(CNN) -- La Gran Mentira tuvo un alto precio.

El asombroso acuerdo de último minuto por US$ 787,5 millones entre Fox News y Dominion Voting Systems, que se produjo después de que el jurado se sentara y estuviera al borde de escuchar las declaraciones iniciales este martes, sirvió como un claro recordatorio de que decir mentiras tiene consecuencias.

El país sufrió las consecuencias de las mentiras electorales de Donald Trump el 6 de enero de 2021. Y Rupert Murdoch sufrió las consecuencias de esas mismas mentiras el 18 de abril de 2023.

Pero si bien es el acuerdo por difamación más grande conocido públicamente por un medio de comunicación de EE.UU., el alto precio no será suficiente para cambiar Fox News en su esencia. El canal de noticias de derecha aún siembra dudas sobre las elecciones de 2020 hasta el día de hoy. Y fuentes me dicen que el acuerdo al que llegó con Dominion no requerirá que sus personalidades deshonestas reconozcan la realidad y emitan retractaciones al aire.

En cambio, Fox News solo tendrá que “reconocer” sus mentiras en una declaración evasivamente editada que emitió cuando sus abogados literalmente huyeron del tribunal mientras los reporteros corrían por la calle tras ellos.

“Reconocemos las resoluciones de la Corte que encontraron que ciertas afirmaciones sobre Dominion son falsas”, dijo la cadena, antes de tener el descaro de agregar que el acuerdo “refleja el compromiso continuo de Fox con los más altos estándares periodísticos”.

Lo que le deja a Fox el arreglo con Dominion

Por supuesto, la demanda de Dominion reveló precisamente lo contrario. De alguna manera, es apropiado que la declaración emitida por Fox News como resultado de su conducta deshonesta fuera deshonesta en sí misma.

El caso expuso a Fox News como una organización deshonesta como nunca antes. Es difícil para cualquier observador imparcial considerar el canal como algo más que una máquina de lucro de propaganda desprovista de la ética más básica. El caso destrozó lo poco que quedaba de la credibilidad del canal de debate.

Algunos observadores esperaban que este caso llegara a juicio, trayendo consigo responsabilidades y exponiendo aún más a la cadena. Definitivamente habrían sido varias semanas insoportables para Fox News. Los ejecutivos de más alto rango y las estrellas más grandes del canal, como Tucker Carlson y Sean Hannity, se habrían visto obligados a confrontar cómo se promocionaban mentiras que nunca creyeron al aire en la cadena a sus millones de espectadores leales.

Aparte de la vergüenza que hubiera sufrido Fox News, el acuerdo también evitó que la empresa y sus ejecutivos estuvieran sujetos a las leyes de la realidad durante el juicio. Normalmente, Fox News navega a través de la controversia distorsionando las críticas que enfrenta y atacando a “los medios”. Ese libro de jugadas probado por el tiempo no habría funcionado en la corte, donde el juez habría obligado a los abogados de la cadena a presentar al jurado un argumento basado en hechos. En otras palabras, la cadena se habría visto obligada a ingresar a la verdadera Zona de no retorno. Y esa siempre ha sido una zona prohibida para el canal cuando se enfrenta a una crisis.

Pero es importante tener en cuenta que este fue solo el primero de los problemas legales de Fox News derivados de su conducta mentirosa a raíz de las elecciones de 2020. Otra empresa de tecnología de votación, Smartmatic, sigue demandando a Fox News, exigiendo US$ 2.700 millones por la “campaña de desinformación” que emprendió contra su empresa.

“El litigio de Dominion expuso parte de la mala conducta y el daño causado por la campaña de desinformación de Fox”, dijo el abogado principal de la compañía, Erik Connolly, en un comunicado luego de que se anunciara el acuerdo Fox-Dominon.

“Smartmatic expondrá el resto”.