Así maniobró Disney para salvar su reino en Florida mientras DeSantis amenaza con represalias

(CNN) -- En su batalla de un año con Disney, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se apoyó repetidamente en el elemento sorpresa en sus intentos de superar al gigante del entretenimiento y su ejército de ejecutivos, abogados de alto precio y cabilderos con conexiones políticas.

“Nadie puede ver venir esto”, dijo DeSantis a un importante líder legislativo republicano mientras planeaban un movimiento contra Disney el año pasado, según lo divulgado en su nuevo libro.

Pero cuando Disney finalmente contraatacó y frustró, por ahora, una toma de control estatal liderada por DeSantis de su distrito fiscal especial de larga data, fue el gobernador republicano quien aparentemente fue tomado por sorpresa. La misma mañana de febrero en la que Disney impulsó un acuerdo con la junta saliente del distrito que aseguró el control de sus derechos de desarrollo durante las próximas décadas, DeSantis declaró a las cámaras y seguidores: “Hay un nuevo sheriff en la ciudad”.

Ahora, semanas después de que DeSantis firmara una legislación destinada a otorgar al estado poder sobre el distrito de Disney, la compañía parece seguir controlando las grandes extensiones de tierra alrededor de sus parques temáticos en el área de Orlando. Los aliados de DeSantis recién instalados que supervisan el distrito se preparan para una lucha legal prolongada, mientras que el gobernador ordenó una investigación. DeSantis cuestionó el jueves que Disney lo había superado y prometió acciones adicionales que podrían incluir impuestos en sus hoteles, nuevos peajes alrededor de sus parques temáticos y desarrollo en terrenos cerca de su propiedad.

“Pueden seguir intentando hacer cosas, pero, en última instancia, vamos a ganar en todos los temas que involucren a Disney. Puedo decirles eso”, dijo el gobernador de segundo mandato durante un evento en el conservador Hillsdale College en Michigan.

La improbable ruptura de la relación de Florida con su negocio más icónico comenzó durante el polémico debate del año pasado sobre la legislación estatal para restringir cierta instrucción en el aula sobre sexualidad e identidad de género. El entonces director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, ante la presión de sus empleados, se opuso a regañadientes al proyecto de ley, lo que llevó a DeSantis a criticar a la empresa. Cuando DeSantis convirtió la legislación en ley, Disney anunció que impulsaría su derogación. DeSantis luego apuntó a los poderes de gobierno especiales de Disney.

Para DeSantis, quien ha construido una marca política enfrentándose cara a cara con empresas que identifica afines a un “despertar” (“woke”, en inglés), el último giro amenaza con socavar un pilar central de su historia mientras sienta las bases para una probable campaña presidencial. Un capítulo entero de su nueva autobiografía está dedicado a Disney, y la saga está bien destacada en el discurso de campaña que pronunció en todo el país en las últimas semanas.

En la capital de Florida, Tallahassee, algunos operativos republicanos veteranos, agotados por las luchas culturales de alto perfil de DeSantis, están encantados de que Disney parezca haber superado al gobernador, dijo una fuente republicana. Mientras tanto, los aliados del expresidente Donald Trump, el favorito para la nominación republicana de 2024, han aprovechado la medida para hacer agujeros en la narrativa de DeSantis, y el portavoz del PAC de MAGA Inc., Taylor Budowich, tuiteó que el gobernador “simplemente salió derrotado por Mickey Mouse”. Otros posibles contendientes republicanos han planteado públicamente objeciones a que DeSantis ataque a una empresa privada.

“Disney le dio mucha cuerda”, dijo John Morgan, un influyente abogado litigante del área de Orlando y donante demócrata que a menudo elogia a DeSantis. “Obviamente intentaron resolverlo, pero no había forma de detenerlo porque DeSantis quería la pelea. Disney siempre supo que tenía esa carta de triunfo”.

La carrera legal de Morgan se inspiró en los intentos fallidos de su familia por demandar al distrito especial después de que su hermano quedara paralítico mientras trabajaba como salvavidas en Disney. No obstante, Morgan aprendió a través de ese episodio las dificultades de desafiar a un titán corporativo.

