Emma Watson contó a sus fans que se había "alejado" de su vida durante un tiempo, y explicó lo que había hecho. Crédito: Dia Dipasupil/Getty Images

(CNN) -- Emma Watson celebró su cumpleaños número 33 con una publicación muy personal en Instagram, luego de haberse alejado de la atención pública.

La actriz británica y exestrella de "Harry Potter", quien celebró su cumpleaños el fin de semana, regresó a Instagram después de tomarse un descanso de la plataforma y compartió con sus seguidores una actualización detallada de su vida.

Con una serie de retratos en blanco y negro, tomados el año pasado, Watson compartió algunas reflexiones, describiendo cómo se había "alejado de (su) vida."

"Estos son los 33 años. Dios mío. Antes de los 29 ni siquiera había oído hablar de un retorno de Saturno como concepto. Digamos que ahora lo conozco bien", escribió.

En astrología, el término "retorno de Saturno" se refiere a cuando el planeta Saturno ya ha recorrido todo el zodíaco y regresa al lugar en el que se encontraba en el momento del nacimiento de una persona.

Watson también habló abiertamente sobre los altibajos que ha vivido en los dos últimos años: aprendió a hacer surf "torpemente", montó a caballo, tuvo "mucha terapia" y se "despidió de su abuela y abuelo".

La actriz además compartió algunos logros, como la creación de un fondo de inversión medioambiental para mujeres, la dirección de su primer comercial, jugar al pickleball con el campeón de boxeo Sugar Ray Leonard y formar parte de la reunión de "Harry Potter".

La estrella de "La Bella y la Bestia" se ausentó de Instagram desde diciembre del año pasado. En la actualización que compartió con sus 70,5 millones de seguidores, Watson admitió que se había "sentido muy triste y muy enojada por muchas cosas".

Según Watson, actriz de "Mujercitas" y "The Bling Ring", también "aprendió más sobre el amor y sobre ser mujer" durante su periodo alejada de Instagram.

Y continuó: "Me llevó tres años, pero por fin he encontrado una práctica diaria que puedo mantener durante más de unos días seguidos. He quemado algunas cosas. Ahora como cosas verdes. Me obsesioné con hacer sitios web en Squarespace".

Watson terminó mostrando su gratitud a sus seres queridos.

"Gracias a las brujas de mi aquelarre que fueron tan fundamentales para ayudarme a llegar a dónde y a quién soy ahora", escribió. " Ustedes son mis Vengadoras y me inspiran y patear traseros. Se necesita un gran esfuerzo, no dejen que nadie les diga lo contrario. Y por último, gracias a mi hermano @alex.s.watson por ayudarme a encontrar las cosas más desafiantes, con el tiempo, increíblemente divertidas. Gracias @jessicaediehl: estoy obsesionada contigo. 😂"