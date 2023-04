Documentos filtrados del Pentágono brindan una rara ventana a la profundidad de la inteligencia de EE.UU. sobre sus aliados y enemigos

Ucrania busca que el gigantesco avión An-225 vuelva a volar 2:35

(CNN) -- Documentos altamente clasificados del Pentágono filtrados en línea en las últimas semanas han brindado una rara ventana sobre cómo Estados Unidos espía a aliados y enemigos por igual, lo que inquieta profundamente a los funcionarios estadounidenses, que temen que las revelaciones puedan poner en peligro fuentes sensibles y comprometer importantes relaciones exteriores.

Algunos de los documentos, que funcionarios estadounidenses dicen que son auténticos, exponen el alcance de las escuchas ilegales de Estados Unidos a aliados clave, incluidos Corea del Sur, Israel y Ucrania.

Otros revelan el grado en que Estados Unidos ha penetrado en el Ministerio de Defensa ruso y la organización mercenaria rusa conocida como el Grupo Wagner, en gran parte a través de comunicaciones interceptadas y fuentes humanas, que ahora podrían ser cortadas o puestas en peligro.

Otros divulgan debilidades clave en el armamento, la defensa aérea y el tamaño y la preparación de los batallones de Ucrania en un punto crítico de la guerra, mientras las fuerzas ucranianas se preparan para lanzar una contraofensiva contra los rusos, y justo cuando Estados Unidos y Ucrania han comenzado a desarrollar una relación de mayor confianza mutua sobre el intercambio de inteligencia.

Ucrania ya ha alterado algunos de sus planes militares debido a la filtración, dijo a CNN una fuente cercana al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El Pentágono ha realizado un “esfuerzo interinstitucional” para evaluar el impacto de la filtración, dijo este domingo la subsecretaria de Prensa, Sabrina Singh.

“El Departamento de Defensa continúa revisando y evaluando la validez de los documentos fotografiados que circulan en los sitios de redes sociales y que parecen contener material confidencial y altamente clasificado”, dijo Singh en un comunicado. “Se ha puesto de pie un esfuerzo interinstitucional centrado en evaluar el impacto que estos documentos fotografiados podrían tener en la seguridad nacional de Estados Unidos y en nuestros aliados y socios”.

Singh agregó que los funcionarios estadounidenses hablaron con aliados y socios durante el fin de semana sobre la filtración e informaron a las “comisiones del Congreso relevantes”.

La filtración también ha llevado al Pentágono a tomar medidas para restringir el flujo de documentos tan confidenciales, dijeron los funcionarios, que normalmente están disponibles en un día determinado para cientos de personas en todo el gobierno.

El Estado Mayor Conjunto, que comprende el liderazgo uniformado de mayor rango del Departamento de Defensa que asesora al presidente, está examinando sus listas de distribución para ver quién recibe estos informes, dijo un funcionario de Defensa. Muchos de los documentos tenían marcas que indicaban que habían sido producidos por el brazo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, conocido como J2, y parecen ser documentos informativos.

Singh dijo el viernes que el departamento continúa revisando el asunto y lo remitió al Departamento de Justicia, que confirmó por separado a CNN que inició una investigación sobre la fuente de la filtración.

Diplomáticos, frustrados con las filtraciones

Los documentos aparecieron en línea el mes pasado en la plataforma de redes sociales Discord, según capturas de pantalla de las publicaciones revisadas por CNN. Las publicaciones son fotos de documentos arrugados colocados encima de revistas y rodeados de otros objetos aleatorios, como bolsas con cierre hermético y Gorilla Glue. Es como si los hubieran doblado apresuradamente y los hubieran metido en un bolsillo antes de sacarlos de un lugar seguro, dijo a CNN una fuente familiarizada con este tipo de documentos.

Un portavoz de Discord confirmó en un comunicado el domingo que están cooperando con la policía en la investigación.

Si bien el espionaje es una parte inevitable de cómo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos recopila información a nivel mundial, diplomáticos de algunos de los países mencionados le dijeron a CNN que era frustrante, y dañino para la reputación de Estados Unidos, ver esa información expuesta públicamente.

Los aliados de Estados Unidos están haciendo evaluaciones de daños, luchando para determinar si alguna de sus propias fuentes y métodos se han visto comprometidos por la filtración.

