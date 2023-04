"Pálpito", la serie de Netflix que se hizo un lugar entre las más vistas 3:03

(CNN Español) – Este miércoles se estrena en Netflix la segunda temporada de "Pálpito", una serie colombiana creada por el dramaturgo venezolano Leonardo Padrón.

La historia cuenta la tragedia que vive Simón Duque (Michel Brown), un actor y pizzaiolo quien pierde al amor de su vida, Valeria (Margarita Muñoz) en una trama de tráfico de órganos.

El corazón de Valeria fue "comprado" por Zacarías Cienfuegos (Sebastián Martínez) para su entonces prometida, Camila (Ana Lucía Domínguez) quien padecía de una enfermedad cardíaca que amenazaba su vida.

La primera temporada giró en torno a los esfuerzos de Simón de descubrir quién estaba detrás del espantoso crimen. A la par que Zacarías, un poderoso politólogo colombiano, trataba de esconder la verdad y que su ahora esposa Camila, asimilaba la vida con un corazón ajeno.

Las claves de la temporada 2 de "Pálpito"

La segunda temporada de "Pálpito" en sí será más corta, cuenta Leonardo Padrón a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Se tratará de 10 episodios, en comparación con los 14 del debut de la historia.

"Es una temporada de alta intensidad dramática. Aquí cambio el periscopio y de repente el dilema moral ya no está en Zacarías Cienfuegos, posiblemente va a estar en Simón Duque", dice Padrón a Zona Pop CNN.

En el tráiler muestra el reencuentro de Camila y Simón, luego de que ella escapara de Zacarías y se refugiara en Turquía. La historia ocurre un año después de la supuesta muerte de Camila. Zacarías descubre que su mujer aún vive y no se quedará de manos cruzadas ante el engaño. Alguien va a pagar y todo parece indicar que Simón ahora tendrá que ponerse en los zapatos de Zacarías.

"Hay una vuelta de tuerca importante que está íntimamente conectada con el final de la primera temporada", dice el escritor.

"En el final de la primera temporada, si recordamos, la última imagen es Zacarías Cienfuegos dándose cuenta de que su mujer, a quien creía muerta, está viva y está viva en un país del Medio Oriente, o sea, con un océano de por medio. Entonces eso podría ser, digamos, un final de una historia donde dice la mujer se burló de él", agrega Padrón.

Camila, la tercera protagonista de esta historia y el punto común entre Simón y Zacarías, huyó a Turquía en el último episodio de la temporada 1. ¿Fue intencional la elección de Estambul? Visualmente, dice Padrón, esta "es quizás una de las ciudades más cinematográficas que pueda existir".

"Me parecía maravilloso otorgarle ese valor de producción a la historia. Y era también una manera de decir miren lo lejos que se fue, al otro rincón del mundo, donde hay otra cultura, otro idioma, etc., para escapar de la pesadilla", cuenta.

"El haber descubierto que de alguna manera su mujer lo engañó para liberarse de él, básicamente, uno puede conjeturar qué viene, qué va a hacer él, cuál va a ser su actitud, va a tomar una represalia, la va a buscar. Yo tengo que asomar solamente la punta del iceberg porque ningún escritor, por más torpe que sea, se hace spoiler a sí mismo", agrega.

Zacarías y Simón, dos personajes con algo en común

Aunque en profesión y en esencia los personajes de Zacarías y Simón son distintos, ambos comparten intrínsecamente un aspecto: la pasión y el amor por sus parejas y cómo esto los lleva a recurrir a medidas desesperadas.

¿Seguiremos viendo estas personalidades durante la segunda temporada?

"Efectivamente tienen una zona común, que es la pasión con la que viven las cosas, la pasión con la que encarnan su emociones. Creo que sí, ahí manejan un idioma común. Porque con respecto a lo demás, Zacarías es un tipo más calculador, más cerebral. Muy poderoso, pragmático hasta la exacerbación, usa sus neuronas para enamorar a una mujer, pero también para enquistar en el poder a un mediocre. Si le pagan un buen dinero", describe Padrón.

Por su parte, Simón es, dice el escritor, un personaje noble y de espíritu libre. "Está menos amarrado a su talante de lo que es el oficio. De hecho, más bien no es alguien que precisamente le haya ido bien en su oficio, porque él es un actor. Zacarías ha triunfado en su oficio. Pero sí tiene razón en que hay un idioma común que hablan que es el de la pasión con la que se involucran con una mujer, que en este caso es la misma mujer", agrega.

La música, la protagonista omnipresente

El primer episodio de la primera temporada comienza con Simón y su esposa Valeria manejando y cantando "Volví a nacer" de Carlos Vives. El cantautor también es parte del segundo episodio en un concierto al que asisten Simón y Camila.

La canción es también recurrente durante la temporada, algo que no fue fortuito, explica Padrón.

"En algún momento me paseé por Fito Páez con Yo vengo a ofrecer mi corazón, que me parecía también que era muy pertinente. Pero Carlos Vives tenía además una cosa importantísima en términos de coherencia de lo que es todo el empaque del contenido que es colombiano, con mucho a mucho alcance. Entonces, cuando estuve revisando su discografía me topé con esta canción y dije 'pero esto calza perfecto'", agrega el escritor.

La trompeta continuará siendo un hilo conductor, el "leitmotiv" de la historia. En la primera temporada, el personaje de Valeria era trompetista de jazz y tras su muerte, las notas son usadas para traer a la mujer a la vida.

Además, un nuevo personaje musical se une al elenco y será interpretado por la actriz y cantante venezolana Mariaca Semprún.

"Vamos a ver a Mariana Semprún, quien tiene un personaje que tiene toda una historia allí, que ya verán, pero además la vamos a ver cantando. Hubo piezas que ella escribió especialmente para la serie. Y otras, unos standard clásicos del mundo Caribe, que hizo unas versiones sensacionales", revela Padrón.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.