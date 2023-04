El efecto Donald Trump en las democracias, según experto 1:32

(CNN) -- Incluso en medio de todos sus desafíos legales, Donald Trump tiene un arma secreta en su intento por ganar la nominación presidencial republicana el próximo año: las encuestas sugieren firmemente que ha transformado el electorado de las primarias del Partido Republicano de una manera que lo convierte en una figura más difícil de vencer.



Desde el surgimiento de Trump como la figura dominante del Partido Republicano en 2016, los votantes con educación universitaria generalmente más escépticos hacia él han disminuido en proporción entre todos los votantes de las primarias del Partido Republicano, mientras que los votantes sin un título universitario que generalmente simpatizan más con él han aumentado, según indican una serie de encuestas públicas y privadas.

Esos cambios sugieren que Trump ha puesto en marcha lo que podría resultar una profecía autocumplida: en comparación con el momento en que fue nominado por primera vez en 2016, ha alentado a una mayor participación en las primarias republicanas de los votantes de la clase obrera más inclinados a apoyarlo y a una menor participación de los votantes en trabajos administrativos que probablemente se convertirán en la pieza central de cualquier coalición en su contra.

“No hay dudas al respecto”, dice la encuestadora del Partido Republicano, Whit Ayres. “Ha atraído a al Partido Republicano a personas que tienen más probabilidades de apoyarlo a él y a personas como él y ha expulsado del Partido Republicano a personas que tenían más probabilidades de apoyar a los candidatos George W. Bush, John McCain y Mitt Romney”.

Esta transformación del electorado republicano es crítica porque las actitudes dentro del partido sobre Trump varían enormemente entre los diferentes niveles educativos, lo que los analistas políticos a menudo llamaron la división entre votantes bien educados “que prefieren los vinos” y las personas sin educación universitaria “que prefieren la cerveza”. En la última encuesta nacional de CNN realizada por SRSS, por ejemplo, casi tres quintos de los republicanos sin un título universitario de cuatro años dijeron que nominar a Trump nuevamente le daría al partido su mejor oportunidad de ganar en 2024; en marcado contraste, dos tercios de los republicanos con un título universitario dijeron que el partido tendría una mejor oportunidad si eligiera a otra persona.

El problema para los republicanos es que mientras la influencia de los adultos con educación universitaria está disminuyendo dentro de las primarias de su partido, esos votantes se convirtieron en un obstáculo creciente para el partido en las elecciones generales. El rechazo de Trump, y de los candidatos al estilo Trump, en suburbios bien educados de todo el país ha sido un factor central en los resultados electorales, en su mayoría decepcionantes, para el Partido Republicano en 2018, 2020 y 2022. La aplastante victoria demócrata en las elecciones estatales a la Corte Suprema la semana pasada en Wisconsin, un estado que el Partido Republicano probablemente deba recuperar para recuperar la Casa Blanca el próximo año, subrayó la erosión continua del partido en tales lugares, especialmente en medio del agudo debate sobre el derecho al aborto.

publicidad

La naturaleza cambiante de la coalición del Partido Republicano agrava las dificultades del partido para recuperar a esos votantes suburbanos. El cambio hacia un electorado primario más de la clase obrera beneficia a los candidatos como Trump enfatizando precisamente los fulminantes mensajes de guerra cultural que están alienando a esos votantes de las elecciones generales.

Probablemente el mejor conjunto de datos a largo plazo que captura las dimensiones cambiantes de la coalición electoral republicana es la encuesta realizada por la firma Public Opinion Strategies (POS) del Partido Republicano. Cada año, la firma acumula los resultados de todas las encuestas que realiza para los clientes de los medios, incluidos el diario The Wall Street Journal, NBC y CNBC, para producir una amplia imagen panorámica de las personas afines a los dos partidos.

Estos datos anuales combinados muestran algunos cambios significativos en la última década entre los votantes que se identifican con el Partido Republicano, según un desglose detallado que la firma me proporcionó. En los datos del POS, el partido se está volviendo algo más cano: en 2012 encontró que el 43% de todos los republicanos tenían 55 años o más. Esa cifra aumentó al 50% en 2022, la última recopilación anual. Durante ese mismo período, el partido se movió modestamente hacia la derecha, con la proporción de votantes del Partido Republicano que se identifican como muy conservadores aumentando del 34% en 2012 al 38% en 2022.

En otras dimensiones clave, el partido no cambió mucho: en 2022, al igual que en 2012, los hombres constituían una ligera mayoría de todos los partidarios del Partido Republicano (un marcado contraste con el electorado en general, donde las mujeres son la mayoría), y los votantes de color representaban aproximadamente uno de cada ocho miembros del partido, prácticamente sin cambios desde hace 10 años.

