Corte Suprema niega a Virginia Occidental aplicar a atletas trans la prohibición de practicar deportes según su identidad de género

(CNN) -- La Corte Suprema de Estados Unidos negó este jueves la petición de Virginia Occidental para aplicar plenamente una ley estatal que prohíbe a las mujeres y niñas transexuales participar en equipos deportivos de escuelas públicas de acuerdo a su identidad de género.

En una orden sin firma, el tribunal negó la petición de emergencia del fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, para que se le permitiera al estado aplicar la ley de 2021. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon, afirmando que habrían accedido ante el pedido.

A principios de este año, un tribunal federal inferior ordenó al estado que detuviera temporalmente la prohibición que regía contra Becky Pepper-Jackson, una niña transgénero de 12 años que demandó al estado por la ley poco después de su aprobación.

Pepper-Jackson pudo competir en los equipos de campo traviesa y de atletismo de su escuela secundaria gracias a la orden judicial del tribunal inferior. Ahora, la decisión de la Corte Suprema de denegar la petición de urgencia implica que podrá seguir haciéndolo.

"Estamos agradecidos de que la Corte Suprema haya reconocido hoy que no había ninguna emergencia y que Becky debe poder seguir participando con sus compañeros en el equipo de atletismo de su escuela secundaria, lo que ha estado haciendo sin incidentes durante tres o cuatro temporadas", dijeron en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Virginia Occidental y Lambda Legal, que representan a Pepper-Jackson.

Aunque la ley ha estado vigente desde 2021, los abogados de Pepper-Jackson dijeron en recientes presentaciones judiciales que el estado "no tiene conocimiento de ningún estudiante transgénero que quiera practicar deportes escolares en Virginia Occidental además de ella".

Morrisey describió la decisión de la Corte como un "revés procesal" en una declaración este jueves, y agregó: "Pero seguimos confiando en que cuando este caso se defina en última instancia, prevaleceremos".

El tribunal tardó un tiempo inusualmente largo en responder a la solicitud, presentada hace casi un mes.

En su disenso de dos páginas, Alito señaló que la cuestión podría llegar pronto ante los magistrados.

"Esta solicitud se refiere a una cuestión importante que es probable que este Tribunal tenga que abordar en un futuro próximo, a saber, si el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972... o la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda prohíben que un estado restrinja la participación en deportes de mujeres o niñas basándose en los genes o en características fisiológicas o anatómicas", escribió.

Alito también escribió: "Entre otras cosas, la aplicación de la ley en cuestión no debe ser prohibida por los tribunales federales sin ninguna explicación".

El analista de la Corte Suprema de CNN, Steve Vladeck, dijo que "es totalmente posible que el tribunal se mantenga al margen de esta disputa por el momento no porque simpatice con el demandante en cuanto a la cuestión de fondo, sino por cuestiones de procedimiento con el comportamiento de Virginia Occidental en este litigio".

"Así pues, es probable que la sentencia de este jueves no sea tanto un presagio de cómo abordará la Corte las leyes estatales que restringen la participación de los atletas transexuales en los equipos deportivos de las escuelas públicas, sino más bien un reflejo de una división entre los jueces conservadores sobre cuándo deben —y cuándo no deben— importar esas cuestiones procesales", añadió Vladeck, que es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

Primera vez que llega a la Corte

La solicitud de Virginia Occidental a la Corte Suprema representó la primera vez que el tema deportivo llega al máximo tribunal de Justicia. Resoluciones como la H.B. 3293 han ganado un impulso considerable en los estados liderados por el Partido Republicano en los últimos años, con más de una docena de ellos promulgando prohibiciones similares desde 2020.

Hace dos años, los jueces se mantuvieron al margen de una disputa sobre si un estudiante trans podía usar el baño que correspondía con su identidad de género. Aún así, en una decisión de 6 contra 3 un año antes, la corte había ampliado las protecciones que regían en los lugares de trabajo para los trabajadores homosexuales, lesbianas y transgénero, otorgando una victoria clave a los estadounidenses LGBTQ.

La ley de Virginia Occidental establece que los equipos deportivos en “cualquier escuela secundaria pública o institución estatal de educación superior deben designarse en función del “sexo biológico”, prohibiendo así que las mujeres y niñas trans participen en equipos atléticos femeninos “donde se involucre habilidad competitiva o contacto”.

“Este Tribunal debe anular la orden judicial del Cuarto Circuito y permitir que la Ley continúe protegiendo a los estudiantes atletas de Virginia Occidental esta primavera y más allá”, escribieron Morrisey y los abogados de Alliance Defending Freedom, que representa a un ex atleta universitario que intervino en el caso en nombre de Virginia Occidental, en su solicitud de emergencia a la corte el mes pasado.

"Este caso implica una cuestión cargada de emociones y perspectivas diferentes. Esa es una razón más para aplazar a los legisladores estatales en espera de la apelación", dijeron los abogados al tribunal. "La decisión correspondía al poder legislativo de Virginia Occidental. El final de este litigio confirmará que fue una decisión válida".

Sin embargo, los abogados de Pepper-Jackson argumentaron en documentos judiciales que la afirmación del estado de que está siendo perjudicado por la medida cautelar del tribunal de apelación contra la ley es infundada.

"En resumen, la solicitud no se acerca al tipo de circunstancias urgentes y apremiantes requeridas para un alivio extraordinario de esta Corte", escribieron. "No hay base para que esta Corte ordene a B.P.J. salir del campo de juego donde ha estado durante toda su carrera en la escuela media hasta la fecha y donde su presencia no perjudica a nadie".

Se presentaron ante la Corte Suprema varios escritos de amigos del tribunal en apoyo de la petición de Virginia Occidental, uno de ellos firmado por varios deportistas famosos, entre ellos la tenista Martina Navratilova y las campeonas olímpicas Summer Sanders y Donna de Varona.

"Al llamar la atención de esta Corte sobre sus nombres, sus voces y sus historias personales, los amici esperan poner de relieve la petición de las mujeres y las niñas de todo el país: que este Tribunal afirme su derecho permanente a la igualdad de oportunidades y talle en granito que las mujeres no pueden estar en clara y específica desventaja debido a su sexo biológico", escribieron en el escrito los abogados de las atletas.

Además de Virginia Occidental, otros estados controlados por los republicanos han promulgado prohibiciones deportivas similares, ocho de ellos sólo en 2022. Al impulsar estas medidas, los conservadores han argumentado que las mujeres y niñas transgénero tienen ventajas físicas sobre las mujeres y niñas cisgénero en los deportes, aunque un informe de 2017 no encontró "ninguna investigación directa o consistente" sobre tal ventaja.

Esta historia se ha actualizado con detalles adicionales.

Ariane de Vogue, de CNN, ha contribuido a este reportaje.