Pasó 500 días sola en una cueva para un experimento humano... pero no terminó su libro

(CNN) -- Una atleta extrema española de 50 años emergió el viernes de un desafío de 500 días viviendo a 70 metros (230 pies) de profundidad en una cueva en las afueras de Granada con un mínimo contacto con el exterior.

Con gafas oscuras y sonriendo mientras se adaptaba a la luz de la primavera en el sur de España, la alpinista de élite Beatriz Flamini dijo a los periodistas que el tiempo pasó volando y que no quería salir.

“Cuando entraron a buscarme, yo estaba dormida. Pensé que algo había pasado. Dije: '¿Ya? Seguro que no’. No había terminado mi libro”, dijo.

El equipo de apoyo de Flamini dijo que rompió un récord mundial por el tiempo más largo que pasó en una cueva, un experimento supervisado por científicos que estudian la mente humana y los ritmos circadianos.

Tenía 48 años cuando entró en la cueva, celebró dos cumpleaños sola bajo tierra.

Flamini comenzó su desafío el sábado 20 de noviembre de 2021, antes del estallido de la guerra de Ucrania, el fin del requisito del uso de mascarillas por la pandemia del covid-19 en España y la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña.

Salió durante ocho días, reveló su equipo, pero permaneció aislada en una tienda de campaña esperando las reparaciones de un enrutador utilizado para enviar audios y videos para decirle a su equipo cómo estaba.

El viernes fue recibida por una falange de cámaras y su equipo de apoyo que la rodeó en un abrazo.

Cuando se le preguntó si alguna vez pensó en presionar su botón de pánico o salir de la cueva, respondió: “Nunca. De hecho, no quería salir”.

Tejer y leer

Flamini pasó su tiempo bajo tierra haciendo ejercicios, pintando y dibujando y tejiendo gorros de lana. Tomó dos cámaras GoPro para documentar su tiempo, leyó 60 libros y tomó 1.000 litros de agua, según su equipo de apoyo.

Dijo que comenzó su desafío tratando de llevar la cuenta del tiempo. “El día 65 dejé de contar y perdí la percepción del tiempo”, dijo.

Hubo momentos duros —como cuando la cueva fue invadida por moscas— y algunos momentos “hermosos”, comentó. “Si este es tu sueño y lo estás realizando, ¿por qué vas a llorar?”.

Asegura que se había centrado en mantener la "coherencia", comer bien y disfrutar del silencio. Esperaba golosinas como aguacates, huevos frescos y camisetas limpias que su equipo de apoyo le envió, y también le quitaron los desechos.

“No me hablaba en voz alta, pero tenía conversaciones internas y me llevaba muy bien conmigo misma”, bromeó.

“Tienes que permanecer consciente de tus sentimientos. Si tienes miedo, es algo natural, pero nunca dejes que entre el pánico o te quedas paralizado”.

Indicó que a su equipo le habían dicho que no la contactara bajo ninguna circunstancia, incluso sobre una muerte familiar. “Si no hay comunicación, no hay comunicación, independientemente de las circunstancias. Las personas que me conocen lo sabían y lo respetaban”.

Flamini fue supervisada por un grupo de psicólogos, investigadores, especialistas en cuevas y entrenadores físicos que buscaban información sobre cómo el aislamiento social y la desorientación pueden afectar el tiempo, los patrones cerebrales y el sueño.

Estaba ansiosa por darse una ducha y compartir un plato de huevos fritos y papas fritas con amigos. Dijo que se pondría en manos de médicos para estudiar el impacto en su cuerpo y mente antes de planificar nuevos proyectos de montañismo y espeleología.

El sitio web del Libro Guinness de los Récords otorga "el mayor tiempo sobrevivido atrapado bajo tierra" a 33 mineros chilenos y bolivianos que pasaron 69 días a una profundidad de 688 metros (2257 pies) atrapados en 2010.

Un portavoz de Guinness no pudo confirmar de inmediato si había un récord separado para el tiempo voluntario viviendo en una cueva y si Flamini lo había roto.