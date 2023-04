Boric anuncia estrategia nacional del litio y la creación de una nueva empresa estatal en Chile

Lo que sabemos sobre la polémica ley Naín-Retamal en Chile 2:55

(CNN Español) -- El presidente de Chile Gabriel Boric anunció este jueves que someterá un proyecto de ley al Congreso para crear la Empresa Nacional del Litio, como parte de una nueva estrategia nacional para la extracción de este mineral.

“Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que, al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”, explicó el mandatario en cadena nacional desde el Palacio de La Moneda.

Según las autoridades, Chile posee el 36% de las reservas mundiales del litio y solo en 2022 generó el 30% de la producción mundial después de Australia, que generó un 46,9%, seguidos por China con el 14%.

Boric explicó que la estrategia nacional del litio se sustentará en cinco elementos fundamentales:

El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral a través de la Empresa Nacional del Litio. Las actividades de exploración, explotación y agregación de valor se harán en colaboraciones público-privadas, donde el Estado buscará tener mayor presencia. Se avanzará hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. Además, se establecerá una red de protección de salares cumpliendo el compromiso del 30% de ecosistemas protegidos a 2030. Toda actividad se hará con la participación de las comunidades aledañas a las faenas mineras. El primer hito de este proceso comenzará con una conversación directa entre el Consejo de Pueblos Atacameños y Boric, puesto que en Atacama se encuentra una de las zonas con mayor potencial y competitividad mundial para la extracción del litio. Se promoverá no solo la extracción, sino también la generación de productos de litio con valor agregado.

Está previsto que el proyecto de ley que creará la nueva empresa estatal llegue al Congreso en el segundo semestre de 2023 y “de manera posterior al diálogo que sostendremos con las distintas comunidades que conviven con los salares”, donde se encuentra este elemento, aseguró Boric.

El mandatario de Chile también aclaró que “seguiremos respetando los contratos vigentes y sabemos que recién en el año 2030 termina el contrato de arrendamiento a privados de una parte importante del Salar de Atacama”, por lo que la Empresa Nacional del Cobre (Codelco) “será nuestro representante frente a las empresas que actualmente están en el salar para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos”.

Las empresas que mantienen acuerdos vigentes para la extracción del litio en Atacama son la minera chilena Soquimich (SQM), con 81.000 hectáreas; y la estadounidense Albemarle, con cerca de 16.000 hectáreas.

Desde SQM señalaron a través de un comunicado que "junto a dar un decidido empuje para combatir el cambio climático mundial, esperamos ser parte de este diálogo y conversación que ahora se inicia" con el gobierno.

Por su parte, la estadounidense Albemarle explicó que "nuestro contrato actual con el Estado chileno es válido hasta 2043. No esperamos ningún impacto material, ya que el Gobierno chileno ha dejado claro que respetará plenamente los contratos existentes. Seguiremos colaborando con el gobierno de Chile en relación con la propuesta de estrategia nacional sobre el litio. Compartimos muchos intereses, entre ellos la mejor manera de hacer crecer el mercado del litio y desplegar nuevas tecnologías sostenibles".

Desde la oposición política, el diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó que "este camino es incorrecto, es engorroso; no favorece la inversión y no va a permitir que aprovechemos el boom del litio"; mientras que el senador de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens, integrante de la Comisión de Minería, señaló que "nos da tranquilidad que el presidente Boric haya anunciado una política pública que no podía esperar más", pero advirtió que este desarrollo debe ser "a través de una institución que nos garantice una buena gestión y no vaya a pérdida".

En el mundo empresarial, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), organización que reúne a empresas y gremios del sector industrial chileno, señalaron que "no entendemos esta señal de desconfianza, relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación pública privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país", aseguró su presidente, Richard von Appen.

En la misma línea, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes señaló en conversación con Radio Agricultura: "Quedamos bien descolocados. Nosotros esperábamos el anuncio de la Política nacional del litio, en que realmente hubiera una gran participación privada y lo que planteó el presidente es que es el Estado el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio".

En tanto, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Vladimir Reyes, dijo a CNN que "el presidente no nos consultó nada a nosotros como habitantes del desierto, del salar. Hemos hecho saber que tenemos que sostener una reunión antes de que se promulgue la ley y quede todo esto establecido. Se le va a hacer una invitación al presidente para que venga al salar y escuche nuestras propuestas, y para darle a conocer también el sentir de nuestra gente y la problemática medioambiental que sucede aquí, que vemos con mucha preocupación".