Pero un cambio en el electorado republicano fue más dramático que cualquier otro, dice el encuestador republicano Bill McInturff, uno de los socios de la firma: "el crecimiento de los blancos no universitarios como porcentaje de republicanos autoidentificados". En 2012, la firma encontró que aquellos blancos sin título universitario constituían el 48% de todos los republicanos, solo un poco más que los blancos con título universitario, que representaban el 40%. En 2016, cuando Trump fue nominado por primera vez, el margen entre los dos grupos se había ampliado, con los blancos no universitarios aumentando al 56% de todos los republicanos, y los blancos con educación universitaria cayendo al 33%. En los resultados de 2022, los blancos sin título universitario se dispararon al 62% de todos los partidarios del Partido Republicano, mientras que los blancos con educación universitaria cayeron al 25%. (Observando a todos los partidarios del Partido Republicano, incluido el número relativamente pequeño que son minorías raciales, el grupo sin título universitario aumentó del 56% en 2012 al 70% en 2022, encontró POS).

Lo que hace que este cambio sea aún más llamativo es que durante ese mismo período, los blancos sin título universitario generalmente han disminuido como proporción del electorado total en aproximadamente dos puntos porcentuales cada cuatro años, según cifras de la Oficina del Censo y otras fuentes de datos como las proyecciones de la firma demócrata Catalist. Eso significa que los blancos no universitarios han estado aumentando su presencia dentro del Partido Republicano al tiempo que se estaban reduciendo en general, a medida que la sociedad estadounidense se vuelve más diversa racialmente y mejor educada.

No todas las fuentes de datos muestran un cambio tan drástico como el POS. Las encuestas de muestra amplia proporcionadas a CNN por el Public Religion Research Institute prácticamente no encontraron cambios en la composición educativa de los partidarios del Partido Republicano de 2016 a 2022. Del mismo modo, el encuestador republicano Chris Wilson dijo en un correo electrónico que aunque cree que el electorado republicano se ha inclinado más hacia los votantes sin título universitario en la última década, la mayor parte de ese cambio ocurrió en 2016, con poco cambio adicional desde entonces. “Una manera de ver los datos en general es que el efecto que Trump tuvo en las primarias ya se produjo en 2016”, dijo.

Pero otras fuentes apuntan hacia un cambio continuo. Además de los datos de Public Opinion Strategies, el Pew Research Institute también encontró que durante la década de 2010, los blancos con educación universitaria se redujeron como proporción de votantes del Partido Republicano, ampliando la brecha con los blancos que carecen de un título (que se mantuvieron constantes en poco menos de tres quintas partes del partido). Utilizando una nueva metodología de encuesta para sus últimas cifras, Pew encontró que los votantes de todas las razas sin título universitario ahora comprenden completamente el 68% de los republicanos, casi exactamente el mismo resultado que encontró el POS.

Sea cual sea su proporción exacta en el grupo total de partidarios del Partido Republicano, los votantes con educación universitaria probablemente representarán una porción algo mayor de los votantes reales en las primarias del próximo año. Eso se debe a que los votantes elegibles con un título universitario constantemente participan en tasas más altas que aquellos sin uno.

Los análisis acumulados por Gary Langer de ABC de todas las encuestas de salida realizadas en las primarias presidenciales republicanas de 2008, 2012 y 2016 encontraron que cada vez el electorado total de las primarias del Partido Republicano se dividió casi exactamente por la mitad entre los votantes con y sin título universitario.

Pero los cambios posteriores en la metodología de las encuestas sugieren que esas cifras probablemente inflaron un poco la proporción de votantes con educación universitaria del Partido Republicano. Muchos medios recientes y encuestas del Partido Republicano han encontrado que los republicanos sin título ahora comprenden una clara mayoría de republicanos que probablemente votarán en las primarias del próximo año.

Las últimas encuestas de CNN, por ejemplo, proyectan que los votantes con un título universitario comprenderán aproximadamente un tercio de los probables votantes del Partido Republicano para 2024, mientras que aquellos sin título constituirán dos tercios. La más reciente encuesta de la Universidad de Monmouth encontró un desequilibrio aún mayor, proyectando que el 72% de los votantes de primarias del Partido Republicano el próximo año carecerán de un título universitario.

Tres encuestadores republicanos con los que hablé – Ayres, McInturff y la colaboradora de CNN Kristen Soltis Anderson – todos dijeron que sus análisis proyectan que los votantes con título universitario representarán alrededor del 40% del electorado republicano el próximo año. Eso deja a los votantes no universitarios que proporcionan la base del apoyo de Trump como la mayoría clara en alrededor del 60%.

Las encuestas a nivel estatal también documentan cómo el electorado republicano ha cambiado hacia aquellos sin títulos. En Nuevo Hampshire, por ejemplo, los adultos con un título universitario o de posgrado de cuatro años constituían una mayoría del 54% de los votantes probables en una encuesta de enero de 2016 justo antes de las primarias locales por la Universidad de Nuevo Hampshire, según los resultados proporcionados a CNN. En una encuesta de UNH de enero de 2023, los votantes con educación universitaria habían caído a la mitad, a solo el 27% de los probables votantes primarios del Partido Republicano, mientras que aquellos sin títulos se habían disparado al 73%.

Asimismo, en Nueva York, la encuesta de Siena College encontró que la proporción de votantes probables de las primarias del Partido Republicano con un título universitario en ese estado ha caído a la mitad, de alrededor del 50% en 2016 a solo el 25% ahora. Las encuestas realizadas en el mismo período por el Public Policy Institute de California muestran un cambio más modesto en la misma dirección.