“Esperamos que Estados Unidos comparta una evaluación de daños con nosotros en los próximos días, pero no podemos esperar por su evaluación. En este momento estamos haciendo lo nuestro”, dijo un funcionario de un país que forma parte del acuerdo de intercambio de inteligencia Five Eyes con Estados Unidos, que incluye a Australia, Canadá, Nueva Zelandia y el Reino Unido.

“Estamos estudiando detenidamente estos documentos para averiguar si alguna parte de la inteligencia se originó a partir de nuestra colección”, dijo el funcionario.

Un segundo funcionario de unas de las naciones que integra el acuerdo Five Eyes expresó su preocupación por la información filtrada sobre la guerra de Ucrania que perjudica al país en el campo de batalla.

El funcionario también señaló que era alarmante ver uno de los documentos de febrero titulado “Rusia-Ucrania: la batalla por la región de Donbás probablemente se dirija hacia un punto muerto a lo largo de 2023”. El documento señala los desafíos para evaluar la "resistencia de las operaciones de Ucrania".

“Será difícil lograr victorias para Ucrania, pero no ayuda que se revele públicamente la evaluación privada de Estados Unidos que apunta a un probable estancamiento de un año”, dijo el funcionario.

EE.UU. espía a sus aliados

CNN revisó 53 documentos filtrados, todos los cuales parecen haber sido producidos entre mediados de febrero y principios de marzo de 2023.

Un documento revela que Estados Unidos ha estado espiando a Zelensky. Eso no sorprende, dijo la fuente cercana a Zelensky, pero los funcionarios ucranianos están profundamente frustrados por la filtración.

El informe de inteligencia de Estados Unidos, que proviene de la inteligencia de señales, dice que Zelensky a fines de febrero “sugirió atacar los lugares de despliegue rusos en la región de Rostov de Rusia” utilizando vehículos aéreos no tripulados, ya que Ucrania no tiene armas de largo alcance capaces de llegar tan lejos.

La inteligencia de señales incluye comunicaciones interceptadas y la Agencia de Seguridad Nacional la define ampliamente como “inteligencia derivada de señales y sistemas electrónicos utilizados por objetivos extranjeros, como sistemas de comunicaciones, radares y sistemas de armas”.

La inteligencia podría explicar los comentarios públicos de Estados Unidos sobre no querer dar a Ucrania sistemas de misiles de largo alcance por temor a que Kyiv los use para atacar dentro de Rusia. Pero Ucrania se ha comprometido a no utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos para hacerlo.

En relación con esto, otro informe de inteligencia dice que China podría usar los ataques ucranianos contra objetivos en las profundidades de Rusia “como una oportunidad para presentar a la OTAN como el agresor, y puede aumentar su ayuda a Rusia si considera que los ataques fueron significativos”.

Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, dijo el viernes en su canal de Telegram que cree que los documentos que se han difundido no son auténticos, no tienen “nada que ver con los planes reales de Ucrania” y se basan sobre “una gran cantidad de información ficticia” difundida por Rusia.

Otro documento describe, con notable detalle, una conversación entre dos altos funcionarios de seguridad nacional de Corea del Sur sobre las preocupaciones del Consejo de Seguridad Nacional del país sobre una solicitud de municiones de Estados Unidos.

A los funcionarios les preocupaba que el suministro de municiones, que Estados Unidos luego enviaría a Ucrania, violaría la política de Corea del Sur de no proporcionar ayuda letal a los países en guerra. Según el documento, uno de los funcionarios sugirió una forma de eludir la política sin cambiarla: vendiendo las municiones a Polonia.

El documento ya ha generado controversia en Seúl, con funcionarios de Corea del Sur diciendo a los periodistas que planean plantear el tema a Washington, según The New York Times.

Funcionarios de otros países también plantearán el asunto a Washington, pero aún no han tenido esas conversaciones mientras esperan ver qué dice la administración de Biden sobre los documentos filtrados en los próximos días, dijeron varios diplomáticos.

Espionaje a Israel

Mientras tanto, un informe de inteligencia sobre Israel ha provocado indignación en Jerusalén. El informe, elaborado por la CIA y procedente de la inteligencia de señales, dice que la principal agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, había estado alentando protestas contra el nuevo gobierno del país, “incluyendo varios llamados explícitos a la acción”, alega el informe.

La Oficina del primer ministro de Israel respondió en nombre del Mossad el domingo por la mañana y calificó el informe de “mentiroso y sin fundamento alguno”.

