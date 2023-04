Visas de turista para Estados Unidos: precio, requisitos, duración y cómo tramitar

¿Cómo tramitar visa de turismo o de trabajo para EE.UU.? 2:07

(CNN Español) -- Los visitantes temporales que viajan a Estados Unidos son el grupo más grande de migrantes. Entre las visas de no inmigrante más comunes está la B-1 y B-2, visas que se otorgan a los viajeros que vienen a EE.UU. por negocios (B-1) o por turismo (B-2) o una combinación de ambos.

En 2019, el gobierno estadounidense emitió 5.297.439 visas B-1 y B-2, cifra que disminuyó a 2.164.021 en 2020 por la suspensión de servicios de visado ante la pandemia de covid-19, según cifras del Departamento de Estado.

Los solicitantes de la visa B1 y B2 deberán demostrar su intención de entrar al país de manera temporal, comprobar que cuentan con los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos de su viaje, y deberán probar que cuentan con lazos sociales y económicos en su país de origen para garanticen su regreso.

A continuación te decimos cómo solicitar tu visa de visitante temporal para entrar a Estados Unidos.

Nota: Debido a la pandemia por covid-19 los servicios de la Embajada de Estados Unidos tienen demoras en sus operaciones por lo que te recomendamos realizar este trámite con suficiente tiempo de antelación. Revisa el tiempo de espera según tu país de origen.

Cómo solicitar la visa (trámite)

Lo primero que necesitas para solicitar una visa B1/B2 es un pasaporte vigente.

Lo segundo es llenar la solicitud DS-160. Esta solicitud toma aproximadamente 90 minutos y deberás tener la siguiente información a la mano:

Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, información del pasaporte, identificación oficial, dirección de residencia actual, correo electrónico, teléfono y redes sociales.

Itinerario de viaje: fechas de entrada y salida, vuelos, dirección en la que te hospedarás y propósito del viaje.

Datos de tus acompañantes: nombre y relación de tus acompañantes.

Información de viajes previos: fechas de entradas y salidas a EE.UU.

Contacto en EE.UU.: nombre, relación y contacto en el caso de tener relación con alguien que vive en el país norteamericano.

Información familiar: nombre, fecha de nacimiento y dirección de tu madre, padre, cónyuge e hijos. Igualmente deberás indicar si tienes familia en EE.UU.

Educación y trabajo: nombre, dirección y contacto de tu trabajo actual y pasado. Se solicita la misma información sobre tu escolaridad.

Cuestionario de seguridad.

Información sobre el tipo de visado que solicitas.

Una vez que terminaste de llenar la solicitud, deberás imprimir la hoja de confirmación con el código de barras.

Costo de visa

El costo de una visa B1/B2 es actualmente de US$ 160, pero aumentará desde el 30 de mayo a US$ 185. Ese tipo de visa es válida por 10 años. El costo para menores de 15 años es de US$ 15, visa que expirará en 10 años o cuando el menor cumpla 15 años.

Agenda una cita en la embajada o consulado

En algunas ocasiones se le pedirá al solicitante subir una foto como parte del proceso de solicitud DS-160. Sin embargo, a la mayoría se les requerirá programar una cita en el Centro De Atención a Solicitantes (CAS) a la que deberán acudir previamente a su cita consular. El CAS tomará la información biométrica (foto y huellas dactilares) del solicitante.

La cita en el CAS y en el consulado se puede realizar por teléfono o por internet (consulta aquí para México, Colombia, Argentina).

Documentación para la entrevista

El día de la entrevista el solicitante deberá llevar al consulado o embajada los siguientes documentos:

Pasaporte vigente o pasaportes anteriormente emitidos.

Pagina de confirmación de la solicitud DS-160 con código de barras.

Recibo de pago de la solicitud de visa.

Los menores deberán traer una fotografía reciente (tomada en los últimos seis meses) de tamaño pasaporte en fondo blanco.

Después de la entrevista

En caso de que la visa sea aprobada, esta se entregará vía mensajería en un plazo de 3 a 4 semanas.

Nota del editor: esta nota fue publicada originalmente en mayo 2021 y fue actualizada en 2023.