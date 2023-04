¿Quién es Todd Blanche, el nuevo abogado principal de Trump en el caso de supuestos pagos por silencio?

¿Cuál es el proceso de encausamiento contra Trump? 5:44

(CNN Español) -- El nombre de Todd Blanche cobró popularidad en las últimas horas, luego de que se conociera que es el nuevo abogado que contrató el expresidente Donald Trump para que actúe como litigante principal frente a los cargos presentados por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

Blanche representó anteriormente al jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y a Igor Fruman, un antiguo socio de Rudy Giuliani que también fue una figura clave en el primer juicio político del exmandatario republicano, que ya se encuentra en Nueva York para su comparecencia ante la corte por el caso vinculado a los supuestos pagos por silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

Recientemente fue socio de la firma de abogados Cadwalader, Wickersham & Taft.

Los abogados de Trump Joe Tacopina y Susan Necheles permanecerán en el equipo legal de Trump.

La contratación de Blanche se vio por algunos dentro de la órbita de Trump como una marginación de Tacopina, que hasta este momento ha sido uno de los abogados más directos que se ocupan de la defensa de Trump. Sin embargo, un alto asesor de Trump rechazó esa caracterización y dijo que la incorporación de Blanche tenía la intención de añadir más potencia de fuego legal a la defensa de Trump.

A la pregunta de Paula Reid, de CNN, de si sigue con el caso y si estará en el tribunal este martes, Tacopina respondió: "¡Sí, por supuesto! Y seré el abogado principal del juicio cuando suene la campana".

¿Posible conflicto de intereses de Todd Blanche?

Cuando Kaitlan Collins de CNN le preguntó el viernes si Tacopina era el abogado adecuado en Nueva York para llevar a Trump a juicio, otro abogado que representa al expresidente, Tim Parlatore, señaló un posible conflicto de intereses.

"Sé que Joe tiene ciertos problemas potenciales de conflicto, dados sus contactos previos con Stormy Daniels. Así que quién es el abogado adecuado para llevarlo a juicio es algo que el cliente tendrá que decidir. En última instancia, la decisión de junto a quién estar, ante un jurado, es una decisión que sólo el cliente puede tomar", dijo Parlatore.

Trump, a la corte

Este martes de tarde, Trump será fichado por investigadores en su comparecencia en Manhattan, lo que incluye la toma de sus huellas dactilares. Normalmente, se le haría una foto policial. Pero fuentes conocedoras de los preparativos no estaban seguras de que se fuera a hacer una ficha policial, porque el aspecto de Trump es ampliamente conocido y a las autoridades les preocupaba la filtración indebida de la foto, lo que supondría una violación de la ley estatal.

Normalmente, cuando se detiene a un acusado, se le recluye en una celda cercana a la sala del tribunal antes de su comparecencia. Pero eso no ocurrirá con Trump. Una vez que el expresidente haya terminado de ser procesado, será conducido a través de un conjunto de pasillos y ascensores hasta la planta donde se encuentra la sala del tribunal. Entonces saldrá a un pasillo público para entrar en la sala.

No se espera que Trump sea esposado, ya que estará rodeado de agentes federales armados para su protección.

"Obviamente, esto es diferente. Nunca había ocurrido antes. Nunca antes había tenido al Servicio Secreto involucrado en una comparecencia en el número 100 de la calle Centre", dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. "Todo lo del martes está todavía muy en el aire, aparte del hecho de que diremos muy alto y con orgullo que no somos culpables".

Por la tarde, se espera que Trump sea conducido a la sala del tribunal, donde se desvelará la acusación y se enfrentará formalmente a los cargos. Tras su comparecencia, es casi seguro que Trump quede en libertad bajo fianza. Es posible, aunque quizá improbable, que se le impongan condiciones para viajar.

Normalmente, un acusado que queda en libertad saldría por la puerta principal, pero el Servicio Secreto querrá limitar el tiempo y el espacio en que Trump esté en público. Así que, una vez que termine la vista, se espera que Trump vuelva a caminar por el pasillo público y se dirija a los pasillos traseros de la oficina del fiscal del distrito, donde le esperará su comitiva.

Paula Reid, de CNN, contribuyó a la elaboración de este artículo.