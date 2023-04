Geraldine Gimblet, al centro, ganó US$ 2 millones en la Lotería de la Florida luego de comprar un billete raspadito de US$ 10. (Crédito: Lotería de Florida)

(CNN) -- Una madre de Florida ganó US$ 2 millones en la lotería apenas unos días después de terminar de pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija.

Geraldine Gimblet, residente de Lakeland, ganó US$ 2 millones con un billete de lotería raspadito de US$ 10, según un comunicado de prensa de la Lotería de Florida. Reclamó sus ganancias como un pago único de US$ 1.645.000 el viernes pasado, dice el comunicado de prensa del 7 de abril.

Gimblet dijo a la Lotería de Florida que compró el último billete de lotería en su gasolinera local.

"Al principio, el empleado de la gasolinera pensó que no quedaban billetes", recuerda, según el comunicado de prensa. "Pero le pedí que volviera a comprobarlo porque me gustan más los juegos de crucigramas. Encontró el último".

Su hija, que no aparece identificada en el comunicado de prensa, habló entre lágrimas del significado del premio de su madre, según la lotería. Su madre pagó su tratamiento contra el cáncer de mama, indicó.

"El día antes de que mi madre comprara este boleto, toqué el timbre y salí del hospital tras completar mi último tratamiento contra el cáncer de mama", comentó la hija de Gimblet en el comunicado. "Mi madre sacó los ahorros de toda su vida para cuidarme cuando estuve enferma. Estoy muy contenta por ella".

Gimblet compró su boleto afortunado en Pipkin Road Beverage Castle de Lakeland, según el comunicado. El minorista también recibirá una comisión de US$ 2.000 por la venta del boleto.

Las probabilidades de ganar el premio de US$ 2 millones en el juego "Bonus Cashword" son de solo 1 en 3.921.270, según el sitio web de la Lotería de Florida.