(CNN) -- Millones de estadounidenses podrían enfrentarse a consecuencias inmensas a menos que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pueda salir de la trampa de la deuda que ha tendido al presidente Joe Biden y que, en cambio, amenaza con capturar a sus republicanos de la Cámara de Representantes.



El republicano de California viajó a Wall Street este lunes para hacer una nueva advertencia de que la mayoría republicana de la Cámara se negará a levantar un límite al endeudamiento del gobierno a menos que Biden acepte recortes de gastos que neutralizarían efectivamente su agenda doméstica y neutralizarían su legado en la Casa Blanca.

Sin embargo, McCarthy también aseguró a los operadores que nunca dejaría que el gobierno de Estados Unidos incumpliera sus obligaciones, un desastre potencial que podría paralizar los pagos a la Seguridad Social, desencadenar una recesión y desatar recortes de empleo antes del otoño boreal en caso de que no se eleve el techo de la deuda.

Aquí es donde entra el riesgo para los estadounidenses. Resulta difícil imaginar cómo un presidente de la Cámara novato, con una mayoría minúscula y un congreso en el que abundan los radicales, puede conseguir cualquiera de estos resultados.

La mayoría de los países no exigen que el poder legislativo eleve el umbral de endeudamiento del gobierno. Pero la peculiar situación de Estados Unidos ha convertido un deber antaño rutinario en una oportunidad para hacer travesuras políticas en una época polarizada. Como el Gobierno gasta más de lo que ingresa, debe pedir prestado para pagar el servicio de su deuda y los gastos que el Congreso ya ha autorizado. No tiene ningún problema en obtener más crédito, ya que Estados Unidos paga sus facturas y siempre ha tenido una calificación crediticia estelar, a pesar de una rebaja anterior por amenaza de impago.

Al menos, así ha funcionado hasta ahora.

El equipo dirigente de McCarthy subirá la apuesta presentando un proyecto de ley tan pronto como este martes que elevaría el límite de la deuda durante un año, pero exigiría una montaña de concesiones por parte de Biden. El plan parece consistir en mostrar la unidad del Partido Republicano e intimidar al presidente para que se siente a la mesa de negociaciones. Pero es esencialmente un gesto vacío, ya que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Senado, liderado por los demócratas.

En efecto, McCarthy pondrá a prueba su liderazgo, ya que no hay garantías de que pueda aprobar la medida en una Cámara en la que solo puede perder cuatro votos y en la que hay pocos indicios de que el díscolo Partido Republicano pueda ponerse de acuerdo sobre qué programas recortar y cuánto. E incluso si la medida se aprueba en la Cámara en las próximas semanas, probablemente será un producto republicano idealizado que Biden y el Senado demócrata nunca aceptarán. Cualquier paquete posterior que se presentara contendría, casi con toda seguridad, concesiones que podrían resquebrajar el apoyo del Partido Republicano.

Aun así, el presidente de la Cámara de Representantes se mostró típicamente optimista cuando predijo este lunes que tendría los votos para aprobar su proyecto inicial.

"Creo que tenemos 218 para elevar el techo de la deuda", dijo McCarthy a CNN. "Tenemos mucho consenso dentro de la conferencia. Nos reuniremos y trabajaremos en ello".

Sin embargo, puede que sus garantías no sean muy tranquilizadoras, porque sus predicciones igualmente optimistas de que tenía los votos para ganar la portavocía en enero degeneraron en un proceso farsesco que le vio hacer enormes concesiones a los miembros más radicales de su partido y necesitó 15 votaciones antes de conseguir finalmente el puesto de sus sueños.

Pero con el techo de la deuda, serán los medios de subsistencia de los estadounidenses y la economía mundial, más que las ambiciones políticas inmediatas de McCarthy, los que estén en juego.

Los republicanos aún no se han puesto de acuerdo sobre demandas

Hasta ahora, los republicanos parecen estar en dificultades para negociar entre ellos, y ni hablar de Biden. El representante republicano Dusty Johnson, de Dakota del Sur, que está ayudando a perfilar la posición del Partido Republicano, dijo que, aunque el partido espera aprobar el proyecto de ley inicial la próxima semana, aún quedan retos por delante.

"Creo que lo más difícil es que hay un número ilimitado de victorias políticas conservadoras que, por supuesto, todos queremos ver incorporadas", dijo Johnson a Manu Raju, de CNN. "La realidad es que en una negociación nunca consigues todo lo que quieres. Así que creo que nuestro mayor problema ahora mismo es cómo reducimos estos miles de deseos a un número manejable y creíble de peticiones".

Otra complicación es que algunos miembros de la conferencia republicana han dicho que nunca votarán a favor de elevar el techo de la deuda por principios, pase lo que pase. Una mayoría republicana poderosa podría ignorar a estos opositores. En la estrecha mayoría de McCarthy, conseguida tras unas elecciones intermedias en 2022 que no cumplieron las expectativas del Partido Republicano, tienen una verdadera ventaja. Y los demócratas tienen pocos incentivos para ayudar a McCarthy en caso de deserción del Partido Republicano, ya que presumiblemente tendrían que votar a favor de enormes recortes a los que Biden se ha opuesto en cualquier proyecto de ley final propuesta por dicho partido. Y el presidente de la Cámara probablemente no podría arriesgarse a utilizar los votos demócratas de todos modos después de aceptar una norma, mientras luchaba por ganar su puesto, que permite a cualquier miembro convocar una votación sobre su destitución.

