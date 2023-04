(CNN) -- Bo Knapp nunca olvidó el momento en que vio por primera vez a Beverly Scott. Era agosto de 1968, el primer día de octavo grado y Beverly era una alumna nueva en la escuela secundaria Henderson de Little Rock, Arkansas. Bo y su mejor amigo estaban en el pasillo de la escuela cuando conocieron a Beverly.



"Los pasillos de la escuela eran exteriores, así que un rayo de sol la iluminó", recuerda Bo. "Llevaba un vestido a cuadros de Black Watch, y tenía un pelo rojo realmente precioso, y estaba allí de pie y nos vio llegar, y se giró y sonrió".

Bo se había mudado a Little Rock el año anterior, por lo que Beverly y él congeniaron al ser los dos nuevos en la ciudad. Y resultó que Bo y Beverly vivían a menos de un kilómetro el uno del otro. Rápidamente surgió una amistad entre los dos chicos de 14 años.

"Llegamos a conocernos y empezamos a salir", cuenta Beverly a CNN Travel.

Como muestra de su compromiso, Bo le dio a Beverly una pulsera de identificación con su nombre y ella nunca se la quitó. Y durante los dos meses siguientes mantuvieron un dulce y breve noviazgo. Después del toque de queda, Bo se colaba en el patio de Beverly para pasar un rato con ella.

"Le decía: 'Ven a mi ventana y hablamos desde ahí", recuerda Beverly.

"Un día, eran como las 10 de la noche y quería hablar con ella, así que fui y llamé a su ventana, y su padre me pilló", recuerda Bo. "Ese podría haber sido el final".

A partir de ahí, la relación fue decayendo, pero Bo y Beverly siguieron siendo amigos durante toda la secundaria. El mejor amigo de Bo llegó a salir con Beverly durante dos años ("muy largo para esa época", añade Bo).

"Luego cada una siguió su camino", recuerda Beverly. "Pero siempre sabíamos cómo le iba al otro y con quién salía: fuimos al mismo instituto y a la misma universidad".

Pero después de la universidad, perdieron completamente el contacto. Beverly se quedó en Arkansas y se casó. Bo vivió por todas partes, de Texas a Tokio, antes de establecerse en Carolina del Sur y casarse también.

Pasaron años, luego décadas. A mediados de la década de 2000, Bo y Beverly volvieron a estar en la periferia de sus vidas gracias a las redes sociales. Pero vivían a cientos de kilómetros el uno del otro y ambos se enfrentaban a circunstancias difíciles: Bo se divorció y el marido de Beverly falleció.

Llegamos a 2013. Bo llevaba divorciado casi una década y Beverly era viuda desde hacía tres años. Ahora a sus 60 años, recibieron invitaciones para su 40ª reunión del instituto, que tendría lugar en la Biblioteca Presidencial Clinton en Little Rock.

Una reunión escolar

Tanto Bo como Beverly habían asistido a reuniones escolares anteriores, pero con sus parejas, y nunca habían hablado mucho entre ellos. Esta vez asistieron solos y, a lo largo de la velada, se encontraron a menudo cerca del otro. No hablaron mucho de tú a tú, pero a menudo estaban en las mismas conversaciones de grupo.

En algún momento de la velada, Bo le habló a Beverly y a sus otros antiguos compañeros de su afición a la vela: hacía poco que se había sacado la licencia y le gustaba salir al agua siempre que podía.

Sus antiguos amigos quedaron cautivados por las historias de navegación de Bo y empezó a gestarse un plan: Bo alquilaría un gran catamarán para que la pandilla de la vieja escuela pudiera salir a navegar en un viaje de 40 aniversario.

Esa noche, Bo recuerda que Beverly le pareció "divertida y guapa", como la recordaba de sus tiempos. Le entusiasmaba que ella pareciera interesada en el viaje en velero, pero no creía que fuera a surgir nada romántico entre ellos.

"Siempre tuve una impresión favorable de ella, y la invité al viaje como amigo", dice.

En cuanto a Beverly, cuando dijo a sus amigos y familiares que se iba de vacaciones con un grupo de gente con la que no salía desde que tenía 17 años, se mostraron escépticos.

"Pensaron que estaba loca", recuerda.

Pero Beverly estaba entusiasmada con el viaje.

