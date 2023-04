Policía muestra videos del enfrentamiento con el atacante de Louisville 10:45

(CNN) -- La familia de Connor Sturgeon, quien fue asesinado después de llevar a cabo un mortal tiroteo en el que mató a cinco personas este lunes en el Old National Bank en Louisville, Kentucky, planea someterlo a una prueba cerebral para detectar encefalopatía traumática crónica, comúnmente conocida como CTE, le dijeron a CNN su padre y un portavoz de la familia este jueves.

“Sí, Connor está siendo examinado para (detectar) CTE. Probablemente tomará un tiempo obtener resultados”, escribió Todd Sturgeon, el padre de Connor Sturgeon, a CNN.

Pete Palmer, un amigo de la familia que habla en nombre de los Sturgeon, dijo que la familia y el médico forense del estado están buscando que le hagan una prueba al cerebro de Connor Sturgeon.

La oficina del médico forense completó la mayoría de sus pruebas, y ahora comenzará el proceso de prueba para CTE, dijo Palmer.

CNN se comunicó con el médico forense del estado de Kentucky para obtener más información.

La CTE, una enfermedad cerebral neurodegenerativa, se puede encontrar en personas que han estado expuestas a traumatismos craneales repetidos. Los estudios han encontrado que los golpes repetitivos en la cabeza, incluso sin conmoción cerebral, pueden provocar CTE.

La familia de Sturgeon cree que tuvo tres conmociones cerebrales significativas: dos como jugador de fútbol americano en octavo grado y una en baloncesto como estudiante de primer año de secundaria, según Palmer.

La enfermedad, que solo se puede diagnosticar con una autopsia y un examen neuropatológico, se caracteriza patológicamente por una acumulación de proteína tau en el cerebro que puede desactivar las neurovías y provocar una variedad de síntomas que incluyen pérdida de memoria, confusión, deterioro del juicio, agresión, depresión, ansiedad, problemas de control de impulsos y, a veces, comportamiento suicida.

Sin embargo, los expertos señalan que síntomas como estos pueden no ser causados necesariamente por CTE; podrían ser causados por lesiones en la cabeza en sí mismas, o por algo completamente ajeno.

La policía no ha dado a conocer información sobre el motivo del tiroteo.

La divulgación de las pruebas se produce cuando más familias hablan de sus seres queridos que fueron asesinados.

La hija de Juliana Farmer, una de las cinco víctimas mortales, dijo este miércoles por la noche que su madre se acababa de mudar a Louisville dos semanas antes para un nuevo trabajo en el banco.

“Este monstruo se llevó a mi madre, y estoy dolido porque mi madre se mudó aquí para ayudarme, una madre soltera con cuatro hijos. Solo tuve dos semanas con ella aquí en Louisville… una ciudad de la que no sabía nada”, dijo Alia Chambers a CNN. "Tengo el corazón partido. Lo odio. Lo odio pero lo perdono porque mi mamá está en un lugar mejor”.

Farmer se mudó a Louisville desde Henderson, Kentucky, y estaba emocionada de comenzar su función en Old National Bank como agente de préstamos.

“Mi mamá pasó de trabajar a los 19 años en Kmart a sentarse con ejecutivos en un banco. Voy a cumplir el sueño de mi mamá. O vuelvo a la escuela de enfermería o les pregunto si puedo ocupar su puesto en ese banco”, dijo. “Estaba muy emocionada con ese trabajo. Estaba feliz".

Farmer tenía tres hijos adultos y cuatro nietos, dijo Chambers.

El día antes de que la asesinaran, descubrió que su hijo, J'Yeon Chambers, estaba esperando una niña, le dijo a CNN. El bebé nacerá en septiembre, el mismo mes en que nació su madre.

“Y es una locura cómo se la llevan el día después de que revelamos que íbamos a tener el bebé. Así que mi hijo va a ser básicamente ella de nuevo”, dijo su hijo. “Ella nos dio el nombre que siempre quiso que se llamara a una niña y vamos a seguir con eso”.

Los nuevos detalles surgen cuando CNN ha conocido más sobre las víctimas y los heridos en el tiroteo masivo de este lunes, incluida la supervivencia de una mujer que estaba sentada entre dos personas que fueron asesinadas.

Sturgeon, un empleado de Old National Bank de 25 años, abrió fuego con un rifle estilo AR-15 en el banco aproximadamente media hora antes de que abriera al público, matando a cinco colegas antes de recibir un disparo mortal por un agente de policía que respondió al tiroteo. Farmer, Joshua Barrick, Tommy Elliott, Deana Eckert y James Tutt fueron asesinados a tiros, dijo la Policía.

De las ocho personas que resultaron heridas, un policía de 26 años permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza que requirió cirugía cerebral.

Mujer que estaba sentada entre dos víctimas fue dada de alta del hospital

Una mujer que recibió un disparo pero sobrevivió estaba sentada en una sala de conferencias entre Farmer y Elliott cuando comenzó el ataque, según el padre de sus hijos, Rex Minrath.

Dana Mitchell, una empleada del banco, regresó a casa del hospital y se está recuperando, dijo Minrath a CNN en una entrevista telefónica este jueves. Se espera que se someta a una cirugía en las próximas semanas para extraer “el resto de la bala”, dijo.