Estos cambios complican enormemente la tarea de armar una coalición que pueda vencer al expresidente en las primarias.

Trump ha ganado terreno en las últimas semanas entre votantes con estudios universitarios y sin ellos, por igual, particularmente en un momento en el que el partido le ha mostrado su apoyo ante la acusación en su contra hecha por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Pero no hay duda de que los republicanos con educación universitaria son mucho menos adeptos a Trump que sus homólogos sin título. En 2016, solo alrededor de un tercio de los republicanos con educación universitaria apoyaron a Trump en las primarias, según el análisis acumulado de Langer de las encuestas de salida. Y aunque el 63% de los republicanos no universitarios dijeron en la última encuesta CNN que el partido debería nominar a Trump en 2024, solo el 33% de aquellos con títulos estuvieron de acuerdo (lo que sugiere que su apoyo subyacente entre ellos no ha aumentado desde su escaso nivel en 2016).

Anderson dice que en las encuestas realizadas en los últimos meses por su firma Echelon Insights, casi la mitad de todos los republicanos que expresan opiniones desfavorables sobre Trump tienen un título universitario. Eso es cierto, dice, tanto para los republicanos que se identifican como conservadores como para los que no. “Las porciones de la derecha que no son muy favorables a Donald Trump son las que han alcanzado mayores niveles educativos”, dice.

Sin embargo, después de ocho años de un impacto sísmico de Trump en el partido, esos republicanos altamente educados tienen menos influencia sobre el proceso de nominación que en 2016. Ahora que los republicanos no universitarios son una creciente mayoría del electorado primario, es poco probable que alguien pueda superar a Trump sin recortar significativamente su ventaja entre aquellos votantes de cuello azul que le dieron casi la mitad de sus votos totales en 2016 y nuevamente lo están apoyando al menos a ese nivel en la mayoría de las encuestas de 2024.

El consultor del Partido Republicano David Kochel es uno de los muchos estrategas del partido que cree que “si vas a tener una coalición antiTrump en las primarias” deberás empezar por los republicanos con educación universitaria. Pero como esos votantes probablemente no serán suficientes para vencer a Trump por sí solos, los rivales de Trump también necesitarán minar su control sobre los republicanos no universitarios. Sin embargo, hacer eso puede requerir tomar posiciones de línea dura en temas culturales que hacen más difícil unir a los republicanos con títulos universitarios. Esos dos grupos, dice Kochel, “tienen valores muy diferentes, ven las cosas de manera diferente, viven en universos mediáticos muy diferentes”.

La reciente caída de Ron DeSantis en las encuestas entre los republicanos con educación universitaria puede reflejar ese desafío. Aunque a menudo mostró una ventaja ante Trump entre ellos a principios de este año, el gobernador de Florida ha caído un poco, ya que se ha apoyado aún más en sus credenciales de guerrero de la cultura, firmando un proyecto de ley que permite el porte de armas ocultas sin licencia y respaldando una prohibición del aborto de seis semanas en Florida. (DeSantis también dio un tropiezo con Ucrania al concordar inicialmente, y luego distanciarse un poco, del escepticismo de Trump de un apoyo sostenido de Estados Unidos).

Wilson dice que es posible que los graduados universitarios puedan representar una proporción algo mayor del electorado republicano en 2024 que en 2016 si el presidente Joe Biden no enfrenta una carrera demócrata competitiva y más independientes de cuello blanco eligen participar en las primarias republicanas como resultado.

Pero la mayoría de los republicanos con los que hablé creen que los otros candidatos enfrentarán el desafío de vencer a Trump en un electorado aún más inclinado hacia los votantes que más simpatizan con él que en 2016. “Se han creado condiciones favorables”, dice Kochel.

Sin embargo, Kochel no cree que esa dinámica le garantice una victoria a Trump. Aunque los republicanos de todos los bandos, dice, se unen en su mayoría en torno a Trump cuando es criticado por los demócratas o por los medios de comunicación, el expresidente podría ser más vulnerable a "un esfuerzo sostenido para definirlo negativamente desde la derecha" en temas como su apoyo a las medidas para los confinamientos a nivel nacional en los primeros días de la pandemia de covid-19.

Derribar a Trump con esos argumentos no será fácil porque los votantes republicanos teóricamente más receptivos a esos argumentos son en gran medida los mismos republicanos sin estudios universitarios que muestran una conexión emocional más fuerte con el expresidente al considerarlo como un "guerrero" que lucha por ellos. Sin embargo, la mayoría de los estrategas republicanos coinciden en que los rivales de Trump en 2024 deben encontrar alguna manera de socavar su liderazgo entre los republicanos de la clase obrera. “Si se mantiene tan alto” entre los votantes de las primarias sin educación univeritaria, dice Ayres, “va a ser muy difícil ganarle”.

A menos que alguno de los oponentes de Trump pueda interrumpir estas dinámicas, el expresidente puede tener aún más razones para declarar en 2024, como lo hizo tan memorablemente en 2016, que "ama a los poco educados".