“El Mossad y sus altos funcionarios no alentaron, y no alientan, al personal de la agencia a unirse a las manifestaciones contra el gobierno, las manifestaciones políticas o cualquier actividad política”, dice el comunicado. “El Mossad y su personal superior en servicio no se han involucrado en absoluto en el tema de las manifestaciones y están dedicados al valor del servicio al Estado que ha guiado al Mossad desde su fundación”.

Otro documento clasificado, también procedente de inteligencia de señales, ofrece una ventana a cómo Estados Unidos evalúa las políticas de sus aliados y cómo Estados Unidos puede ejercer su influencia para cambiarlas.

El documento, titulado “Israel: vías para proporcionar ayuda letal a Ucrania”, dice que Jerusalén “probablemente considerará proporcionar ayuda letal bajo una mayor presión de Estados Unidos o una degradación percibida” en su relación con Rusia.

Otro documento revela lo que Estados Unidos piensa de las intenciones de algunos países europeos de donar aviones de combate a Ucrania, que lleva más de un año pidiéndolos.

El 23 de febrero, dice el informe, Bulgaria expresó su voluntad de donar su flota de aviones MiG-29 a Ucrania, un “desafío”, evalúa el informe, porque dejaría a Bulgaria sin aviones de combate para cumplir con sus misiones de vigilancia aérea hasta que los aviones F-16 hechos por Estados Unidos sean entregados, "para lo que falta al menos un año".

Espiar a los enemigos

La filtración masiva también revela que la penetración de Estados Unidos en el Ministerio de Defensa de Rusia y la organización mercenaria Wagner Group es más profunda de lo que se creía anteriormente.

Gran parte de la información sobre Rusia se recopiló a través de comunicaciones interceptadas, lo que generó preocupaciones de que los rusos ahora podrían cambiar su método de comunicación para ocultar mejor su planificación.

Las fuentes humanas también podrían estar en riesgo. Los mapas de los movimientos y capacidades de las tropas rusas incluidos en el grupo de documentos provienen en parte de fuentes humanas confidenciales, lo que genera temores entre los funcionarios estadounidenses de que esos activos ahora podrían estar en peligro.

Los documentos muestran que Estados Unidos ha sido capaz de interceptar los planes de objetivos rusos, al punto de determinar hasta cuáles centrales termoeléctricas exactas, subestaciones eléctricas y puentes ferroviarios y de vehículos planearon atacar las fuerzas rusas dentro de Ucrania y cuándo.

Estados Unidos también pudo interceptar la estrategia rusa para combatir los tanques de la OTAN que debían ingresar a Ucrania a partir de abril. El plan “requería establecer tres zonas de fuego basadas en el alcance (largo, medio y corto) con cada zona cubierta por tipos de unidades y armamento específicos”, dice el informe de inteligencia de Estados Unidos.

Resaltando las preocupaciones de Estados Unidos sobre el Grupo Wagner, que tiene miles de personas operando en Ucrania, los documentos discuten el reclutamiento renovado de prisioneros rusos por parte de Wagner para luchar en Ucrania, subrayando la “influencia continua con Putin” de su líder, dice un informe, y el grupo planea fortalecer su presencia en África y en Haití.

Los documentos también brindan una ventana a las cifras de víctimas en ambos lados, números que son notoriamente difíciles de estimar con precisión y que Estados Unidos ha sido reacio a compartir públicamente en detalle.

Según uno de los documentos, las fuerzas rusas habían sufrido entre 189.500 y 223.000 bajas hasta febrero, incluidos hasta 43.000 soldados muertos en acción. Mientras tanto, Ucrania había sufrido entre 124.500 y 131.000 bajas, con hasta 17.500 muertos en acción, dice el informe.

Malos agentes ya están utilizando los documentos filtrados para difundir desinformación, dicen los analistas. El documento con las cifras de víctimas, por ejemplo, se modificó en las últimas semanas para reducir a más de la mitad el número de muertes rusas, antes de difundirse en los canales prorrusos de Telegram.

Cuando se le preguntó sobre las imágenes que circulan en Twitter y Telegram, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a CNN el viernes que “no tenemos la menor duda sobre la participación directa o indirecta de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania”.

“Este nivel de participación está aumentando, está aumentando gradualmente”, dijo. “Seguimos atentos a este proceso. Bueno, por supuesto, complica toda la historia, pero no puede influir en el resultado final de la operación especial”.