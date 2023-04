En su primera portada en español, la revista TIME celebra a Bad Bunny 3:04

(CNN Español) -- La Revista TIME publicó este jueves su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, que incluye a varios latinos. Los presidentes de Colombia y Brasil, así como el futbolista argentino Lionel Messi, forman parte de la selección de pioneros, líderes políticos, artistas e íconos de todo el globo.

Entre la lista de 20 líderes mundiales de TIME aparecen los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia.

Luiz Inácio Lula da Silva

Sobre Lula, el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore resaltó la lucha contra el cambio climático del mandatario brasileño, señalando que el "impacto más significativo" de su presidencia es el papel en la lucha "en las crisis gemelas del clima y la biodiversidad".

"El presidente Lula se comprometió a proteger la Amazonía y lo ha hecho antes: redujo la deforestación en un 72 % en su mandato anterior", escribió Al Gore en el perfil en TIME. "Desde abordar la pérdida de bosques hasta acelerar la transición de energía limpia de Brasil, el liderazgo del presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática".

Gustavo Petro

El presidente de Colombia que asumió su mandato en agosto de 2022, y que es el primer presidente de izquierda elegido en la historia del país, es otro de los líderes globales de TIME en 2023.

Su "programa ambicioso y transformador" y su "pragmatismo" para "ejercer el poder" fueron resaltados en un comentario hecho por el presidente de Chile, Gabriel Boric, uno de sus aliados en América Latina.

"Su estrella polar es profundizar el plan de paz de Colombia, utilizando todo el conocimiento adquirido en los últimos años en un territorio asediado por la violencia durante demasiado tiempo, junto con reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica, un objetivo que compartimos", escribió Boric sobre Petro.

También resalta la posición de Petro sobre la lucha contra las drogas, que dice que fracasó; además de la justa distribución de la riqueza y el cuidado del medio ambiente.

"Es un líder que toma decisiones difíciles y aprende rápido. Lo respeto profundamente a él y a los proyectos que encarna", escribió Boric sobre Petro en TIME.

María Herrera Magdaleno

La activista mexicana María Herrera Magdaleno, quien ha dedicado su vida a la causa de los desaparecidos en México, hace también parte de esta lista de los más influyentes de TIME en la categoría de líderes, junto con Lula y Petro.

Cuatro de sus ocho hijos desaparecieron hace más de una década en medio de la violencia en México, una tragedia que la puso frente a la lucha por la búsqueda de los desaparecidos con sus propias manos, "un movimiento al que nadie quisiera unirse", escribe la periodista de TIME Ciara Nugent.

"Doña Mary ayudó a fundar, en 2014, una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido", escribió la periodista Nugent. "En mayo de 2022 se reunió con el papa Francisco y en noviembre demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos".

TIME dice que la lucha de María Herrera Magdaleno por los desaparecidos "están aumentando la presión sobre los líderes de México para que respondan a la crisis".

Lionel Messi

No es raro encontrar al astro argentino del fútbol en la lista de los más influyentes del mundo en la categoría de titanes, luego de haber ganado una de las victorias más ambiciosas de su carrera: el Mundial de Fútbol 2022, un logro que se suma a su juego, semejante a una "obra de arte", como escribió el extenista suizo Roger Federer para TIME este año.

"Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Dribla como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión", escribió Federer sobre Messi.

Federer resalta "el momento asombroso" del triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol de la FIFA el año pasado, cuando millones de argentinos tomaron las calles de Buenos Aires para celebrar un triunfo histórico. "Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo", dijo, señalando cómo Messi, "el hombre del momento", inspirará a generaciones futuras.

"No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega en el campo. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento".

Salma Hayek

Sobre la actriz mexicana Salma Hayek, una de las primeras latinas en trabajar en Hollywood, la actriz española Penélope Cruz habla en su comentario para TIME de lo "increíblemente generosa" que es la mexicana y la gran habilidad que tiene como actriz y para ponerse en los zapatos de otros.

Para Cruz, el papel de Hayek en la industria del cine ha sido "revolucionario", algo que le ha abierto las puertas a muchos que la han seguido y por eso es una de las artistas más destacadas en los 100 más influyentes de TIME .

"Su gran corazón, gran inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que ella siempre es completamente ella misma", escribió Penélope Cruz para TIME.

"Como una de las primeras latinas que trabajó en Hollywood, abrió muchas puertas para las personas que la siguieron. Ella es una revolucionaria total, y todavía hay mucho más que hará".

La más reciente película de Salma Hayek, famosa por interpretar a Frida Kahlo en la película de 2002, es "Magic Mike’s Last Dance", que se estrenó en EE.UU. en febrero de 2023.

Pedro Pascal

Y no menos importante es uno de los actores latinos que en los últimos tiempos se ha ganado el corazón del público por su reciente aparición en "The Last of Us", una de las apuestas más recientes y ambiciosas de HBO Max en el mundo audiovisual: el actor chileno Pedro Pascal.

En el comentario para TIME escrito por Sarah Paulson, la actriz habla de lo "poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sostener tu cabello hacia atrás cuando estás enfermo, y en posesión de los hombros más anchos en los que apoyarte". Conmovedor, ¿eh?

La actriz escribió que conoce al actor chileno desde hace 30 años, por lo que hace una descripción personal de él en un par de renglones.

"No es un producto, es real", dice Paulson sobre Pascal. "Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora".

Y finaliza: "Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse".

Pascal, nacido en Santiago de Chile, en 1975, ha trabajado en producciones ampliamente aclamadas como "Game of Thrones", "The Last of Us", El libro de Boba Fett, Narcos, "Exposed", "CSI" y Los ángeles de Charlie, entre otras.