Lo que significa el sorpresivo recorte de petróleo de la OPEP para los precios de la gasolina en EE.UU.

Aumentan los precios de la gasolina en EE.UU. 1:05

(CNN) -- La decisión sorpresiva de la OPEP y sus aliados de reducir drásticamente la producción de petróleo pronto se sentirá en los surtidores de gasolina de Estados Unidos.

El grupo conocido como OPEP+ anunció este domingo que reduciría la producción de petróleo en más de 1,6 millones de barriles por día a partir de mayo y hasta fin de año. La noticia hizo que tanto los futuros del crudo Brent, el punto de referencia mundial del petróleo, como el WTI, el punto de referencia de EE.UU., subieran alrededor de un 6% en las operaciones de este lunes.

El anuncio del recorte de la producción también tuvo un impacto inmediato en los futuros de la gasolina, que pasarán a los conductores estadounidenses mucho más rápido que el aumento de los precios del petróleo. El RBOB, el precio de la gasolina al por mayor más observado, subió alrededor de 8 centavos por galón, o alrededor del 3%, en las operaciones de la mañana.

“Creo que la OPEP está despertando al monstruo de la inflación”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS, que rastrea los precios del gas para AAA. “La Casa Blanca tiene que estar conmocionada y muy enojada. Ciertamente altera el cálculo por un tiempo”.

El promedio nacional de los precios de la gasolina en EE.UU. se situó en US$ 3,51 este lunes, según AAA. Kloza dijo que el precio podía subir de $3,80 a US$ 3,90 en un tiempo relativamente corto gracias al movimiento de la OPEP.

publicidad

“No vamos a volver a US$ 5 por galón. No creo que lleguemos a los US$ 4”, dijo. Pero dijo que para fines del verano, los conductores estadounidenses podrían volver a estar por encima de los precios del año anterior, especialmente si hay un huracán u otras tormentas que afecten la producción a lo largo de la costa del Golfo.

El precio medio de la gasolina normal en EE.UU. hace un año era de US$ 4,19 dólares el galón tras la invasión rusa de Ucrania y la interrupción que causó en los mercados energéticos mundiales. Los precios finalmente alcanzaron un récord de US$ 5,02 por galón el 14 de junio, antes de comenzar una caída lenta pero constante en el transcurso de más de tres meses durante los cuales el precio promedio cayó todos los días. La disminución fue impulsada en parte por la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. y en parte por la preocupación de que podría haber una recesión en EE.UU. o mundial que redujera la demanda de gasolina.

Incluso a US$ 3,51, los precios de la gasolina en EE.UU. estaban justo por debajo del promedio de US$ 3,53 el 23 de febrero de 2022, el día antes de la invasión rusa de Ucrania.

Kloza dijo que una cosa que impide que los precios se acerquen a los niveles récord de 2022 es que EE.UU. planea liberaciones adicionales del SPR, y que la producción de petróleo y la capacidad de refinación de EE.UU. han aumentado. Pero un recorte de un millón de barriles diarios de petróleo por parte de la OPEP+ no será fácil de compensar.

“Tienen la capacidad de reducir la producción y parecen estar motivados para hacerlo”, dijo.