"Soy muy aventurera", dice. "Me encanta todo lo relacionado con el agua. Y me sentía muy segura y cómoda yendo con gente tan estupenda que conocía de casi toda la vida, aunque no los había visto ni había mantenido un contacto estrecho con ellos".

Su única preocupación era que el grupo no tuviera la misma camaradería que habían tenido de adolescentes. Pero no tenía por qué preocuparse, el viaje fue muy divertido desde el primer día.

Mientras el catamarán navegaba por el Caribe, parando en playas de arena y restaurantes con vistas al océano, Bo y Beverly se sintieron cada vez más atraídos el uno por el otro.

"No pasó nada durante el viaje", dice Bo. "Excepto que me di cuenta de que ella era perfecta: alegre, autosuficiente, capaz, intrépida".

"Teníamos química, eso era innegable", dice Beverly. Pero en aquel momento no estaba segura de estar preparada para volver a salir con alguien: cada vez que sus amigos le proponían una cita, ella se negaba. Le ponía nerviosa la idea y odiaba que las citas le parecieran forzadas.

Una noche, el catamarán paró en Bomba's Shack, en Tórtola, un lugar de las Islas Vírgenes Británicas conocido por su ambiente de surf y fiesta.

Era "literalmente una cabaña de madera de deriva y restos de madera tirados por el mar en una playa remota", recuerda Bo.

Cuando el grupo de Bo y Beverly llegó, había una fiesta de luna llena a todo lo que da, con una banda en vivo y las personas bebiendo, bailando y celebrando.

Los viejos amigos se quedaron hasta altas horas de la madrugada. Entonces ocurrió algo inesperado.

"Estábamos bailando y él me besó", recuerda Beverly. "Lo llamamos el 'beso accidental'".

Fue, dice Beverly, "muy inesperado, corto y dulce e hizo que mi corazón diera algún que otro vuelco".

Al día siguiente, Bo envió a Beverly un correo electrónico disculpándose. "Siento lo del beso", escribió. "No era mi intención que pasara. Pero puede que quiera otro".

Cuando el mensaje apareció en el teléfono de Beverly, no supo qué hacer: sentía lo mismo, pero no quería arriesgarse a que las cosas fueran incómodas alterando la dinámica del grupo en el barco. Beverly decidió ignorar el mensaje, fingiendo que no lo había visto con la excusa de no revisar su bandeja de entrada durante las vacaciones.

Pero cuando el viaje en barco llegó a su fin y Beverly y Bo regresaron a sus ciudades de origen, separadas por unos 900 kilómetros, Beverly finalmente respondió. A partir de ahí, ambos empezaron a intercambiar mensajes.

Los correos se volvieron profundos rápidamente, ya que Bo se sinceró sobre sus opiniones sobre la vida, los viajes y todo lo demás. Tenía curiosidad por saber más de Beverly, "para ver si coincidíamos", como él dice.

Pronto se hizo evidente.

"Beverly decía que vivía poniendo energía y concentración en cinco áreas: fe, familia, amigos, diversión, forma física", dice Bo. "Éstas eran exactamente mis prioridades también".

En uno de sus correos electrónicos, Bo escribió que nunca había pensado en volver a casarse, pero que estaba empezando a considerar la posibilidad.

"¿Por qué no tenemos una cita antes de hablar del resto de nuestras vidas?", escribió Beverly en respuesta.

Una primera cita memorable

Bo organizó un viaje a Little Rock para encontrarse con Beverly y almorzar juntos. De alguna manera, la madre, el tío, la hermana, el cuñado y la sobrina de Beverly terminaron invitándose a sí mismos, y luego los hijos adultos de Beverly se enteraron y quisieron venir también. Todos los miembros de la familia de Beverly deseaban conocer a Bo, y nadie quería perderse la ocasión.

Esa mañana, Beverly recogió a Bo en el aeropuerto y le informó de los asistentes adicionales.

"Quizá sea buena idea pasarnos por el bar del Hotel Capital y tomar algo rápido antes de ir", le dijo.

El almuerzo fue un bautismo de fuego, una "primera cita con unas 10 personas", como dice Bo. Pero la familia de Beverly se mostró divertida y acogedora, y enseguida se aseguró de las buenas intenciones de Bo.

"Se integró rápidamente en la familia", dice Beverly.

En cuanto a los amigos de Beverly, al principio estaban un poco preocupados, sobre todo cuando Beverly empezó a hablar de mudarse a Carolina del Norte para estar con Bo.

