Juez en Texas escucha argumentos sobre uso de medicamento para abortar 3:19

(CNN) -- Una congresista republicana que representa a un distrito indeciso en Carolina del Sur instó este lunes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) a ignorar un fallo reciente de un juez federal que suspende la aprobación de un medicamento utilizado para el aborto.



“Este es un medicamento aprobado por la FDA. Apoyo el uso de medicamentos aprobados por la FDA, incluso si no estamos de acuerdo”, dijo la representante Nancy Mace a Kaitlan Collins, de CNN, en “This Morning”. “No depende de nosotros decidir como legisladores o incluso, como sistema judicial, si este es el fármaco adecuado o no”.

Mace se considera a sí misma “provida”, al igual que prácticamente todos los funcionarios republicanos a nivel nacional. Pero a raíz del fallo de la Corte Suprema del año pasado que revirtió la sentencia del caso Roe vs. Wade, el partido ha tenido que navegar por un panorama político en el que las duras restricciones al procedimiento han resultado políticamente impopulares.

“Este es un problema en el que los republicanos han estado en gran parte del lado equivocado”, continuó Mace.

“Durante los últimos nueve meses, no hemos mostrado compasión hacia las mujeres, y este es uno de esos temas en los que he tratado de liderar como alguien que es provida y solo tiene algo de sentido común”.

Los comentarios de Mace este lunes la alinean con una posición expresada por la representante demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien el viernes pidió que se ignorara el fallo y dijo que si finalmente la Corte Suprema lo confirma, “esencialmente instituiría una prohibición nacional del aborto”. Pero varios republicanos, incluido el representante Tony González, en CNN, han rechazado ferozmente la sugerencia de ignorar el fallo.

“Todas las personas tienen derecho a su propia opinión”, dijo Mace este lunes. “Represento a un distrito 'muy morado' que es realmente un referente para el resto del país. Y les puedo decir, mucho más que la gran mayoría del 60-70 % de los estadounidenses no estarán de acuerdo con esta decisión. Y hay muchas personas provida que, aunque son provida, no quieren que el Gobierno intervenga de una manera tan radical, y la FDA tiene un proceso riguroso”.

El viernes, el juez de la corte de distrito Matthew Kacsmaryk emitió un fallo para detener la aprobación de la mifepristona, pero detuvo la entrada en vigor del fallo durante una semana para que pudiera apelarse, un proceso que está en curso. Con una pausa que dejó el fallo en suspenso en medio de la apelación, los legisladores se han mostrado indecisos.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, en "State of the Union" el domingo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, no dijo si cree que la FDA debería ignorar el fallo y mantener el medicamento en el mercado, pero sostuvo que la administración Biden está considerando todas las opciones.

Pero la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kamara Jones, más tarde intentó retractarse de la respuesta de Becerra.

“La gente está frustrada con razón por esta decisión, pero si bien es un precedente peligroso para que un tribunal ignore el juicio experto de la FDA con respecto a la seguridad y eficacia de un medicamento, también sentaría un precedente peligroso para que la administración ignore una decisión vinculante”.

La senadora demócrata Tina Smith, de Minnesota, le dijo a “CNN This Morning” este lunes que ignorar la prohibición “simplemente nos arroja a otro nivel de caos que no quiero saber dónde termina”.