(CNN) -- Tesla recortó los precios en Estados Unidos entre un 2% y casi un 6%, según reflejó su sitio web este jueves. Esto se debe a que la compañía extendió una campaña de descuento para sus vehículos eléctricos que, según advierten los analistas, podría afectar su rentabilidad.

El quinto recorte de este tipo en el mercado más grande de Tesla desde principios de año se produce cuando Estados Unidos se prepara para adoptar este mes estándares más estrictos que se espera que limiten los créditos fiscales para vehículos eléctricos.

Tesla redujo los precios de ambas versiones de su sedán Model 3 en US$ 1.000 y de su crossover Model Y en US$ 2.000, según puede verse en su sitio web. También redujo los precios de ambas versiones de su Model S y Model X, que son más caros, en US$ 5.000.

La compañía dijo que los estándares estadounidenses más estrictos reducirían el crédito fiscal de US$ 7.500 disponible para su Model 3 básico de tracción trasera qur rige desde enero.

Algunos analistas que esperaban que hubiera más recortes de precios habían manifestado su preocupación de que los márgenes de ganancias récords en la industria de Tesla pudieran estar en riesgo.

Esta semana, Tesla informó entregas en el primer trimestre de casi 423.000 vehículos, solo un 4% más que el trimestre anterior, después de los recortes de precios hechos en Estados Unidos, China y otros mercados con el objetivo de estimular la demanda.

Tesla se fijó un objetivo de 1,8 millones de entregas este año.

La compañía recortó el precio de su Model 3 base en un 11% acumulativo desde principios de año, con una reducción del 20% en su Model Y base.

Información de Akriti Sharma en Bengaluru y Abhirup Roy en San Francisco; Editado por Kevin Krolicki y Clarence Fernandez