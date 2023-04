Cantante de Maná cae al piso tras eufórico abrazo de una seguidora 1:06

(CNN Español) – Maná es una de las agrupaciones musicales latinoamericanas más reconocidas, no solo en el continente, sino a nivel mundial. Su música ha sido protagonista de las vidas de sus seguidores por más de tres décadas. Tantos años en la música y con tantos éxitos presentan un dulce dilema para la agrupación: ¿cómo resumir su carrera en 20 canciones?

“Es un buen problema”, dice Alex González, baterista de Maná, a Zona Pop CNN. “Tenemos tantos hits y también hay tantas canciones tan buenas dentro de los álbumes que tenemos, que aquí la idea de este tour de México lindo y querido es precisamente encontrar canciones que no hemos tocado en años, volverlas a revisitar y traerlas al tour y también, obviamente, jugar con los hits”, agrega González.

Lo nuevo que trae Maná en este tour

La gira, que comenzó con varias taquillas agotadas, dista en producción a la residencia que la agrupación ofreció en el Kia Forum de Los Ángeles.

“Queremos traer ciertos elementos de nuestra cultura mexicana en cuestión del diseño del escenario. Es importante siempre salir con cosas diferentes, nuevas y obviamente lo que va yo creo que a emocionar y sorprender a la gente es que de repente vamos a ir con canciones como diciendo 'wow, esta desde no sé, desde 1994 no la tocábamos; desde no sé, desde el 2003', así que es ese tipo de emoción, es padrísimo de ver qué, cómo reacciona la gente”, agrega González.

La gira, dice el baterista, es una celebración de Maná a la vida luego de la pandemia del nuevo coronavirus que paralizó al mundo durante un par de años.

“El poder volver a salir, a hacer giras, el poder volver a encontrarnos con nuestro amado y querido público, recordar a aquellas personas que ya no están con nosotros, porque tanto a nosotros como a millones de gente se nos fueron, lamentablemente. Es una forma de recordarlos, de celebrarlos y a la vez nosotros celebrar que estamos aquí todavía vivos en el planeta y pudiendo seguir viviendo y haciendo las cosas que nos gustan”, agrega González.

La gira también tiene una huella altruista ya que Maná donará parte de los ingresos de sus conciertos a los latinos afectados por las inundaciones del mes pasado en el norte de California.

La reacción de Maná al furor del público

Ir a un concierto de esta agrupación mexicana es como estar en un karaoke colectivo en donde el público, al unísono y a todo pulmón, desgarra sus gargantas al interpretar algunos de los éxitos.

Y sin duda alguna, los miembros de Maná toman nota y hasta se sorprenden con la reacción colectiva a algunos de sus hits.

A Sergio Vallín, guitarrista de la banda, siempre le sorprende la reacción de sus fans a tres de sus éxitos.

“Te lloré todo un río que hace rato que no la tocamos y ahora que la estamos tocando en este tour ha sido muy, muy, muy emocionante como la canta la gente. Por supuesto, Rayando el sol, El muelle de San Blas. Es que de verdad en todas y cada una de las rolas es hermoso escuchar a la gente, como son parte de las canciones, son parte de su vida, entonces las cantan con el canto del corazón”, dijo Vallín a Zona Pop CNN.

“Las canciones de Maná se han convertido en la banda sonora de la gente y te puedes acordar perfectamente con quien estabas, donde estabas, hasta igual te recuerdas el olor de dónde estabas. Uno viaja en el tiempo con las canciones de Maná y también van a vivir el presente cuando sacamos las canciones más recientes o el nuevo disco. Es increíble eso”, agrega González.

Dos nuevos discos a la vuelta de la esquina

Maná inició hace unos tres años un proyecto de duetos en el que interpretan algunos de sus éxitos junto a cantantes como Pablo Alborán o Joy Huerta de Jesse & Joy. Ese proyecto se llama “Noches de cantina”, cuenta González.

Esta producción, según el baterista, saldrá en el transcurso de 2023. Desde el 2020 la agrupación viene lanzando algunas de estas colaboraciones, entre las que se encuentran:

Pablo Alborán en “Rayando el Sol”

Sebastián Yatra en “No ha parado de llover”

Joy Huerta en “Eres mi religión”

Mabel con “El reloj cucú”

Alejandro Fernández interpreta “Mariposa traicionera”

Christian Nodal canta “Te lloré un río”

Además, cuenta González, Maná estará entrando al estudio de grabación este verano boreal para lo que será un disco con música inédita.

“Por el verano nos vamos a encerrar la banda (para) empezar a trabajar los demos y las ideas y todo lo que se nos pueda ocurrir, para un nuevo álbum de estudio que se grabará a finales del 2023 para sacarlo en 2024”, cuenta González.

Este será el primer álbum de estudio con temas inéditos que la agrupación lanza desde 2015, cuando dieron a conocer el disco “La cama incendiada”.

“Paciencia, pero agárrense, porque ahí venimos con todo”, agrega González.

Las fechas de “México lindo y querido tour” de Maná

Aunque la gira ya inició y algunas ciudades de California, Arizona y Texas ya disfrutaron del espectáculo, aún quedan muchas oportunidades para ver a la banda en vivo.

14 y 15 de abril – Miami,

21 de abril – Washington

22 de abril – Nueva York

28 y 29 de abril – Chicago

5 de mayo – Atlanta

6 de mayo – Greensboro, Carolina del Norte

26 y 27 de mayo – Inglewood, California

22 de junio – Seattle

3 de junio – Portland, Oregon

1 de septiembre – Houston, Texas

2 de septiembre – San Antonio, Texas

8 de septiembre – Dallas, Texas

16 de septiembre – Glendale, Arizona

17 de septiembre – Las Vegas

23 de septiembre – Sacramento, California

29 de septiembre – Denver, Colorado

1 de octubre – Chicago

24 y 25 de noviembre – Inglewood, California

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.