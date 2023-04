Ben Affleck habla español con fluidez y la gente alucina

JLO y Ben Affleck se hacen tatuajes complementarios 0:53

(CNN) -- La memoria de Internet puede ser tanto larga como corta cuando se trata de famosos.

Un clip reciente de Ben Affleck hablando en español de su nueva película "Air" con la Cadena SER, una cadena de radio en España, está sorprendiendo a aquellos que no sabían que el actor puede conversar de manera fluida en el idioma.

La cadena de radio publicó una parte de la entrevista en TikTok, en la que Affleck explica parte de su proceso de pensamiento detrás de la película en un español bastante impresionante, incluso bromeando con facilidad en el idioma.

Esto dio lugar a algunas bromas en los comentarios, por ejemplo de una persona que escribió: "El cambio de Ben a Benito".

Pero no es la primera vez que Affleck demuestra que es bilingüe.

El actor, guionista y director ha utilizado el español en entrevistas de prensa en alfombras rojas y con paparazzi. Y aunque su esposa Jennifer Lopez tiene ascendencia puertorriqueña, Affleck aprendió el idioma en su juventud.

El actor y director contó a Kelly Clarkson en su programa de entrevistas diurno que, cuando tenía 13 años, vivió un año en México rodando un programa de televisión, donde aprendió el idioma.

Affleck también compartió que su hija Violet con su exesposa Jennifer Garner estaba estudiando español en la escuela y se le había dado tan bien que le había animado a mejorar sus habilidades lingüísticas para que ella no le superara."No me importa que no pueda hacer tus deberes de matemáticas, pero no vas a ser mejor que yo en español", bromeó.