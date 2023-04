¿Qué sí y qué no se puede elegir en la gestación subrogada? 1:05

(CNN Español) -- El caso de la actriz Ana Obregón, que tuvo una bebé por gestación subrogada --a quien presentó como su nieta-- ha puesto en el centro del debate este proceso. ¿En qué consiste? ¿Y dónde puede hacerse de manera legal? Aquí, todas las respuestas.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es un proceso por el cual una mujer lleva en su vientre a un bebé que se formó de un embrión "con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante", según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. "El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que nace el bebé".

¿Qué tipos de gestación subrogada hay?

Se conocen dos tipos de subrogación.

La gestación subrogada se hizo por primera vez en 1976, en el estado Michigan, y en principio se conoció como subrogación "tradicional". Es un proceso en el que la madre subrogada proporcionaba su propio óvulo, por lo que ella es la madre biológica. "En estos casos, la subrogada es a menudo familiar o una amiga cercana de la pareja", según Global Surrogacy Services, un centro de gestación subrogada con sede en California.

En tanto, existe también la subrogación gestacional, un proceso por el cual una persona cursa el embarazo, pero no proporciona el óvulo utilizado en la concepción y da a luz a un bebé para otra persona u otra pareja. A la mujer que lleva adelante el embarazo se la conoce como "sustituta" o "portadora gestacional" y quienes buscan criar al bebé son "padres potenciales", dice el Instituto de Salud del Estado de Nueva York.

¿Cuáles son los pasos para el proceso de subrogación?

Se trata de un proceso complejo con varias etapas, según dijo a CNN anteriormente Kristin Marsoli, directora de mercadeo de la agencia de subrogación Circle Surrogacy and Egg Donation, con sede en Estados Unidos.

Son cinco pasos principales:

1. Consulta y registro — Este primer paso en el proceso de subrogación es uno de los más grandes: tomar la decisión de hacer crecer la familia a través de la subrogación y elegir una agencia. Los futuros padres también coincidirán con un donante de óvulos y crearán sus embriones, si es necesario.

2. Búsqueda de la sustituta — La etapa de emparejamiento es una de las más emocionantes. Los futuros padres encontrarán a la mujer que los ayudará a hacer crecer su familia. Se hará una presentación, según Marisoli, tanto de la madre sustituta como de los futuros padres. Si ambas partes están interesadas, se emparejarán oficialmente, agregó.

3. Exámenes médicos y trabajo legal — Durante la fase médica y legal, la portadora gestacional irá a la clínica de Fertilización In Vitro (FIV) de los futuros padres para su examen médico. A partir de ahí, recibirá su protocolo y comenzará sus medicamentos y seguimiento en su clínica local.

El proceso legal es importante, ya que los padres potenciales trabajarán con un abogado para redactar su contrato de subrogación mientras que la madre subrogada trabaja con su propio abogado. Una vez que llegue el momento adecuado, la sustituta irá a la clínica de FIV para la transferencia de embriones. Muchos padres potenciales acompañan a la madre sustituta y pasan tiempo con ella y luego sigue un proceso para esperar que el embarazo se confirme.

4. El embarazo — Es quizá la etapa más larga en el camino de la subrogación. Durante este momento, los futuros padres continuarán desarrollando un fuerte vínculo con su madre sustituta mientras ella comparte actualizaciones sobre el embarazo y el bebé. Es el momento de los controles con el obstetra o ginecólogo, controles de ultrasonido y ecografías.

También es el momento para que los futuros padres trabajen con su abogado sobre sus derechos de paternidad y ultiman los detalles para la llegada de su bebé (o bebés).

5. Paternidad — Es el momento en el que los padres conocen a su bebé y lo sostienen por primera vez.

Este proceso puede tomar entre 15 y 18 meses, aproximadamente.

¿Cómo se eligen a los subrogados y a los donantes?

Sam Hyde, presidente de Circle Surrogacy and Egg Donation, le dijo a CNN que tanto las madres sustitutas como los donantes de óvulos y futuros padres deben someterse a una evaluación antes de ser aceptados en el programa.

