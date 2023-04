Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, marcó el inicio de una reunión en Ramstein (Alemania) que reúne a funcionarios ucranianos y a sus homólogos de la coalición conocida como Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

Reznikov tuiteó este viernes una fotografía del inicio de la reunión, con el comentario: "Hoy celebramos el primer aniversario de este formato. En el orden del día figuran el análisis de lo realizado, nuestra estrategia para 2023, las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas y la distribución de programas de asistencia a todas las divisiones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Sentimos el apoyo de nuestros socios y seguimos luchando por la victoria".

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy

