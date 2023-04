Video muestra los momentos antes del mortal disparo contra Dalaneo Martin 2:00

(CNN) –– El FBI y fiscales federales abrieron una investigación de derechos civiles sobre el disparo mortal contra Dalaneo Martin, de 17 años, por un agente de policía en la ciudad de Washington, después de que el adolescente fue hallado durmiendo en un vehículo supuestamente robado.

El anuncio se produjo después de que la Policía de Parques de EE.UU. y la Policía Metropolitana de Washington publicaran el martes videos de cámaras corporales que mostraban el fatal encuentro del 18 de marzo.

"La pérdida de una vida siempre es trágica, pero es especialmente desgarradora cuando se trata de un joven", dijo la Oficina del Fiscal de EE.UU. en Washington en un comunicado, y calificó el video de la cámara corporal de "extremadamente perturbador".

"En coordinación con la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Fiscalía de Estados Unidos abrió una investigación sobre las circunstancias que llevaron a la muerte del Sr. Martin. Esa investigación, que nos comprometemos a llevar a cabo de forma diligente y exhaustiva, está en curso", dice el comunicado.

La publicación de los videos se produce en medio del escrutinio nacional sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, provocado por la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales en varios casos en los que una interacción con la policía se saldó con muertos o heridos, entre ellos el disparo mortal de febrero de Alonzo Bagley en Shreveport (Louisiana) y la muerte a golpes de Tyre Nichols a manos de agentes en Memphis (Tennessee).

Los agentes de la Policía de Parques Nacionales y la Policía Metropolitana de Washington respondieron a una denuncia de robo de un vehículo poco antes de las 9 de la mañana cuando se produjo el disparto contra Martin, según explicaron.

Un agente de la Policía Metropolitana llegó primero y "observó que el ocupante del vehículo estaba dormido y que el interruptor de encendido estaba forzado. El agente determinó que el vehículo era robado y llamó a otras unidades", explicó la Policía de Parques Nacionales en un comunicado.

Llegaron varios agentes de ambos organismos y empezaron a discutir cómo abordar la situación, incluida la posibilidad de romper la ventana y sacar al conductor.

"Una vez que la rompas, se despertará, arrancará el auto y lo pondrá en marcha para irse. No queremos que nadie salga herido", se oye decir a un agente a otro en las imágenes de la cámara corporal de la Policía de Parques Nacionales.

Mientras los agentes siguen trazando estrategias, en la grabación de la cámara se oye a un agente de la Policía Metropolitana decir: "Este es el plan. Está inconsciente. La ventana trasera es de plástico. Voy a intentar cortarla silenciosamente y desbloquear la puerta. Si no se asusta, no se despierta, entonces vamos a intentar entrar y atraparlo antes de que ponga el auto en marcha".

El agente continúa: "Si arranca, déjenlo irse".

Los agentes de ambos cuerpos acaban acercándose al vehículo e intentan sacar al conductor mientras las imágenes muestran cómo un agente de la Policía de Parques salta al asiento trasero y grita: "Policía, no se mueva. No se mueva. No se mueva".

El vehículo arranca de repente mientras el agente de policía sigue en el asiento trasero, según muestra la grabación. El agente grita: "¡Alto!". El vehículo sigue avanzando y el agente grita: "Para, dejame salir. Dejame ir".

Entonces el agente grita: "Para. ¡Para o disparo!"

"El conductor no obedeció" y el agente "disparó su arma de fuego", dijo la Policía.

Segundos después, el vehículo choca contra una casa y el agente salta, según muestran las imágenes.

Los agentes sacaron al conductor del vehículo, pidieron asistencia médica y empezaron a brindarle ayuda, incluyendo compresiones torácicas.

La Policía de Parques Nacionales dijo que el conductor, identificado como Martin, murió en el lugar y que se recuperó una pistola dentro del vehículo. Nadie al interior de la casa resultó herido.

El agente que disparó a Martin y un segundo agente de la Policía de Parques fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir tratamiento, informó la Policía.

"La investigación de este incidente es llevada a cabo por el Departamento de Policía Metropolitana y revisada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El Departamento de Interior lleva a cabo una revisión administrativa de este incidente", declaró la Policía de Parques Nacionales.

La madre de Martin quiere que los agentes sean despedidos y acusados

Ninguno de los agentes implicados ha sido identificado por ninguna de las dos agencias policiales y sus rostros aparecen borrosos en los videos de las cámaras corporales.

Terra Martin, la madre de Dalaneo, dijo el miércoles a la prensa que su hijo debería seguir vivo y que el agente que disparó a su hijo debe ser identificado públicamente y todos los agentes implicados detenidos por homicidio.

"Me duele mucho. Sólo quiero justicia para mi hijo", dijo. "Y necesito que encierren a los agentes, a todos los que participaron".

Martin dijo que el médico forense le dijo que su hijo recibió seis disparos y murió en el acto. CNN se ha puesto en contacto con la oficina del médico forense de Washington.

Aseguró que no ha sido capaz de dormir o comer. "Al ver ayer el video de la muerte de mi hijo, estoy perdida", dijo. "El video explica por sí mismo todo lo que le hicieron a mi hijo. ¿Cómo se puede justificar esto?".

Martin dijo que Dalaneo era su quinto hijo y que él había cambiado después de tener a su hijo. Dalaneo era su sol y su protector, añadió. Estaba muy unido a sus nueve hermanos, comentó.

La Policía de Parques no quiso confirmar el estado del agente que disparó a Martin. "Según la ley aplicable y la política del departamento, no revelamos públicamente información sobre las acciones relativas a nuestros empleados", dijo un portavoz de la Policía de Parques a CNN.

El jefe del sindicato de la Policía de Parques, Kenneth Spencer, defendió al agente que disparó a Martin, declarando al diario The Washington Post: "Hay una razón legal para que estuviera en el auto, el uso de la fuerza estaba justificado y el sindicato respalda las acciones que tomaron los agentes".

La Policía Metropolitana dijo a CNN en un comunicado: "La investigación preliminar de nuestra División de Asuntos Internos fue enviada a la (Fiscalía de EE.UU.) para su revisión independiente".

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Interior para pedirle comentarios.

Holmes Lybrand y Rashard Rose de CNN contribuyeron a este informe.