés de artículos de lujo LVMH. Su patrimonio neto aumentó más de US$ 50 mil millones en el último año hasta alcanzar los US$ 211 mil millones.

Esto no debería sorprender a Musk, cuya posición se tambaleó en la lista de "Multimillonarios en tiempo real" de Forbes, que se actualiza diariamente, durante los últimos meses. Él y Arnault a menudo intercambian lugares.

Sin embargo, la lista de este martes rastrea la riqueza anual. Forbes explicó que la riqueza de Musk se había reducido debido a que su compra en Twitter por US$ 44.000 millones, financiada con acciones de Tesla, asustó a los inversores y provocó que las acciones de Tesla cayesen bruscamente el año pasado. Tesla recuperó gran parte de esas pérdidas este año, pero aún están significativamente por debajo de lo que valían antes de que Musk comprara Twitter.

Forbes dijo que "Musk en gran medida se ha tuiteado a sí mismo fuera del primer puesto en las filas" porque las acciones de Tesla bajaron un 50% desde que tomó el control de Twitter hace un año. SpaceX es un factor brillante para el multimillonario, señala la revista, ya que su valoración aumentó de US$ 13 mil millones a US$ 140 mil millones durante el año pasado.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es quien perdió la mayor cantidad de dinero de entre los multimillonarios en la lista (unos US$ 57 mil millones), lo que lo derribó de la segunda posición a la tercera. La pérdida se puede atribuir a que las acciones de Amazon perdieron casi el 40% de su valor el año pasado.

En cuanto a Arnault, Forbes dijo que el francés tuvo un "año excepcional" en 2022 debido a las ganancias récord en el conglomerado de lujo, que comprende a Louis Vuitton, Christian Dior y Tiffany & Co. Las acciones de LVMH subieron un 25% durante el último año. y el patriarca reveló recientemente sus planes de sucesión en favor de sus hijos.

Forbes dijo que el número total de multimillonarios en la lista de este año cayó a 2.640 (desde 2.668), marcando el segundo año consecutivo de declive.

“Fue otro año raro para las personas más ricas del planeta”, dijo Chase Peterson-Withorn, editor senior de riqueza de Forbes, en un comunicado. “Casi la mitad de la lista es más pobre que hace 12 meses, pero unos pocos afortunados son miles de millones, o incluso decenas de miles de millones de dólares más ricos”.

Más de 250 personas que estaban en la lista del año pasado no aparecieron en la de este año, incluido Kanye West, quien perdió su contrato con Adidas, y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien perdió el 94% de su riqueza en un día.