Hugh Jackman recibe el alta médica de cáncer de piel

(CNN) -- El actor australiano Hugh Jackman recibió el alta médica de cáncer de piel después de someterse a pruebas para detectar la enfermedad, anunció a través de Instagram.

“¡Mis biopsias resultaron negativas!”, dijo el miércoles. “Gracias por todo el amor. ¡Lo siento!".

Jackman, quien interpretó a Wolverine en la franquicia “X-Men” desde el año 2000, reveló a principios de esta semana que se sometió a pruebas de cáncer de piel luego de un chequeo médico e instó a sus fanáticos a protegerse del sol.

Mientras anunciaba los resultados negativos de su biopsia, reiteró su llamado a sus seguidores para que se mantuvieran a salvo del sol.

“Recuerden usar protector solar con un alto nivel de SPF (sin importar la temporada)”, agregó el actor de 54 años.

Jackman, también conocido por sus papeles protagónicos en “Les Misérables” y “The Greatest Showman”, recibió tratamiento por carcinoma de células basales varias veces, y en 2013 reveló que le extirparon un tumor canceroso de la nariz.

El carcinoma de células basales de la piel es uno de los cánceres más comunes en EE.UU. y el tratamiento puede ser muy efectivo cuando el cáncer se detecta temprano.

La causa más frecuente es la exposición al sol o el bronceado en interiores, según la Skin Cancer Foundation, que agrega que usar protector solar a diario, evitar la luz solar más intensa y revisar la piel mensualmente puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

“Ha habido un aumento de melanoma que aparece en áreas no expuestas al sol, como la axila, el área genital y entre los dedos de los pies”, dijo a CNN en febrero el Dr. Arif Kamal, director de pacientes de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. “Por lo tanto, es importante revisar, o hacer que un compañero o un dermatólogo controlen, todo el cuerpo una vez al año”.

Al comprobar si hay cáncer de piel, es importante examinar cuidadosamente toda la piel, incluidas las palmas de las manos, las plantas de los pies, entre los dedos de los pies y las nalgas y en el área genital.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda usar el método A, B, C, D, E para analizar cualquier punto preocupante y luego acudir a un especialista si tiene alguna inquietud.

“Para aquellos de nosotros aquí en el hemisferio norte, usemos protector solar. Simplemente no vale la pena (no hacerlo). No importa cuánto quieras un bronceado. Confíen en mí”, dijo Jackman en un video a principios de esta semana.

“Pónganse un poco de protector solar. Aún así un tiempo increíble ahí fuera, de acuerdo. Por favor, ten cuidado."

Sandee LaMotte de CNN contribuyó con este reportaje.