"Se habían vuelto muy protectores conmigo por ser viuda en el grupo y todos los maridos de mis amigas me acogieron bajo su protección", dice Beverly.

Pero una vez que el grupo de Beverly conoció a Bo y decidió que era un buen tipo, se alegraron y se emocionaron por ella.

"Ahora son todos buenos amigos", dice Beverly.

Al principio, a Bo le preocupaba que su mejor amigo, el que había salido con Beverly después que él, allá por finales de la década de 1960, no se tomara la noticia tan bien. Pero este amigo, aunque bromeaba diciendo que Beverly le había roto el corazón en su día, dijo que estaba encantado por sus viejos amigos y su inesperada felicidad.

De hecho, todos los antiguos compañeros del instituto estaban "encantados de que nos encontráramos y encajáramos tan bien", dice Bo.

Después de recibir la bendición de sus seres queridos, Bo y Beverly se pusieron serios rápidamente.

"Cuando lo sabes, lo sabes", dice Beverly.

Además, tras perder a su primer marido, Beverly era muy consciente de lo voluble y corta que puede ser la vida. No quería desperdiciar ni un momento, y Bo estaba de acuerdo.

"Teníamos que poner en marcha este espectáculo, no tenemos mucho tiempo", dice Beverly. "Así que hemos aprovechado al máximo cada segundo".

Un nuevo capítulo juntos

Viajar se convirtió en la piedra angular de la relación de Bo y Beverly. Su primer viaje juntos como pareja fue para ver a los Rolling Stones tocar en un concierto en Río de Janeiro, Brasil.

Y luego, en 2015, en un viaje a París, Bo le propuso matrimonio a Beverly en lo alto de la Torre Eiffel.

Estaban en el último piso, junto a la cafetería, y acababan de ver a unos fotógrafos contratados que tomaban fotos de los visitantes, enmarcadas en las vistas panorámicas.

"Dije: 'Vamos a tomarnos una foto'", recuerda Bo. "Así que fui a buscar a un fotógrafo, vino y me arrodillé".

"Le dije: 'Bo, nos están tomando una foto, ¡levántate! ¿Qué haces ahí abajo?", recuerda Beverly, riendo.

Pero en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando, Beverly dijo que sí, encantada.

Los dos empezaron a planear una boda, buscando la forma de reunir a toda su familia para la ocasión, pero pronto cambiaron de marcha.

"Al final nos miramos y dijimos: 'Vamos a hacer algo para nosotros'. Volvimos y celebramos una gran fiesta, pero decidimos escaparnos y casarnos", dice Beverly.

La pareja se fugó a la isla de la Tortuga, en Fiyi. Es un día que Beverly recuerda simplemente como "realmente genial".

Desde entonces, Bo y Beverly se embarcan cada año en al menos un viaje en bicicleta y otro en velero, a menudo acompañados de varios grupos de amigos. También les encanta viajar con sus hijos y nietos.

"Queremos hacer todo lo posible mientras podamos", dice Bo.

"Beverly es 10 veces más aventurera que la media de la gente, así que hace que nuestras vidas sean muy emocionantes", añade. "A nuestra edad, muchos de nuestros amigos se conforman con sentarse en el sofá. Ella tiene demasiada fuerza vital como para quedarse quieta".

Mirar atrás y mirar adelante

Hoy, Bo y Beverly recuerdan su romance de la escuela secundaria, sus décadas de separación y su inesperado reencuentro como una experiencia conmovedora y gratificante.

Beverly cree que sus yoes de 14 años "se alegrarían mucho por nosotros y estarían orgullosos de nosotros".

"Los dos hemos pasado por muchas cosas y sentimos un profundo aprecio y amor el uno por el otro y por nuestra vida juntos", dice Beverly, añadiendo que está muy agradecida por haber tenido "dos almas gemelas en mi vida, algo inaudito".

Este verano, Bo y Beverly asistirán a su 50° reunión del instituto. Esta vez, irán tomados de la mano.

"Parece que fue ayer cuando terminamos el instituto", dice Bo. "La vida vuela, a veces no lo parece, sobre todo cuando eres joven, pero no pierdas el tiempo. No te preocupes por las pequeñas cosas y disfruta de cada momento. Si te despiertas, es un buen día, ¿no?".

"Disfruta de cada momento", coincide Beverly. " Lo estamos haciendo".