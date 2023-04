Policía muestra videos del enfrentamiento con el atacante de Louisville 10:45

(CNN) -- Louisville acogerá este miércoles una vigilia en la que los miembros de la comunidad llorarán la muerte de las cinco personas asesinadas esta semana en un tiroteo en un banco del centro de la ciudad, mientras el público asimila los nuevos detalles que los investigadores están publicando sobre cómo se desarrolló la masacre.

La vigilia se celebra un día después de que la Policía hiciera públicas las espectaculares imágenes grabadas por las cámaras corporales del tiroteo de este lunes en el Old National Bank, en el que, según las autoridades, un empleado de 25 años abrió fuego contra sus compañeros y después se enzarzó en un tiroteo con la Policía antes de morir abatido.

El atacante, que retransmitió en directo por Internet el espantoso asalto, mató a cinco de sus compañeros de trabajo hacia las 8.30 de la mañana en la ciudad más poblada de Kentucky, unos 30 minutos antes de que abriera el establecimiento, según las autoridades. Varias personas más fueron hospitalizadas, entre ellas un agente de Policía novato que recibió un disparo en la cabeza y se encontraba este martes en estado crítico.

"Nuestra ciudad tiene el corazón roto", dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, a Wolf Blitzer de CNN este martes por la noche. "Estas cinco víctimas no deberían estar muertas , al igual que todos los demás que fueron asesinados por la violencia armada en nuestra ciudad, en nuestro país, no deberían estar muertos".

Aún no está claro qué provocó que el agresor se lanzara a la matanza. Mientras continúa la investigación, las autoridades esperan publicar este miércoles el audio de las llamadas al 911 sobre el tiroteo, dijo el alcalde.

Además, la ciudad celebrará una vigilia este miércoles a las 17.00 horas en el Muhammad Ali Center de Louisville.

La vigilia "reconocerá las heridas, físicas y emocionales, que la violencia con armas de fuego deja tras de sí", dijo Greenberg a los periodistas el martes. "Será una oportunidad interreligiosa para que toda nuestra comunidad se reúna: para llorar, para sanar, para empezar a avanzar".

Lo que muestran las grabaciones de las cámaras corporales

La Policía de Louisville hizo público este martes el video de las cámaras corporales de los agentes que respondieron a otro tiroteo masivo en Estados Unidos.

El material público comienza con un video del oficial Nickolas Wilt - un novato de 26 años que se había graduado de una academia de Policía apenas 10 días antes - que se dirigió a la escena con su oficial de entrenamiento, Cory "CJ" Galloway.

Cuando Wilt corrió hacia los disparos a los que se enfrentaron los agentes a su llegada, recibió un disparo en la cabeza, según informó la Policía. La versión publicada de la grabación de Wilt se corta antes de que le disparen.

La grabación de la cámara corporal de Galloway le muestra recibiendo disparos, y luego retirándose a una posición segura detrás de una maceta mientras los agentes hablan de que no pueden ver al hombre armado, y que éste está disparando a través de las ventanas de la parte delantera del banco. En algún momento, Galloway también recibió un disparo.

El atacante finalmente rompió las ventanas de cristal del vestíbulo del banco, dando a los agentes visión sobre su ubicación, dijo el subjefe Paul Humphrey.

Galloway disparó y mató al agresor, dijo Humphrey.

Toda la situación —desde que el atacante empezó a disparar su arma de asalto hasta que fue abatido por la Policía— duró unos nueve minutos, según el teniente coronel de la Policía de Louisville Aaron Cromwell.

Los muertos en el tiroteo fueron Joshua Barrick, de 40 años; Juliana Farmer, de 45; Deana Eckert, de 57; Tommy Elliott, de 63; y James Tutt, de 64, según la Policía.

Nueve personas —incluida Eckert, antes de morir este lunes— fueron hospitalizadas tras el tiroteo, según las autoridades. Entre los ocho supervivientes actuales, cinco habían sido dados de alta hasta este martes, dijo un portavoz del hospital.

Las tres víctimas que permanecían hospitalizadas este martes incluían a Wilt, que fue sometido a una operación cerebral y se encontraba en estado crítico, y a otras dos que se encontraban en estado regular, según el portavoz del hospital.

La matanza de este lunes en Louisville fue uno de los al menos 147 tiroteos masivos ocurridos este año en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que al igual que la CNN define un tiroteo masivo como cuatro o más personas tiroteadas, sin incluir al tirador.

El tiroteo se produjo en un minuto, según un funcionario

El agresor tardó un minuto en completar el baño de sangre antes de detenerse y esperar a que llegara la Policía, según las imágenes de la masacre descritas por un funcionario municipal a CNN.

El autor de los disparos, identificado por la Policía como Connor Sturgeon, de 25 años, había retransmitido en directo el espantoso ataque en Instagram, video que ya ha sido retirado.

El video de Instagram comienza mostrando un arma estilo AR-15, seguido de un trabajador en el banco dando los buenos días al atacante, dijo el funcionario.

A continuación, el hombre armado intenta dispararle por la espalda, pero falla porque el seguro está puesto y el arma aún debe ser cargada, dijo el funcionario. Una vez que el agresor carga el arma correctamente y quita el seguro, dispara a la trabajadora por la espalda, dijo el funcionario.

A continuación, el agresor continúa su alboroto, disparando a los trabajadores mientras éstos intentan huir de él, según el funcionario. El atacante no se dirige a otras plantas habitadas del banco, según el funcionario.

Una vez que termina de disparar, se sienta en la zona del vestíbulo que da a la calle, aparentemente a la espera de la Policía, dijo el funcionario.

La Policía llega aproximadamente un minuto y medio después, según el funcionario, momento en el que se produce un tiroteo antes de que la Policía acabe disparando y matando al agresor.

Sturgeon había hecho prácticas en el banco durante tres veranos y trabajaba allí a tiempo completo desde hacía unos dos años, según su perfil de LinkedIn. El agresor había sido notificado de que sería despedido del banco, dijo este lunes una fuente policial.

El alcalde, sin embargo, dijo que no cree que el agresor recibiera una notificación de despido.

"Por lo que me ha dicho un funcionario del banco, eso no es exacto", declaró Greenberg a la prensa este martes.

El arma se compró legalmente

Sturgeon utilizó un rifle AR-15 en el tiroteo, según la Policía. Seis días antes de los asesinatos, compró legalmente el rifle en una armería local, dijo este martes el jefe interino de la Policía de Louisville.

Los empleados estaban celebrando su reunión matutina en una sala de conferencias cuando el hombre armado abrió fuego, dijo a CNN la gerente del banco, Rebecca Buchheit-Sims.

Ella dijo que la masacre "ocurrió muy rápidamente". Buchheit-Sims asistió virtualmente a la reunión de personal y vio horrorizada cómo estallaban los disparos en la pantalla de su ordenador.

"Fui testigo de cómo asesinaban a gente", declaró a CNN. "No sé de qué otra forma decirlo".

Un antiguo compañero de instituto de Sturgeon que lo conocía bien a él y a su familia dijo que nunca vio ningún "tipo de alerta roja o señal de que esto pudiera ocurrir".

"Esto es un shock total. Era un chico realmente bueno que venía de una familia realmente buena", dijo el compañero de clase, que pidió no ser identificado y no ha hablado con Sturgeon en los últimos años. "Ni siquiera puedo decir lo mucho que esto no tiene sentido. No me lo puedo creer".

Mark Morales, Laura Ly, John Miller, Celina Tebor, Artemis Moshtaghian, Rob Frehse, Curt Devine y Liam Reilly, de CNN, han contribuido a este reportaje.