“Al final, nunca iban a perder esto”, dijo Morgan.

Un juego de ajedrez contra damas

Lo que queda sin respuesta es cómo DeSantis parecía no darse cuenta de las maniobras de Disney después de pasar el año pasado obsesionado con castigar y avergonzar a la compañía.

Mientras DeSantis conspiraba en secreto, Disney se movía abiertamente.

Su acuerdo de desarrollo fue aprobado en el transcurso de dos reuniones públicas celebradas con dos semanas de diferencia a principios de este año, ambas destacadas en el periódico local de Orlando y a las que asistieron alrededor de una docena de residentes y miembros de los medios de comunicación. Nadie de la oficina del gobernador estuvo presente en ninguna de las reuniones, según el acta de la reunión.

“¿Gasta toda esa energía y atención en Disney, y luego a nadie le importa la tienda?” dijo Aaron Goldberg, autor e historiador de Disney. “Disney jugaba al ajedrez y DeSantis jugaba a las damas”.

La oficina de DeSantis le dijo a CNN en un comunicado que los abogados del distrito alertaron por primera vez sobre los esfuerzos de Disney para frustrar la toma de control estatal de su distrito fiscal especial el 18 de marzo. Sin embargo, el gobernador permaneció en silencio hasta el 29 de marzo, cuando sus nuevos miembros de la junta de supervisión de Disney informaron al público por primera vez sobre el acuerdo, atrayendo la atención nacional y una gran cantidad de risitas de sus detractores.

Según la oficina de DeSantis, Disney presionó por el silencio. En una declaración a CNN, Ray Treadwell, el asesor general adjunto de DeSantis, acusó al cabildero de Disney, Adam Babington, de solicitar a la oficina del gobernador que ayudara a mantener su acuerdo en secreto cuando la nueva junta se reunió el 29 de marzo.

“Le dejé bastante claro a él y a los otros representantes de Disney que la validez de cualquier acuerdo de último minuto probablemente sería cuestionada”, dijo Treadwell en el comunicado.

Disney y Babington no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. En una declaración anterior, la compañía dijo: “Todos los acuerdos firmados entre Disney y el Distrito fueron apropiados, y se discutieron y aprobaron en foros públicos abiertos y notificados de conformidad con la ley Sunshine del Gobierno de Florida”.

El episodio es ilustrativo sobre las posibles trampas de tratar de sumar puntos políticos contra una gran corporación que lucha en su propio territorio. Al abordar la controversia durante una llamada con los accionistas el lunes, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, señaló que no retrocedería en la lucha y calificó las acciones de DeSantis como “no solo antiempresariales, sino que suena antiflorida”.

“Muchos de nosotros anticipamos que Disney contraatacaría y no permitiría que le quitaran sus poderes sin algún tipo de respuesta”, dijo Richard Foglesong, autor de “Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando”.

“Debe haber sido un asunto delicado por parte de Disney que no se notó inicialmente”, afirmó.

Cuando DeSantis se enfrentó por primera vez con Disney el año pasado, Foglesong firmó una copia de su libro que un aliado político de DeSantis tenía la intención de entregar al gobernador. A través de una lente sin adornos, el libro narra el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek (el organismo gubernamental especial que los legisladores estatales crearon en 1967 para darle a Disney el poder de desarrollar y luego controlar casi todas las facetas de su imperio de parques temáticos), y los funcionarios locales que pagaron un precio político por desafiar a la Casa del Ratón.

La oficina de DeSantis no dijo si había leído el libro. Foglesong indicó que en sus páginas hay un mensaje que DeSantis debió haber prestado atención: “Simplemente no saquen a Disney”.

Movidas públicas y privadas

En mayo pasado, cuando DeSantis comenzó a presentar sus batallas con Disney en discursos políticos, dos funcionarios estatales se reunieron discretamente con los principales administradores en Reedy Creek.