“Dana estaba en la sala de conferencias entre Tommy y Juliana. Se sentó entre ellos dos”, dijo Minrath a CNN. “Y luego, cuando tocaron el suelo, estaban todos juntos en el suelo. Es afortunada porque ninguno de los dos tuvo tanta suerte”.

El hijo de Mitchell, Ross Minrath, publicó una serie de imágenes y actualizaciones sobre la condición de su madre en su página de Facebook esta semana.

“Después de los resultados positivos de los análisis de sangre y de que ella estuviera muy mal, mi mamá fue dada de alta del hospital hoy”, escribió el martes por la noche. “Está muy adolorida pero está bien. Su teléfono ha estado en el banco y espera comenzar a comunicarse mañana”.

En una publicación de Facebook, dijo que el disparo le lastimó el pulmón y que los médicos pudieron limpiar la herida en su espalda. Su madre, agregó, “es la más valiente que he conocido”.

Agradeció a quienes se habían acercado a la familia con buenos deseos y pidió que la gente siguiera enviando oraciones por su madre.

Además, la primera persona que recibió un disparo dentro del banco sobrevivió, dijo un funcionario de la ciudad a CNN. En la transmisión en vivo de Instagram del atacante, que fue eliminado, la trabajadora del banco dijo "buenos días" antes de que el atacante le advirtiera: "Tienes que salir de aquí", según un funcionario familiarizado con el video.

La mujer estaba de espaldas al atacante mientras él luchaba por quitar el seguro y cargar correctamente su arma estilo AR-15. Luego le disparó por la espalda, le dijo previamente un funcionario a CNN.

El gobernador dice que está "vacío" después de la muerte de un amigo

Gobernador de Kentucky llora durante conferencia sobre tiroteo en Louisville 1:59

En una vigilia este miércoles por la noche, decenas de residentes y funcionarios se reunieron para llorar públicamente a los empleados asesinados a tiros en su lugar de trabajo por un compañero laboral.

“Es importante que nos tomemos el tiempo para reconocer esas pérdidas y lo que significan para nosotros como personas y como comunidad”, dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, durante la vigilia en el Muhammad Ali Center Plaza. “Para que luego podamos juntar nuestras energías y enfocarnos en prevenir estas tragedias”.

Greenberg hizo mención a los impactos desgarradores de la violencia armada en su ciudad más allá de la carnicería de este lunes, que se desarrolló a menos de una un kilómetro de donde se llevó a cabo la vigilia este miércoles.

“Habrá un tiempo para actuar. Dar pasos en honor a aquellos que hemos perdido y canalizar nuestra pena y dolor en acciones significativas. Ese día está llegando”, continuó el alcalde. “Hoy es para llorar y para apoyarnos”.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en la vigilia que Elliott, vicepresidente sénior del banco, era uno de sus amigos más cercanos.

“Admito que no estoy enojado, estoy vacío. Y estoy triste. Y sigo pensando que tal vez nos despertemos”, dijo Beshear, con la voz entrecortada.

“Lo que sé es que desearía haberme tomado un momento extra, haber hecho una llamada extra, decirle cuánto me importa. Y sé que todos estamos sintiendo lo mismo. Pero también sé que ahora nos escuchan. Y que sientan nuestro amor”, dijo Beshear.

La mamá del atacante llamó al 911 minutos después de que comenzara la masacre

Lo que sabemos del tiroteo masivo en un banco Louisville, Kentucky 2:01

La Policía de Louisville publicó este miércoles una serie de llamadas al 911 que mostraban el miedo y el pánico tanto dentro como fuera del banco durante el tiroteo el lunes por la mañana temprano.

En una llamada de emergencia, una mujer que se identificó como empleada de otra sucursal del Old National Bank, le dijo al despachador que vio la masacre en tiempo real mientras estaba en una videollamada con colegas en el lugar.

“¿Cómo sabe que hay un atacante activo en el sitio?”, preguntó el operador.

“Lo acabo de ver. Lo acabo de ver en una reunión de Teams. Estábamos teniendo una reunión de la junta”, dijo. “Vi a alguien en el suelo. Escuchamos múltiples disparos y la gente comenzó a decir 'Oh, Dios mío', y luego entró en la sala de juntas”.

Otra llamada al 911 provino de la madre del atacante, quien dijo que su hijo se dirigía al banco con un arma y expresó su sorpresa y confusión.

“Mi hijo podría estar (editado) tiene un arma y se dirige al Old National en Main Street aquí en Louisville”, dijo. “Soy su madre. Lo siento mucho, estoy recibiendo detalles de segunda mano. Me estoy enterando de eso ahora. Oh mi señor".

La mujer dijo que su hijo “aparentemente dejó una nota” sobre el incidente. “Ni siquiera tenemos armas. No sé de dónde habría sacado un arma”.

Otras llamadas provinieron de un empleado del banco que hablaba en voz baja y que estaba escondido en un armario, un hombre que huyó del edificio y se refugió en un consultorio dental cercano y otra persona que llamó, quien se escondió debajo de un escritorio dentro del edificio.

-- Steve Almasy, Sara Smart, Andy Rose, Celina Tebor, Linh Tran, Curt Devine y Eric Levenson de CNN contribuyeron a este informe.