El próximo enfrentamiento sobre el techo de la deuda puede ser el momento decisivo en los dos años de tensa cohabitación entre el presidente demócrata y el presidente de la Cámara republicano. Ni Biden ni McCarthy pueden permitirse perder, y el resultado marcará el legado de ambos.

Los republicanos pueden tener menos influencia de lo que creen

No hay nada de malo en que los republicanos intenten utilizar la influencia que han ganado en unas elecciones democráticas para tratar de promover sus objetivos políticos de recortar el gasto público. Hay algunos legisladores republicanos que se preocupan sinceramente por la deuda y el déficit, incluso cuando su partido dirige el Gobierno.

Muchos economistas se preocupan por la siempre creciente deuda nacional, que ha superado los US$ 31 billones. Y el gran gasto de Biden en paquetes de ayuda por covid, infraestructuras, medidas para mitigar el cambio climático y programas de atención sanitaria desencadenó un debate sobre si empeoró la crisis inflacionista.

Pero, ¿están eligiendo los republicanos la colina adecuada para esta batalla cuando están en peligro los puestos de trabajo, los planes de pensiones ligados al mercado y el bienestar económico de millones de personas? El carácter absolutista de la postura de McCarthy hace poco caso de un delicado equilibrio de poder. Los demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado, por lo que, al entregar a los republicanos la Cámara, aunque por poco, los votantes podrían haber buscado un compromiso en lugar de una confrontación.

Los republicanos también se enfrentan a acusaciones de hipocresía, ya que tuvieron pocos problemas para elevar el límite de la deuda cuando Donald Trump, que rara vez se preocupaba por hacer un gran derroche, era presidente. El 45° presidente también está en un video que data de sus días en la Casa Blanca diciendo que no podía creer que alguien usara el techo de deuda como una "plataforma de negociación". Los republicanos se convierten notoriamente en halcones fiscales cuando los demócratas están en el poder, pero a menudo miran hacia otro lado cuando hay uno de los suyos en el Despacho Oval.

McCarthy necesita invertir la ecuación de la culpa

Para prevalecer en esta lucha, McCarthy tiene que cambiar de algún modo la dinámica política dejando caer sobre Biden la culpa de cualquier impago y de las tensiones económicas que podrían empezar a desencadenarse incluso antes de que el país caiga por el precipicio fiscal.

Lo intentó este lunes insistiendo en que la mayor amenaza para la economía estadounidense no era un impago, sino el aumento de la deuda nacional.

"Sin exagerar, la deuda estadounidense es una bomba que detonará a menos que tomemos medidas serias y responsables. Sin embargo, ¿cómo ha reaccionado el presidente Biden ante este problema? No ha hecho nada. Así que en mi opinión, y creo que en la del resto de Estados Unidos, es irresponsable", afirmó.

Los anteriores enfrentamientos fiscales entre congresos controlados por el Partido Republicano y presidentes demócratas a menudo han salido mal parados para los republicanos. Los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, por ejemplo, tacharon a sus enemigos en la Cámara de pirómanos económicos y ganaron así tracción política.

McCarthy necesita invertir la ecuación, y por eso está tratando de presentar a Biden como obstinado al negarse a negociar concesiones para elevar el techo de la deuda. Los dos hombres no se han reunido en los últimos 75 días y la Casa Blanca se aferra a su postura de que el lugar para las conversaciones es sobre un presupuesto, que los republicanos de la Cámara de Representantes aún no han presentado, y no con la plena fe y el crédito del gobierno estadounidense en juego y con la reputación de Estados Unidos como paraíso financiero en juego.

McCarthy se encuentra, por tanto, en un aprieto. El Congreso, y no el presidente, tiene la potestad de elevar el límite de endeudamiento del Gobierno. Sin embargo, el presidente de la Cámara exige a Biden que ceda ante una obligación que solo McCarthy y sus legisladores pueden cumplir. Nadie se beneficiaría de un impago, especialmente un presidente que probablemente se dirija a una campaña por la reelección. Pero es difícil ver cómo McCarthy puede salir de este enigma como ganador si desencadena un colapso económico.

La Casa Blanca retorció ese cuchillo este lunes. "Hay una solución responsable para el límite de deuda: abordarlo con prontitud, sin políticas arriesgadas o toma de rehenes, como los republicanos hicieron tres veces en la última administración y como los presidentes Trump y Reagan defendieron en el cargo", dijo el portavoz Andrew Bates.

Los republicanos en el Senado han tratado hasta ahora de evitar el lío. Pero el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, al menos dio apoyo moral a su colega en la Cámara el lunes, cuando regresó al Capitolio tras convalecer de una caída.

"El presidente Biden no puede meterse los dedos en las orejas y negarse a escuchar, hablar o negociar. Y el pueblo estadounidense lo sabe. La Casa Blanca tiene que dejar de perder el tiempo y empezar a negociar con el presidente de la Cámara", dijo McConnell, aunque en particular no se ofreció a participar.

El discurso de McCarthy del lunes no hizo sino reforzar la impresión de que la crisis política sobre el techo de la deuda, que lleva meses hirviendo a fuego lento, se acerca a su punto de ebullición.

Como dijo este lunes el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York: "Fue hasta Wall Street y no nos dio más detalles, ni más hechos, ni información nueva, y seré franco: si el presidente McCarthy sigue en esta dirección nos dirigimos al impago".