Para entonces, DeSantis ya había promulgado una nueva ley que eventualmente eliminaría el distrito fiscal especial. Pero también estaba claro que la ley no era un resultado sostenible a largo plazo. Posiblemente era ilegal, a menos que el estado quisiera pagar la deuda pendiente del distrito, estimada en mil millones de dólares. Mientras tanto, las agencias calificadoras de bonos amenazaban con una rebaja, y los gobiernos locales cercanos expresaron poco interés en asumir el mantenimiento y los servicios para las más de 10.000 hectáreas en expansión del distrito alrededor de los parques temáticos del área de Orlando de Disney.

La visita de Treadwell y Ben Watkins, el experimentado director de bonos del estado, duró aproximadamente una hora. Desde el lado de Reedy Creek, la reunión fue un paso positivo hacia un punto muerto amistoso, según fuentes con conocimiento de la reunión, uno que continuaría en gran medida con los poderes únicos de Disney con algunas concesiones y al mismo tiempo permitiría a DeSantis reclamar una victoria.

Pero la administración DeSantis interrumpió las comunicaciones después de la reunión, dijeron las fuentes.

La oficina de DeSantis durante meses se negó a decir qué vendría después, pero Watkins, en una aparición en agosto en el podcast “The Bond Buyer”, presentó un marco propuesto para hacerse cargo de Reedy Creek. Implicó despojar al distrito de autoridades de larga data pero nunca utilizadas, como la construcción de una planta de energía nuclear y la adquisición de propiedades a través del dominio eminente. Pero insinuó una adquisición del directorio de Reedy Creek, que a lo largo de su historia había estado ocupado por personas con estrechos vínculos con Disney.

“La otra cosa que esperaría es una reconsideración de cómo se nombra y califica para servir a la junta de Reedy Creek, para ser nombrada por el liderazgo estatal con un interés más amplio en todo el espectro de interés, en todo el estado”, dijo Watkins.

El momento del próximo movimiento se mantuvo en secreto hasta el 6 de enero, cuando la oficina de DeSantis publicó en el sitio web del gobierno del condado de Osceola su intención de buscar una legislación para reformar Reedy Creek. En Florida, los cambios a un distrito especial deben publicarse para que el público los vea con al menos 30 días de anticipación. Disney estaba en el cronograma.

Luego, la compañía preparó un borrador de acuerdo de desarrollador para que lo aprobaran los miembros de la junta de Reedy Creek que garantizaría los derechos de desarrollo de Disney durante los próximos 30 años, dijo una fuente con conocimiento del acuerdo. Doce días después de que el aviso del estado se publicara en línea, Reedy Creek publicó su propio aviso en el Orlando Sentinel de una reunión para considerar el borrador de Disney. La junta tenía la intención de votar, decía el aviso, sobre un acuerdo que afectaría “la mayoría de los terrenos ubicados dentro de los límites jurisdiccionales del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek”.

La junta de Reedy Creek celebró dos audiencias públicas sobre el acuerdo de desarrollo, según lo exige la ley de Florida, el 25 de enero y el 8 de febrero.

DeSantis apareció en Florida Central justo cuando la junta dio la aprobación final al acuerdo el 8 de febrero. Al mismo tiempo, los legisladores estatales se reunían en Tallahassee en una sesión especial para aprobar la adquisición de Reedy Creek por parte de DeSantis, que incluía una disposición que le otorgaba el poder de elegir a los cinco miembros de la junta del distrito. Ni DeSantis ni los legisladores republicanos que promovieron la legislación hicieron declaraciones que indicaran conocimiento de las votaciones que se llevan a cabo dentro del distrito.

En cambio, DeSantis, hablando una hora después de que la junta de Reedy Creek le otorgara a Disney los poderes solicitados, declaró que la compañía “ya no tendrá autogobierno” y se burló de que la nueva junta podría presionar por más descuentos de Disney World para los residentes de Florida.

Goldberg, autor de varios libros sobre Disney, aseguró que la compañía en su historia ha demostrado repetidamente que conoce su arreglo especial mejor que el gobierno que se lo dio. De hecho, la mañana después de que el representante del estado de Florida, Randy Fine, presentara el proyecto de ley de DeSantis para poner fin a Reedy Creek el año pasado, el legislador republicano instruyó al personal para que solicitaran el libro de Goldberg "Buying Disney's World" y los mandó a "Leer hoy", según los correos electrónicos obtenidos por CNN.

