(CNN) -- Un año después del comienzo del publicitado juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, CNN ha sabido por fuentes cercanas a los actores que la expareja ha dejado atrás su batalla legal.

Su dramático juicio televisado en Virginia comenzó el pasado mes de abril y concluyó en junio, cuando el jurado del caso declaró tanto a Heard como a Depp responsables de difamación en sus demandas mutuas. A Depp se le concedieron US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado concedió a Heard US$ 2 millones por daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

En diciembre, Heard anunció que ella y Depp habían llegado a un acuerdo en su demanda por difamación, escribiendo en Instagram que ella "no había hecho ninguna admisión" y que el acuerdo "no es un acto de concesión".

"Tomo esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio no protegido sirvió como entretenimiento y forraje para las redes sociales", dijo Heard en su publicación.

Los daños que Heard debía a Depp se redujeron a un millón de dólares como parte del acuerdo, y según dijeron los abogados de Depp en un comunicado, el actor se comprometió a donar el dinero a la caridad.

"Nos complace cerrar formalmente la puerta a este doloroso capítulo para el señor Depp, que dejó claro durante todo el proceso que su prioridad era sacar a la luz la verdad", dijeron los abogados de Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Heard y Depp para preguntarles si ya se han efectuado los pagos del acuerdo y las donaciones benéficas.

Ambos actores han sido fotografiados recientemente pasando tiempo en Europa, Depp en Inglaterra y Heard en la isla de Mallorca en España.

"Después del juicio Johnny empezó a trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico y ha estado de gira con su banda", dijo a CNN una persona cercana a Depp. "Todo va muy bien".

Una fuente cercana a Heard confirmó que estaba viviendo en la isla española con su hija y su pareja, Bianca Butti.

"Ahora mismo sólo está centrada en ser madre", dijo a CNN la persona cercana a Heard. "El juicio le pasó una factura emocional y ella sólo quería alejarse del ruido y desaparecer de Hollywood".

El próximo proyecto cinematográfico de Heard es "Aquaman 2", cuyo estreno está previsto para diciembre. Durante su testimonio el verano pasado, declaró que creía que su papel se había reducido mucho en la película debido a la publicidad negativa en torno a su separación de Depp.

Warner Bros, el estudio detrás de la franquicia de "Aquaman", declinó hacer comentarios sobre el asunto en ese momento. (CNN y Warner Bros. forman parte de Warner Bros. Discovery).

Depp ha estado de gira y actuando con su banda Hollywood Vampires. Su próximo proyecto cinematográfico es interpretar al rey Luis XV en la película "Jeanne Du Barry", que se estrenará en el Festival de Cannes el 16 de mayo.