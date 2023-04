Algunos clientes de Starbucks se quejan de que su nueva bebida con infusión de aceite de oliva los hace correr al baño

Starbucks lanza café con aceite de oliva 1:09

(CNN) -- Starbucks apuesta fuerte por el café infusionado con aceite de oliva, con la esperanza de que los clientes se sientan atraídos por la rareza y los beneficios para la salud del aceite de oliva extra virgen.

“Es uno de los lanzamientos más grandes que hemos tenido en décadas”, dijo a CNN Brady Brewer, director de marketing de Starbucks. El ex CEO Howard Schultz agregó en una entrevista con Poppy Harlow que "transformará la industria del café" y será "una nueva incorporación muy rentable para la empresa".

Pero es posible que la empresa no haya tenido en cuenta: algunos clientes dicen que les obliga a correr al baño.

"La mitad del equipo lo probó ayer y algunos terminaron... necesitando usar el baño, si sabes a lo que me refiero", publicó un barista en la página de Starbucks Reddit. CNN se comunicó con el usuario de Reddit para solicitar comentarios.

Podría ser el brillo del aceite. O podría ser el regusto. Las redes sociales no tardaron en condenar la bebida y los efectos secundarios.

publicidad

“Esa bebida de oleato de starbs hace que mi estómago hable”, tuiteó un usuario.

Aquellos con estómagos sensibles ya están cansados.

“Paciente con EII (enfermedad inflamatoria intestinal) aquí. No tocaría esta bebida ni con un poste de tres metros”, dijo un usuario de Reddit.

La nueva plataforma, Oleato, se lanzó en Italia en febrero. Cada bebida – un café con leche de avena, un espresso batido con hielo y un cold brew con espuma dorada – se preparan con una cucharada de aceite, lo que agrega 120 calorías a una bebida. Tiendas selectas de Starbucks en Seattle y Los Ángeles y Reserves en Chicago, Seattle y Nueva York ahora sirven la plataforma de bebidas.

CNN se comunicó con Starbucks para solicitar comentarios.

La ciencia detrás del malestar

El aceite de oliva es un alimento básico en la cultura mediterránea y algunos beben diariamente cucharadas de aceite de oliva en la región.

Pero la bebida de Starbucks tiene una combinación potencialmente frágil: cafeína, que es estimulante, y aceite de oliva, que es relajante.

Una bebida de 16 onzas tiene hasta 34 gramos de grasa, que es más de lo que muchos encuentran en una comida, dijo la nutricionista dietista registrada Erin Palinski-Wade. Y los aceites minerales como el aceite de oliva tienden a usarse para tratar el estreñimiento porque ayuda a ablandar las heces, lo que facilita ir al baño.

“Si combinó un alto contenido de grasas en una comida o en una bebida junto con el café, que ya estimula los intestinos”, dijo Palinski-Wade, “esa combinación puede causar calambres. Puede causar una mayor movilidad en el colon y por lo tanto tener ese efecto laxante”.

Algunos clientes dijeron que la velocidad a la que tuvieron que usar el baño después de tomar la bebida los tomó por sorpresa. Pero las comidas ricas en grasas tardan más en digerirse que el aceite de oliva líquido, que llega al tracto digestivo más rápido, dijo Palinski-Wade. Y la mayoría de las personas en Estados Unidos beben café sobre la marcha y no combinan la bebida con carbohidratos y fibras para contrarrestar el impacto.

Los beneficios del aceite de oliva están ampliamente difundidos, relacionados con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la reducción de la presión arterial (aunque los resultados positivos para la salud podrían deberse a que la dieta mediterránea reemplaza las grasas no saludables como la mantequilla con aceite de oliva, reportó The New York Times).

“(La bebida) no hará que alguien se enferme físicamente desde el punto de vista de tener un impacto negativo en la salud”, dijo Palinski-Wade. “Pero más de esa sensación incómoda de tener que ir al baño o tener calambres potenciales”.

En el Mediterráneo, tomar una cucharada de aceite de oliva al día forma parte de la rutina diaria. El ex CEO Howard Schultz adquirió este hábito del productor de aceite de oliva Tommaso Asaro mientras estaba en Sicilia, Italia.

“Cuando nos juntamos y comenzamos a hacer este ritual, le dije a [Asaro], sé que piensas que me voy a volver loco, pero ¿alguna vez pensaste en infundir una cucharada de aceite de oliva con café Starbucks?”, le dijo Schultz a Poppy Harlow de CNN. “Pensó que era un poco extraño”. Asaro es el presidente de United Olive Oil, a través del cual Starbucks obtiene su aceite de oliva.