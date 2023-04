Parches de testosterona aumentan la libido femenina 0:28

(CNN) -- Durante su etapa en la universidad, Peter (nombre ficticio) se dio cuenta de que tenía una idea del sexo diferente a otros hombres heterosexuales con los que pasaba el tiempo.



"Nunca me ha interesado la pornografía, pero me reía con sus bromas", explica Peter, británico de 44 años. "Por supuesto, nunca lo mencioné... como hombre, te echarían de la manada".

A medida que desarrollaba "relaciones serias y apropiadas" con mujeres, Peter descubrió que no tenía el impulso sexual que tenían muchas de sus compañeras.

"Me excusaba en que estaba cansado o estresado, ese tipo de cosas", explica. "No era un problema de atracción hacia mi pareja. Simplemente no se me pasaba por la cabeza iniciar el sexo".

En 2021, Peter vio un anuncio en el que se buscaban voluntarios varones para un nuevo estudio sobre el trastorno del deseo sexual hipoactivo, o TDSH. Los investigadores planeaban inyectar a los participantes en el estudio kisspeptina, una hormona sexual natural, para ver si aumentaba su deseo sexual. La kisspeptina desempeña un papel clave en la reproducción; sin niveles adecuados de esta hormona, por ejemplo, los niños no llegan a la pubertad.

Peter, que mantiene una relación duradera y comprometida con una mujer que, según él, tiene un mayor apetito sexual, se apuntó, intrigado por la idea de que un desequilibrio biológico pudiera ayudar a explicar su comportamiento.

La semana siguiente a la última sesión, cuenta Peter, ocurrió algo asombroso.

"De repente, quise iniciar la intimidad. Solo puedo suponer que no se debía a que mi mente recordara algo, sino a que mi cuerpo quería algo", dijo. "Inicié más las relaciones sexuales y eso mejoró increíblemente las cosas con mi pareja".

Cableado en el cerebro

Los expertos creen que el TDSH afecta al menos al 10% de las mujeres y hasta al 8% de los hombres, aunque esas cifras pueden ser bajas, según Stanley Althof, profesor emérito de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland, Ohio y director ejecutivo del Centro de Salud Marital y Sexual del Sur de Florida.

"Para empezar, a los hombres les da vergüenza ir al médico, y se espera que uno sea un macho", explica Althof, que no participó en el estudio sobre la kisspeptina.

"Así que a los hombres les resulta difícil decir: 'Oye, tengo un problema con mi deseo sexual'. Por eso la mayoría de los pacientes varones que veo con TDSH son enviados por sus parejas".

Para que se le diagnostique este trastorno, la persona no debe tener otros problemas que puedan causar un cambio en la libido, como disfunción eréctil o eyaculación precoz.

"Perder el interés debido a problemas de rendimiento es habitual, pero el TDSH es algo en específico", afirma Althof. "Es una ausencia de pensamientos eróticos y una falta de deseo sexual que tiene que estar presente durante seis meses. Tampoco puede explicarse mejor por otro trastorno u otros factores estresantes: no puede deberse a una depresión. No puede deberse a una mala relación. No puede deberse a tomar un antidepresivo".

Otro punto clave: un hombre o una mujer deben tener una angustia clínicamente significativa para tener TDSH, dijo el psicólogo clínico Dr. Sheryl Kingsberg, profesor de Biología Reproductiva y Psiquiatría en la Universidad Case Western Reserve, que tampoco participó en el estudio sobre la kisspeptina.

"A algunas personas no les molesta su falta de interés por el sexo, por lo que no las trataríamos por TDSH", dijo Kingsberg, que también es jefa de Medicina Conductual en el Hospital de Mujeres MacDonald y en el Centro Médico de los Hospitales Universitarios de Cleveland.

"Las mujeres que vienen a mi consulta están profundamente angustiadas", dijo. "Me dicen: 'Antes tenía deseo, pero ya no lo tengo. Podría estar en una isla desierta sin presiones, pero no tengo apetito. Quiero recuperarlo'. Esas mujeres tienen TDSH".

Experiencia “irreal”

El Dr. Waljit Dhillo, profesor de Endocrinología y Metabolismo del Imperial College de Londres, lleva años estudiando la relación entre el bajo deseo sexual y la hormona kisspeptina, primero en animales y luego en humanos.

