Policía muestra videos del enfrentamiento con el atacante de Louisville 10:45

Nota del editor: este artículo contiene descripciones gráficas de violencia.

(CNN) -- El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville publicó videos de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al tiroteo en el banco donde murieron cinco personas este lunes.

El video de la cámara corporal muestra los momentos de tensión entre los policías y el atacante, Connor Sturgeon. Comienza con un video del agente Nickolas Wilt que conduce hasta la escena con su agente de entrenamiento, identificado como Cory "CJ" Galloway.

Wilt, dice la policía, recibió un disparo en la cabeza mientras corría hacia los disparos que enfrentaba la policía cuando llegaron. Se encuentra en estado crítico. La cámara de Wilt lo muestra siguiendo a Galloway por los escalones exteriores hasta el banco, con su pistola reglamentaria en las dos manos. El video se corta antes de que le disparen.

Las imágenes de la cámara corporal de Galloway lo muestran disparando y luego retirándose a una posición segura detrás de una maceta mientras los agentes hablan sobre cómo no pueden ver al atacante y que está disparando a través de las ventanas del banco.

Las imágenes de la cámara corporal del agente C. Galloway muestra a la policía hablando sobre cómo no pueden ver al atacante y que está disparando a través de las ventanas del banco.

"¡El atacante tiene un ángulo en ese agente!", se puede escuchar a la policía decir. "¡Tenemos que subir allí!", añade.

El subjefe Paul Humphrey dijo que el atacante rompió los cristales de las ventanas del vestíbulo y, cuando disparó, los agentes —que finalmente pudieron identificar su ubicación— respondieron.

Mientras mira hacia el vestíbulo del banco, el audio de la cámara de Galloway suena con varios disparos.

"¡Sospechoso caído, trae al agente!", gritan mientras elementos de la policía suben las escaleras y entran al banco para investigar más a fondo.

Humphrey elogió las acciones de los agentes.

“El agente Wilt era nuevo, no tenía experiencia. Iba en base a dos cosas: su formación y su carácter. Y verán que nunca duda, incluso después de recibir un disparo”, dijo el subjefe Paul Humphrey en una conferencia de prensa donde se publicaron nueve minutos de video.

Cuando terminó el tiroteo, los agentes y equipos de otras agencias volvieron a ingresar al banco con suministros y comenzaron a brindar tratamiento médico de inmediato, dijo Humphrey a los periodistas.

Después de hablar con el personal médico, Humphrey dijo que está "100% seguro" de que esas acciones rápidas salvaron vidas.

“Las acciones que tomaron para hacer un seguimiento después de recibir un disparo, para ser compasivos y brindar tratamiento médico, salvaron vidas absolutamente ese día”, dijo Humphrey.

Los agentes llevaron a Wilt al hospital en una patrulla, dijeron las autoridades.

El atacante compró recientemente su rifle

El atacante de Louisville compró legalmente un rifle estilo AR-15 en un distribuidor de armas local seis días antes de usarlo para matar a cinco de sus colegas en un banco del centro, dijo el martes el jefe interino de la policía metropolitana de Louisville.

Actualmente, “Kentucky no impone un período de espera entre el momento de la compra y la transferencia física de un arma de fuego”, según el Centro de Leyes Giffords. En comparación, algunos estados tienen períodos de espera de 7 a 10 días.

Todavía no está claro qué provocó que el empleado de 25 años, Connor Sturgeon, cometiera el ataque mortal en Old National Bank y transmitiera en vivo el espantoso ataque en Instagram.

Sturgeon había hecho una pasantía en el banco durante tres veranos y había estado empleado allí a tiempo completo durante unos dos años, según mostró su perfil de LinkedIn. El agresor había sido notificado que iba a ser despedido del banco, dijo el lunes una fuente policial.

Pero el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que no cree que el atacante haya recibido un aviso de despido. “Por lo que me dijo un funcionario del banco, eso no es preciso”, dijo Greenberg a los periodistas el martes.

Ahora, los investigadores están revisando las imágenes y otras pruebas para tratar de comprender qué pudo haber provocado el tiroteo que también dejó varios heridos, incluido un agente de policía que recibió un disparo en la cabeza.

Los funcionarios ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Sturgeon, pero la jefa de policía interina, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, se negó a decir qué encontraron.

Se trata del 146º tiroteo masivo de este año con cuatro o más víctimas, sin incluir al autor de los disparos, según el Gun Violence Archive.