“Con Disney, siempre hay un Plan B, algo en proceso desde el principio en caso de que las cosas salgan mal con el estado”, dijo Goldberg a CNN.

El 27 de febrero, DeSantis firmó el proyecto de ley que le otorgaba el poder de elegir a los cinco miembros de la junta de Reedy Creek y nombró a sus designados, incluido un donante influyente, la esposa del líder republicano del estado y un expastor que ha promovido conspiraciones infundadas sobre la homosexualidad.

Históricamente, la junta de Reedy Creek supervisaba un departamento de bomberos, sistemas de agua, carreteras e inspecciones de edificios alrededor de los parques temáticos de Disney y podía emitir bonos y asumir deudas para programas de infraestructura a largo plazo. Pero DeSantis sugirió que la nueva junta también podría influir en las ofertas de entretenimiento de Disney.

“Cuando pierdes el rumbo, sabes, debes tener personas que te digan la verdad, por lo que esperamos que puedan volver a hacerlo”, dijo DeSantis en la firma. “Pero creo que a todos estos miembros de la junta les gustaría mucho ver el tipo de entretenimiento que todas las familias pueden apreciar”.

Sin embargo, un mes después, la nueva junta reveló que era efectivamente impotente.

“Esencialmente, esto convierte a Disney en el gobierno”, dijo el nuevo miembro de la junta, Ron Peri, durante la reunión del 29 de marzo.

Además de ceder la supervisión del desarrollo de Disney, la junta saliente también acordó no utilizar ninguno de los "personajes fantasiosos" de Disney como Mickey Mouse, hasta "21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III, rey de Inglaterra”, según una copia del acuerdo incluida en el paquete de la reunión del 8 de febrero.

La referencia al monarca británico es una táctica de contratación conocida como la “cláusula de vida real”, destinada a evitar reglas contra los acuerdos perpetuos. Si bien es una jerga legal relativamente común, su inclusión levantó las cejas. En los pasillos del Capitolio de Florida, la gente murmuró "Dios salve al rey" al pasar, dijo la fuente republicana.

En una carta en la que ordenaba al inspector general del estado que investigara el acuerdo, DeSantis acusó a la junta saliente de “aviso inadecuado” y “falta de consideración”.

“Estos arreglos colusorios y de autonegociación tienen como objetivo anular la legislación aprobada recientemente, socavar el proceso legislativo de Florida y desafiar la voluntad de los floridanos”, escribió DeSantis.

Ahora bien, no está claro cómo DeSantis puede recuperar la ventaja frente a una empresa con recursos ilimitados a su disposición y un acuerdo legal aparentemente férreo. Iger, en sus comentarios a los accionistas esta semana, dijo que la compañía “siempre apreció lo que el estado ha hecho por nosotros” y reafirmó su compromiso de hacer crecer su enorme huella allí durante la próxima década con planes de invertir US $17.000 millones en Disney World.

“Disney miró esto y dijo: ‘Tenemos la ley de nuestro lado, podemos protegernos y lo haremos’”, dijo Danaya C. Wright, profesora de derecho de la Universidad de Florida. “Es perfectamente razonable hacerlo. Puede haber un deseo de asumir problemas más grandes. Pero si empiezas a jugar con uno de los principales motores económicos del estado, van a dar vueltas en los vagones”.

Desde la reunión del 29 de marzo, la administración de DeSantis también despojó a Reedy Creek, (ahora llamado Distrito de Supervisión de Turismo del Condado de Orange) de su autoridad para inspeccionar las 600 piscinas de Disney, dijo una fuente a CNN. Una portavoz de DeSantis no respondió a una consulta de CNN sobre este tipo de supervisión, pero DeSantis dijo el viernes que las agencias estatales realizarían inspecciones en las propiedades de Disney.

Durante un evento en Michigan el jueves, DeSantis sugirió que se avecinan más represalias.

“Todo lo que puedo decir es que esta historia aún no ha terminado”, dijo. "Abróchense los cinturones",

Chris Isidore y Kit Maher de CNN contribuyeron a este informe.