Estudios anteriores de Dhillo en hombres sanos sin problemas de libido descubrieron que administrarles kisspeptina aumentaba los niveles de testosterona y hormona luteinizante, importante para la función gonadal.

En su estudio más reciente, publicado en febrero en la revista académica JAMA Network Open, participaron 32 hombres con TDSH comprobado. Peter era uno de ellos.

"Mucha gente se dice a sí misma: 'Soy solo yo. Tengo un problema'. Pero, en realidad, el TDSH puede deberse a cómo está conectado el cerebro", explica Dhillo, decano de la Academia de Investigación del Instituto Nacional de Salud y Asistencia del Reino Unido, en Newcastle upon Tyne.

"La biología nos dice que hay una mayor activación de las áreas inhibitorias del cerebro, las mismas que nos dicen que no está bien pasearnos desnudos en público, y que esas áreas desconectan el deseo sexual. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Administramos una hormona que aumentaría el deseo sexual de forma natural, y toma el control del sistema normal".

Los hombres que participaron en el nuevo estudio visitaron el laboratorio de Dhillo dos veces. En cada ocasión, se les colocó un dispositivo para medir objetivamente la excitación, se les administró una inyección y se les pidió que vieran pornografía mientras se escaneaba su cerebro mediante resonancia magnética funcional (RMf).

Ni los sujetos ni los investigadores sabían si la inyección de ese día era de kisspeptina o un placebo.

"Era extraordinariamente irreal estar tumbado con algo parecido a un lazo de ahorcado alrededor de las partes íntimas del cuerpo y ver una mezcla de imágenes y videos pornográficos de los años 70 a la actualidad", explica Peter. "Te daban unos cinco o seis segundos de un tipo de imagen o video, valorabas tu excitación para los investigadores y luego pasabas al siguiente".

Los escáneres cerebrales mostraron un efecto dual significativo tras la inyección de kisspeptina, según Dhillo. La actividad en las áreas del cerebro que inhiben el comportamiento se desaceleró, mientras que las áreas del cerebro relacionadas con el interés sexual se iluminaron.

"Como grupo, los hombres tuvieron una respuesta sexual a las imágenes sexuales un 56% mayor tras la kisspeptina que con el placebo", dijo Dhillo. "Y no encontramos efectos secundarios en la dosis muy, muy pequeña que estamos utilizando".

Peter notó la diferencia inmediatamente después de terminar los tratamientos. De hecho, su vida sexual mejoró tanto que su pareja no tardó en quedarse embarazada de su primer hijo.

Tal como se publicó, el estudio no hizo un seguimiento a largo plazo de los hombres para comprobar si los efectos de la kisspeptina eran duraderos. Sin embargo, a Peter le ha cambiado la vida.

"Para mí ha tenido un efecto duradero", afirma. "Me doy cuenta de que tengo mucho más apetito sexual incluso ahora, algunos años después del tratamiento".

Ni siquiera la llegada de un niño disuadió su nuevo interés por el sexo.

"El tema es que cuando tienes hijos, tu vida sexual se resiente un poco", dijo a CNN. "Pero ése no ha sido nuestro caso. De hecho, estamos esperando a nuestro segundo hijo, que nacerá en julio".

Se necesita más investigación

Aunque Peter tuvo un resultado positivo a largo plazo, es demasiado pronto para decir que las inyecciones de kisspeptina fueron la razón, dijo Althof.

"Cuando se sabe de resultados espectaculares como el de Peter, yo sería prudente al decir que ése es el resultado típico. Aunque es maravilloso que le ocurriera a él, estos estudios de IRMf son difíciles de interpretar y no son concluyentes", dijo.

"El deseo sexual es muy complicado; yo digo que es una combinación de función cerebral, hormonas y amor, vino y rosas", añadió Althof. "Este estudio es prometedor, pero necesita replicarse en grupos más grandes".

Incluso si futuras investigaciones confirman los beneficios de la kisspeptina, el tratamiento médico no sustituye una comunicación sana sobre el sexo entre la pareja y con los profesionales sanitarios, dijo Dhillo.

"Son tabúes de la sociedad, pero, en realidad, cuanto más hablamos de problemas (sexuales) reales que afectan a personas reales, más nos damos cuenta de que en realidad es bastante común", dijo. "Si no te preocupa la libido baja, no es un problema en absoluto, pero si te preocupa, esto puede conducir a la ruptura matrimonial, la infelicidad y la reducción de la calidad de vida".