(CNN Español) – Este viernes, la cantante latina Becky G deleitó al público de la tarima principal de Coachella con un espectáculo lleno de invitados, algunos de sus hits y mucha mexicanidad.

El año pasado, Becky G fue una de las invitadas de Karol G en su espectacular presentación, en la que rindió tributo a la latinidad, interpretando temas de Selena, Daddy Yankee y Celia Cruz, entre otros.

Becky G aprovechó el escenario del festival, uno de los más importantes de Estados Unidos, para resaltar su cultura, la mexicana.

Becky abrió el espectáculo con "Mayores", uno de los temas emblemáticos de la intérprete. Este fue lanzado en 2017 y contó con la colaboración de Bad Bunny.

El espectáculo no estuvo exento de algún problema técnico: a inicio del set la cantante perdió el audio del micrófono en varias oportunidades. Algo a lo que Becky G salió al paso y dijo que estas cosas ocurren.

Los invitados de Becky G

Contrario a lo que pueden hacer otros artistas, que es defender su presentación solos en el escenario, Becky G aprovechó la oportunidad de invitar a varios artistas, en su mayoría mexicanos.

Los primeros en aparecer fueron Marca MP para interpretar "Ya acabó". Posteriormente llegó Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida y el que generó sorpresa en las redes sociales fue Peso Pluma, un artista emergente que está cautivando los charts globales de publicaciones como Billboard.

Natti Natasha también estuvo en el escenario junto a Becky G y ambas protagonizaron quizás el momento más comentado del espectáculo: se dieron un piquito. Las cantantes interpretaron su éxito "Sin pijama".

Becky G también cantó "MAMII", su sencillo en el que habla del desamor tras el engaño de una pareja. Esta interpretación generó una fuerte reacción en redes sociales en medio de los rumores de infidelidad de su prometido Sebastián Lleget. Becky finalizó esta canción con la melodía de "Killing Me Softly With His Song", versión de los Fugees.

El espectáculo lo cerró con "Shower", uno de los primeros temas de Becky G, el cual lanzó en 2014, cuando la cantante tenía apenas 17 años.

Con la presentación, Becky G se coló al top 10 de tendencias en Twitter en Estados Unidos.

El setlist de Becky G en Coachella

Estas son las canciones que interpretó Becky G en su primer fin de semana en Coachella 2023:

"Mayores"

"Fulanito"

"Cuando te besé"

"Bailé con mi ex"

"Ya acabó" junto a Marca MP

"Te quiero besar" junto a Fuerza Regida

"Bebé dame" junto a Fuerza Regida (el tema es una colaboración entre Fuerza Regida y Grupo Frontera)

"Chanel" con Peso Pluma

"PRC" con Peso Pluma

"Arranca"

"Sin pijama" con Natti Natasha

"MAMII"

"Shower"

Si quieres revivir la presentación, lo podrás hacer a través de la transmisión que ofrecerá Coachella exclusivamente en su canal de YouTube. Y asegúrate de sintonizar, también en YouTube, el segundo fin de semana del festival.