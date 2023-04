Acusan a una dermatóloga del condado de Orange de envenenar a su esposo con un limpiador de desagües líquido

(CNN) -- Una dermatóloga de California fue acusada formalmente por un jurado investigador por presuntamente envenenar a su esposo con un limpiador de desagües líquido, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Yue “Emily” Yu, de 46 años, fue acusada de tres delitos graves de envenenamiento y un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales, según un comunicado emitido este miércoles.

El abogado de Yu, Scott Simmons, dice que su cliente se declarará inocente. Agrega que el esposo diseñó estos eventos para aprovecharse de Yu en la corte de divorcio.

El esposo de Yu, Jack Chen, quien también es médico, declaró en documentos judiciales que lo envenenaron con un limpiador líquido y que ella estaba tratando de matarlo.

“Comencé a notar un sabor químico en mi limonada. Eventualmente desarrollé síntomas que me hicieron ver al médico que me hizo un examen y me diagnosticó dos úlceras estomacales, gastritis y esofagitis”, dijo Chen en los documentos judiciales presentados para su divorcio, orden de restricción y custodia de sus dos hijos.

Después de notar un sabor extraño en su bebida, Chen instaló cámaras en la cocina para ver si podía capturar alguna evidencia de por qué su bebida tenía un sabor extraño, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Según los documentos judiciales, Chen tiene videos de tres ocasiones distintas de Yu “vertiendo Draino [sic] tomado de debajo del fregadero de la cocina y vertiéndolo en mi limonada”.

En uno de los videos, Chen dijo que su limonada caliente estaba cubierta con una envoltura de plástico. Dijo que el video luego muestra a Yu "tomando el Draino [sic] de debajo del fregadero, quitando la cubierta para verter el Draino [sic], y luego reemplazando el celofán y volviendo a colocar el Draino [sic]".

Chen recolectó muestras de la bebida y las entregó al Departamento de Policía de Irvine, según la oficina del fiscal de distrito. “Las muestras se entregaron más tarde al FBI para su análisis, lo que confirmó que la sustancia era consistente con un limpiador de desagües líquido”.

Simmons, el abogado de Yu, dijo que los hechos relacionados con esta acusación tienen lugar en el contexto de un matrimonio problemático y un caso de divorcio de alto riesgo entre dos médicos.

“Él afirma falsamente que ella está tratando de envenenarlo”, dijo Simmons. “En lugar de llamar al 911, llama a un abogado de divorcios”. Simmons dijo que Chen nunca fue a la sala de emergencias para recibir tratamiento y que la evidencia médica no es consistente con que haya consumido un limpiador de desagües.

Según Simmons, la familia tenía un problema de hormigas en la cocina y solían usar Drano con limonada para cebar y matar a las hormigas.

“El drano no es un agente de envenenamiento encubierto, tiene un sabor terriblemente loco, quema, los ojos comienzan a lagrimear”, dijo Simmons.

Steven Hittelman, el abogado que representa a Chen en el proceso de divorcio, le dijo a CNN este jueves que su cliente ahora “se ha recuperado físicamente de las heridas del veneno”.

Hittelman dijo que estaba satisfecho con la acusación del jurado investigador y especialmente complacido de que incluyera el cargo de violencia doméstica.

David Dworakowski, abogado de divorcio de Yu, dijo que su cliente “es inocente de estos cargos escandalosos; espera presentar su caso en el juicio”.

Si bien el divorcio no ha concluido, Yu ahora puede ver a sus hijos sin supervisión. Los arreglos de custodia aún están en curso, según Hittelman.

Yu deberá autoinformarse ante la Junta Médica de California, que determinará si se le permitirá continuar con su práctica.

Si es condenada por todos los cargos, Yu enfrenta una sentencia máxima de ocho años y ocho meses.

La comparecencia de Yu está programada para el 18 de abril.

“Nuestros hogares deben estar donde nos sintamos más seguros”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en el comunicado de prensa. “Sin embargo, una profesional médica con licencia aprovechó los rituales diarios de su esposo para atormentarlo al darle sistemáticamente una sustancia similar a Drano en su té con la intención de causarle dolor y sufrimiento”.