"Para los futuros padres, realizamos verificaciones de antecedentes penales. Todos deben cumplir con los requisitos básicos del programa (como límites de edad), así como demostrar una necesidad real de un sustituto (no aceptamos casos de subrogación social)".

"En el caso de las donantes de óvulos, nos preocupamos principalmente por su historial médico personal y familiar, así como por cualquier donación anterior", dijo a CNN Hyde.

Pero el proceso más complicado, según Hyde, es para las madres subrogadas, que consiste en revisar su información básica, su historial de embarazos, complicaciones de salud y coincidencia con los futuros padres.

"Los sustitutos que superan la evaluación inicial, luego tienen una llamada de evaluación de dos horas con un trabajador social. Se someten a una evaluación psicológica formal y un médico de FIV revisa sus registros médicos. La pareja o persona de apoyo del sustituto también se someterá a una evaluación con un trabajador social", dijo Hyde.

¿Cómo se decide quiénes serán los donantes y quienes serán los padres biológicos?

"Al igual que cualquier persona que selecciona a una donante de óvulos, los solteros y las parejas homosexuales revisan las bases de datos de donantes de óvulos y buscan a una mujer joven que cumpla con ciertos criterios", dijo a CNN John Weltman, fundador de Circle Surrogacy and Egg Donation.

Según él, los padres pueden elegir una donante de óvulos "en función de su apariencia, su inteligencia, su capacidad artística y atlética". O también conociendo primero a la donante y decidan que esa es la persona que quieren como donante.

Luego se decide el padre biológico.

"Muchas parejas homosexuales desean dos hijos, en cuyo caso crearán embriones utilizando la misma donante de óvulos y la biología de cada uno de los padres", dijo Weltman a CNN.

"La mitad de los óvulos serán fertilizados con la biología de un padre y la otra mitad con la del segundo padre", agregó. En estos casos pueden tener dos hijos, uno con los genes de cada padre o hay casos en los que uno solo de ellos es el padre biológico, agregó Weltman.

¿Cuál es la relación entre los padres potenciales y la madre subrogada?

Una relación sólida entre los portadores gestacionales y los futuros padres no solo es beneficiosa para ayudar a garantizar un proceso tranquilo, sino que también es útil después de hacerlo, cuando los padres comparten la historia del nacimiento del niño con él o ella. El tipo de relación entre un portador gestacional y un futuro padre es diferente para todos.

"Para los padres, una relación sólida con sus sustitutos les permite sentirse parte del embarazo y ser abiertos y honestos sobre sus sentimientos y deseos a medida que avanza el embarazo", dijo Marisoli a CNN.

¿Cuánto cuesta el proceso?

Según la organización Circle Surrogacy and Egg Donation, el costo de la subrogación depende de muchos factores, pero esencialmente se divide en cinco categorías:

En total, los honorarios profesionales y gastos del transportista y los costos del seguro oscilan entre US$ 100.000 y US$ 140.000.

Si se necesita un programa de donación de óvulos, se agregarán alrededor de entre US$ 20.000 y US$ 30.000. La Fertilización In Vitro puede estar cubierta por el seguro de algunos futuros padres, pero si no lo está, el costo de crear embriones y realizar transferencias suele oscilar entre US$ 15.000 y US$ 40.000.

¿En qué países es legal la gestación subrogada y en cuáles está prohibida?

En cada país la legislación sobre maternidad subrogada es diferente. Cuando es ilegal, los ciudadanos de ese país pueden ir a otra nación en el que sí es legal y participar en un embarazo subrogado internacional, según la organización Families Thru Surrogacy.

En los siguientes países, la maternidad subrogada es legal, según Families Thru Surrogacy: Australia, Canadá (en algunas provincias), Colombia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Israel, Kenya (no está regulada), México, Nueva Zelandia, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos (California, Maryland, Massachusetts, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Alabama, Arkansas, Connecticut, Illinois, Iowa, Nevada, Dakota del Norte, Oregon, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental). También es un procedimiento legal en naciones como Bélgica y Países Bajos.

En tanto, estos son los países donde el procedimiento es ilegal: Alemania, Bulgaria, Nepal, Portugal, España, Italia, Irlanda, Francia, Camboya y Dinamarca, según la asociación American Surrogacy.

-- Con información de , de CNN.