Y el AR-15 y sus ramificaciones han sido el arma elegida en muchos de los tiroteos más horribles de los últimos tiempos, incluido el tiroteo en la escuela Covenant en Nashville hace solo dos semanas que reavivó una feroz lucha política por el control de armas.

Lo que muestra la transmisión en vivo en vivo

Un hombre armado tardó solo un minuto en completar su ataque mortal antes de detenerse y esperar a que llegara la policía, según las imágenes de la masacre descritas por un funcionario de la ciudad a CNN.

El video comienza mostrando un arma del tipo AR-15, con frecuencia el arma elegida por los atacantes en masa estadounidenses, seguido de una trabajadora del banco que le da los buenos días al atacante, según el funcionario.

"Tienes que salir de aquí", se oye decir al atacante a la mujer en la transmisión en vivo, que fue retirada por Meta, la empresa matriz de Instagram.

Después, el atacante intenta dispararle por la espalda, pero no puede porque el seguro está puesto y el arma aún debe ser cargada, dijo el funcionario. Una vez que el atacante carga el arma correctamente y quita el seguro, dispara a la trabajadora por la espalda, dijo el funcionario. Se desconoce su estado.

A continuación, el agresor continúa su matanza, disparando contra los trabajadores mientras éstos intentan huir de él, según el funcionario. El atacante no se dirige a otros pisos poblados del banco, dijo el funcionario.

Gobernador de Kentucky llora durante conferencia sobre tiroteo en Louisville 1:59

Una vez que el atacante termina de disparar, se sienta en la zona del vestíbulo que da a East Main Street, aparentemente a la espera de la Policía, dijo el funcionario.

El atacante espera alrededor de un minuto y medio a que llegue la policía, una respuesta rápida elogiada por los líderes locales, y se enfrenta a tiros con el atacante, dijo el funcionario. El agresor fue abatido.

Todo el incidente —desde que el atacante comenzó a disparar hasta que lo mataron— duró unos nueve minutos, dijo el teniente coronel de la policía de Louisville, Aaron Cromwell.

Después de que volaron las primeras balas, “pasan unos minutos después de eso antes de que recibamos la primera llamada. Tres minutos después, respondimos a la escena”, dijo Cromwell el martes. “Y luego, unos tres minutos después de que respondimos, el sospechoso fue neutralizado”.

En un momento, un despachador de la policía de Louisville alertó a los agentes: “Hombre blanco de 25 años, Connor Sturgeon 6,4 pies. Le envió un mensaje de texto a un amigo, llamó a un amigo, dejó un mensaje de voz diciendo que mataría a todos en el banco. Dijo sentirse suicida”, según el audio de Broadcastify. El momento del envío no quedó claro de inmediato.

Las víctimas del tiroteo

De los nueve pacientes hospitalizados poco después del tiroteo, cuatro fueron dados de alta y uno falleció. Uno sigue ingresado en estado crítico y los otros tres se encuentran en situación estable y regular, según informó este martes un portavoz del Hospital de la Universidad de Louisville.

La masacre "ocurrió muy rápidamente" en la sala de conferencias del Old National Bank, dijo la gerente del banco, Rebecca Buchheit-Sims, que asistió virtualmente a la reunión de personal y vio horrorizada cómo estallaban los disparos en la pantalla de su computadora.

"Fui testigo de cómo asesinaban a gente", declaró a CNN. "No sé de qué otra forma decirlo".

Los fallecidos fueron Joshua Barrick, de 40 años; Juliana Farmer, de 45; Tommy Elliott, de 63; y James Tutt, de 64, según la policía. Deana Eckert, de 57 años, falleció más tarde este lunes.

El atacante dejó una nota a sus padres y a un amigo indicando que planeaba llevar a cabo un tiroteo en su lugar de trabajo, dijo la fuente, aunque no está claro cuándo se encontró el mensaje.

Sturgeon seguía disparando cuando llegaron los agentes, según la policía. Al menos dos personas resultaron heridas, entre ellas un policía novato que recibió un disparo en la cabeza y fue hospitalizado en estado crítico.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ordenó que las banderas de todo el estado ondearan a media asta hasta el viernes por la tarde en homenaje a las víctimas de Louisville, pero algunos legisladores demócratas mostraron su preocupación por que las muestras de dolor sucedan sin que se aporten soluciones significativas a la violencia armada.