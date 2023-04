Juez Clarence Thomas

(CNN) -- El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas dijo el viernes que no reveló los viajes de lujo pagados por un donante republicano porque en su momento le aconsejaron que no tenía que informar de ellos.



En una inusual declaración enviada a través de la Oficina de Información Pública de la Corte Suprema, Thomas dijo que los viajes que él y su esposa, la activista conservadora Ginni Thomas, hicieron con el donante Harlan Crow y su esposa, a quienes Thomas describe entre los "amigos más queridos" de su familia, fueron el "tipo de hospitalidad personal de amigos personales cercanos", que se le aconsejó que no requiriera divulgación.

Los viajes de Thomas con la familia Crow, que incluían paseos en el yate y el jet privado del donante, fueron objeto de un informe de ProPublica publicado este jueves. Los congresistas demócratas han pedido una investigación sobre el asunto y un código ético más estricto para los jueces, y algunos jueces federales también se han pronunciado al respecto.

El juez Thomas señala que las directrices para informar sobre la hospitalidad personal se modificaron recientemente.

"Y, por supuesto, es mi intención seguir estas directrices en el futuro", dijo Thomas.

El informe de ProPublica describe cómo Thomas aceptó atenciones sociales de Crow, entre las que se incluyen lujosos viajes a Indonesia, Nueva Zelandia, California, Texas y Georgia. Al parecer, algunos de estos viajes incluían trayectos en el superyate de Crow o estancias en propiedades de Crow o de su empresa.

Los jueces federales exponen sus preocupaciones

La controversia ha puesto en la mira al Poder Judicial, cada vez más llamado a resolver las disputas entre los poderes políticos del Gobierno.

A medida que las audiencias de confirmación se han ido convirtiendo en espectáculos políticos y los casos candentes sobre el aborto, el derecho a las armas y la libertad religiosa han ido rompiendo las líneas ideológicas entre conservadores y liberales, los críticos afirman que la Corte Suprema parece cada vez más política.

También ha provocado la reacción de otro sector del electorado al que rara vez se escucha: los jueces federales que prestan servicio en los tribunales inferiores. Los jueces federales en activo y jubilados no suelen hablar de asuntos internos fuera de los confines de la sala del tribunal, pero accedieron a hablar con CNN bajo condición de anonimato.

Un juez jubilado, de designación republicana, dijo a CNN que la revelación de los viajes lo enfurecía.

"Esta es precisamente la razón por la que el respeto público por la Corte Suprema ha caído en picada", dijo ese juez.

"Esto es mucho más que meras violaciones de la ética. Se trata de la legitimidad percibida de la Corte Suprema".

La judicatura del sistema judicial federal está formada por los nueve jueces que integran el más alto tribunal del país, así como por 94 tribunales de primera instancia a nivel de distrito y 13 tribunales de apelación.

Pero otro juez, también de designación republicana, se puso del lado de Thomas en la disputa, diciendo que las normas no habían sido claras y que una comisión de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU. había estado trabajando durante meses para aclararlas, publicando las revisiones recientemente.

"Siempre he pensado que este ámbito era un poco confuso", dijo el juez, añadiendo que las normas relativas a lo que constituye "hospitalidad personal" en las normas nunca se habían aclarado hasta que entró en vigor el nuevo lineamiento, el 14 de marzo.

"La hospitalidad nunca se definió, y resultaba extraño pensar en una situación en la que pasas tiempo social con un amigo íntimo en la que, al menos ocasionalmente, no intervenga algún medio de transporte", dijo el juez. "Si voy a pasar un fin de semana con mis amigos, alguien va a llevar a alguien a donde vamos".

Otro también se puso del lado de Thomas, diciendo que en realidad se les había dicho en dos ocasiones que habían compartido más información de la necesaria. "A la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos le preocupa la coherencia: quieren que los informes tengan el mismo aspecto", dijo el juez.

"No quieren una situación en la que un juez comunique información que otros no comunican", añadió el juez.

"Las nuevas normas trazan una línea", dijo el juez. "Al final, estamos obligados por las normas que tengamos".

No existe un código de conducta para los jueces de la Corte Suprema

Otra fuente gubernamental con estrechos vínculos con el Poder Judicial señaló que la disputa en torno a Thomas se refiere a las normas que se aplican a todos los jueces federales, pero, dice, también ha reavivado una disputa sobre el hecho de que los jueces de la Corte Suprema no tienen un código de conducta que se aplique directamente a ellos.

En la actualidad, todos los jueces de tribunales inferiores deben cumplir un código de conducta, pero los jueces se han negado hasta ahora a vincularse al código actual o a crear uno para sí mismos. La fuente dijo que el sentimiento de los jueces de los tribunales inferiores con los que habían hablado era que sentían que el Poder Judicial en su conjunto estaba siendo manchado por el hecho de que los nueve jueces no adoptaran un código de conducta.

La fuente dijo que el sentimiento entre algunos jueces de tribunales inferiores es que "nos hace quedar mal a todos".

En un informe de 2011, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se dirigió a los críticos que dicen que el Código de Conducta para Jueces de Estados Unidos de la Conferencia Judicial debería aplicarse a la Corte Suprema.

Dijo que "el Artículo III de la Constitución crea un solo tribunal, la Corte Suprema de Estados Unidos". Esto faculta al Congreso para establecer tribunales inferiores adicionales. Roberts dijo que los dos órganos son diferentes, por lo que un código de conducta instituido por la Conferencia Judicial, que creó el Congreso, no podría aplicarse al más alto tribunal del país.

Roberts admitió que los miembros del alto tribunal "consultan" el código de conducta, así como otros materiales, incluido el asesoramiento de la Oficina Jurídica del tribunal. Pero, concluyó, el tribunal no tiene "ninguna razón para adoptar" un código de conducta.

"Tengo plena confianza en la capacidad de mis colegas para determinar cuándo se justifica la recusación", escribió Roberts en ese momento.

En una declaración a ProPublica y CNN, Crow dijo que ha sido amigo de Thomas y su esposa Ginni durante más de 30 años, y que la hospitalidad que ha brindado al juez a lo largo de los años no era "diferente de la hospitalidad que hemos brindado a nuestros muchos otros amigos queridos".

"El juez Thomas y Ginni nunca pidieron nada de esta hospitalidad", dijo Crow en el comunicado. Dijo que "nunca preguntamos sobre un caso pendiente o de un tribunal inferior, y el juez Thomas nunca ha hablado de ninguno".

Comunicado completo de Thomas:

"Harlan y Kathy Crow se encuentran entre nuestros amigos más queridos, y hemos sido amigos durante más de 25 años. Como hacen los amigos, los hemos acompañado en varios viajes familiares durante el más de cuarto de siglo que llevamos de conocerlos”.

"Al principio de mi mandato en el Tribunal, pedí consejo a mis colegas y a otros miembros de la judicatura, y me aconsejaron que este tipo de hospitalidad personal por parte de amigos íntimos, que no tenían asuntos que tratar con el Tribunal, no era reportable. Me he esforzado por seguir ese consejo a lo largo de mi mandato, y siempre he tratado de cumplir con las directrices de divulgación”.

"Estas directrices se están cambiando ahora, ya que la comisión de la Conferencia Judicial responsable de la divulgación financiera para todo el Poder Judicial federal acaba de anunciar el mes pasado nuevas directrices. Y, por supuesto, mi intención es seguir estas directrices en el futuro".