Por qué este es un mal momento para comprar un vehículo 3:43

(CNN) -- Conseguiste comprar el coche, pero ¿puedes permitirte seguir pagándolo?

Junto con el aumento de los precios de los automóviles, las tasas de los préstamos son las más caras en más de 15 años, con el pago mensual promedio de un automóvil nuevo en su punto más alto, según muestran nuevos datos del sitio web de automóviles Edmunds.

El resultado del doble golpe de precios y tasas de interés más altos es que a los estadounidenses les está tomando mucho más tiempo pagar sus préstamos para automóviles — que incluyen crossovers, SUV y camionetas — y más compradores están siendo expulsados ​​​​del mercado de automóviles por completo.

“La realidad es que hay un grupo de compradores cada vez más reducido que realmente puede permitirse comprar vehículos nuevos”, dijo Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive.

La tasa de porcentaje anual promedio (APR) en la financiación de un automóvil nuevo subió del 4,5% en marzo de 2022 al 7% un año después. Incluso después de caer levemente desde febrero, esa es la tasa de préstamo más alta desde 2008, según datos de Edmunds publicados este mes.

Las altas tasas de préstamo significan que los pagos mensuales también aumentan. En marzo, el pago mensual promedio para financiar un auto nuevo alcanzó los US$ 730, el más alto registrado, según Edmunds. El pago promedio para financiar un automóvil usado ahora es de US$ 556 por mes, lo que representa un asombroso incremento de US$ 147 desde junio de 2020.

Más propietarios de autos nuevos están pagando hasta US$ 1.000 al mes. En enero de 2019, los pagos de automóviles nuevos superiores a US$ 1.000/mes representaron aproximadamente el 5% de las ventas. En marzo de 2023, solo cuatro años después, los pagos mensuales de cuatro cifras se dispararon al 17% del mercado de automóviles nuevos.

Algunos de los compradores de pagos mensuales altos son personas con préstamos a corto plazo — generalmente tres o cuatro años — con un pago mensual alto y una gran cantidad inicial. La cantidad de esos préstamos a corto plazo ha crecido en los últimos dos años, pero el costo inicial prohibitivo significa que todavía son solo una pequeña porción del mercado, dijo el director de conocimientos de Edmunds, Ivan Drury. La mayoría de los préstamos para automóviles de US$ 1.000 por mes son tomados por personas que eligen préstamos a largo plazo con intereses altos.

¿Se está estabilizando la venta de automóviles en EE.UU.? 0:52

El aumento de los precios de los automóviles y la creciente dificultad para calificar para tasas de interés más bajas obligan a los compradores a soportar una factura mensual más alta durante un período de tiempo más largo — hasta siete años — para un pago inicial más bajo.

En 2004, solo el 1% de los préstamos para automóviles duraban entre seis y siete años. Ahora esos préstamos a largo plazo son el 30% del mercado. Solo el 5% de los préstamos se paga en dos años y medio a tres años.

Mientras que los compradores que optan por préstamos más largos pagan menos dinero por adelantado, las tasas de interés se recuperan con el tiempo. Por ejemplo, un comprador que toma un préstamo de 70 meses para un automóvil usado de US$ 28.700 a la tasa de préstamo promedio actual podría pagar un 38% más solo en intereses. Por el contrario, un comprador que solo toma un préstamo de dos años y medio a tres años podría pagar una pequeña fracción de eso.

“La presión es más dura sobre los consumidores de crédito más bajo, porque no solo lidian con el movimiento de la tasa de interés y la inflación y los precios de los vehículos, sino que también pueden pagar una prima porque su crédito no es tan bueno”, dijo Smoke.

A pesar de estos desafíos, los datos más recientes de ventas muestran que el mercado continúa recuperándose de la crisis de la cadena de suministro posterior a la pandemia. Las ventas de vehículos nuevos en el primer trimestre de 2023 crecieron un 5,7% con respecto al primer trimestre de 2022, según datos de Cox Automotive.

Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento de las ventas fue de hogares de mayores ingresos, dijo Smoke.

El ingreso familiar promedio tardaría 43 semanas en pagar el vehículo nuevo promedio, según el índice de asequibilidad de vehículos de Cox Automotive a partir de febrero.

Los préstamos de alto riesgo, que se ofrecen a los consumidores con puntajes crediticios más bajos, representaron aproximadamente el 15% del mercado en marzo de 2020. Para fines de 2022, los préstamos de alto riesgo se redujeron a aproximadamente el 5% de los préstamos para automóviles, según datos de Cox Automotive.

“Efectivamente, perdió alrededor del 10% del grupo de compras anterior porque se quedaron fuera del mercado”, explicó Smoke.