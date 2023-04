Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una investigación por crímenes de guerra sobre un vídeo que supuestamente muestra la decapitación de un soldado ucraniano.

"Ayer se publicó en Internet un video en el que los ocupantes rusos muestran su lado más bestia torturando brutalmente a un prisionero ucraniano y cortándole la cabeza", dijo el SBU en un comunicado en Telegram.

El video visto por CNN, que fue publicado en Twitter y está muy borroso, parece haber sido filmado durante el verano debido a la cantidad de vida vegetal en el suelo. En él se ve a un combatiente ruso cortando la cabeza de un soldado ucraniano con un cuchillo. Una voz al principio del video sugiere que la víctima podría haber estado aún con vida cuando comenzó el brutal ataque.

"El Servicio de Seguridad de Ucrania inició una investigación previa al juicio sobre este crimen de guerra en virtud de la parte 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania", dijo el SBU.

"Encontraremos a estos inhumanos. Si es necesario, los atraparemos dondequiera que estén: desde debajo de la tierra o desde el otro lado. Pero sin duda serán castigados por sus acciones", añadió el jefe del SBU, Vasyl Maliuk.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, calificó a Rusia de "peor que el ISIS" y dijo que es "absurdo" que este país presida actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.

