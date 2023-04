Arrestan al hijo de una exempleada estatal de Florida por supuestas amenazas escolares

Rebekah Jones. (Crédito: Rebekah Jones para el Congreso)

(CNN) -- El hijo de 13 años de Rebekah Jones, una mujer que afirmó que fue despedida por negarse a manipular los datos estatales de covid-19 mientras trabajaba en el Departamento de Salud del estado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue arrestado este miércoles por presuntamente amenazar con disparar en una escuela secundaria.

El niño, a quien CNN no nombra porque es menor de edad, fue acusado de amenazas escritas o electrónicas de matar, causar lesiones corporales o realizar un tiroteo masivo o un acto de terrorismo, un delito grave de segundo grado, según un orden emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa.

En un video de la cámara de seguridad en la oficina del sheriff, obtenido por CNN, se puede ver a Jones acompañando al niño a la oficina del sheriff este miércoles por la tarde, donde se entregó.

Jones, quien tiene muchos seguidores en línea, tuiteó este jueves en la noche: “Mi hijo está en casa conmigo ahora y durmiendo”.

Ella sugirió, sin evidencia, que el arresto de su hijo estaba relacionado con una demanda que presentó el 13 de marzo en el condado de Leon, Florida, contra el Departamento de Salud de Florida y un exsupervisor, bajo la ley estatal de denunciantes, con la que busca obtener su trabajo de vuelta, salarios perdidos y daños y perjuicios por su trato como empleada.

Una portavoz de DeSantis remitió las preguntas sobre el arresto “a la diligente aplicación de la ley de la oficina del sheriff de Santa Rosa”.

Jones señaló en un tuit que la oficina del sheriff comenzó a investigar a su hijo poco después de que ella presentara la demanda. Afirmó en Twitter que su hijo había enviado "solo memes" a sus amigos que, según ella, no eran amenazantes.

Pero, según los informes policiales, varios estudiantes de una escuela secundaria de Navarre, Florida, le dijeron a la policía que el hijo de Jones le había dicho a la gente que planeaba un tiroteo en la escuela y publicó memes y mensajes amenazantes en Snapchat y Discord. Un estudiante le dijo a la policía que el niño le dijo en Discord que quería terminar con su vida y disparar contra la escuela.

Después de emitir una orden de allanamiento, los agentes dijeron que encontraron mensajes en febrero de la cuenta de Snapchat del niño que hacían referencia a armas y la masacre de la escuela secundaria Columbine y planes para disparar y apuñalar a personas en la escuela.

Durante una entrevista con la policía el 23 de marzo, el niño le dijo a la policía que no tenía la intención de llevar a cabo el tiroteo y la policía no encontró armas en su casa. Jones le dijo a la policía que el niño ya no asistía a la escuela y que estaba siendo educado en casa, según documentos policiales.

CNN se comunicó con la oficina del sheriff para obtener información adicional sobre el caso.

En 2020 Jones acusó a la administración de DeSantis de tratar de encubrir el alcance de la pandemia y despedirla por negarse a falsificar números para minimizar la escala del brote. El año pasado, un informe del inspector general del estado dijo que sus afirmaciones "no tenían fundamento" y que los datos de covid-19 no estaban falsificados.

Jones compartió públicamente la historia de su despido antes de dejar el departamento en mayo de 2020 y se convirtió en una destacada crítica en línea de DeSantis. Se postuló sin éxito para el Congreso el año pasado contra el representante republicano Matt Gaetz.

En diciembre de 2020, la policía estatal ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Jones mientras investigaba si accedió a un sistema de mensajería estatal sin autorización para llamar a los funcionarios estatales para hablar sobre las muertes por covid-19.

Finalmente, fue acusada de un cargo de delitos contra los usuarios de computadoras, sistemas informáticos, redes informáticas y dispositivos electrónicos. En diciembre, Jones acordó admitir su culpabilidad y pagar una multa de US$ 20.000 en un acuerdo de enjuiciamiento diferido previo al juicio.