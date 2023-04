Bed Bath & Beyond se declara en bancarrota

Bed Bath & Beyond pide préstamo para evitar bancarrota 1:00

(CNN) -- Bed Bath & Beyond, la tienda que aparentemente tenía todo para tu hogar durante las décadas de 1990 y 2000, se declaró en bancarrota este domingo. La compañía dijo que vendería su mercancía y luego cerraría.

“Gracias a todos nuestros fieles clientes. Tomamos la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestras operaciones”, se leía la mañana de este domingo en un comunicado en la parte superior del sitio web de la compañía.

Las ubicaciones de 360 ​​Bed Bath & Beyond de la compañía, junto con sus 120 tiendas buybuy BABY, permanecerán abiertas por ahora, al igual que sus sitios web. Pero las ventas de cierre de tiendas comenzarán este miércoles y la compañía liquidará todo su inventario.

“Millones de clientes han confiado en nosotros durante los momentos más importantes de sus vidas, desde ir a la universidad hasta casarse, establecerse en un nuevo hogar y tener un bebé”, dijo Sue Gove, CEO de Bed Bath & Beyond, en un comunicado. “Apreciamos profundamente a nuestros asociados, clientes, socios y las comunidades a las que servimos, y seguimos firmemente determinados a servirles a lo largo de este proceso”.

Bed Bath & Beyond fue la joya de la corona de la era de los llamados "asesinos de categoría", cadenas que dominaban una categoría de venta minorista, como Toys "R" Us, Circuit City y Sports Authority. Esas empresas también se declararon en bancarrota en última instancia, ya que los compradores se alejaron de las grandes tiendas especializadas en favor de opciones en línea como Amazon.

Bed Bath & Beyond se hizo conocida por las ollas y sartenes, las toallas y la ropa de cama apiladas desde el piso hasta el techo en sus cavernosas tiendas, y por sus omnipresentes cupones de descuento del 20%. Los cupones azules y blancos se convirtieron en una especie de símbolo de la cultura pop, y millones de estadounidenses terminaron escondiéndolos en sus autos, armarios y sótanos.

La compañía dijo que los clientes tendrán el domingo, lunes y martes para usar sus cupones restantes de 20% de descuento. La compañía dejará de aceptarlos el miércoles. En cambio, Bed Bath & Beyond espera ofrecer "grandes descuentos" en sus productos como parte de sus ventas por cierre del negocio.

El minorista atrajo a una amplia gama de clientes al vender marcas reconocidas a precios reducidos. Las marcas codiciaban un lugar en los estantes de Bed Bath & Beyond, sabiendo que generaría grandes ventas. Además, el diseño de la tienda abierta fomentaba las compras impulsivas: los compradores entraban para comprar platos nuevos y salían con almohadas, toallas y otros artículos.

Las tiendas eran un elemento fijo para los compradores durante las vacaciones de invierno y durante las temporadas de regreso a la escuela y la universidad, y Bed Bath & Beyond también tenía un fuerte negocio de registro de bodas y bebés.

Pero la compañía con sede en Nueva Jersey tardó en responder a los cambios de compra y tuvo problemas para atraer a los clientes que se mudaron a Amazon, Target y otras cadenas.

En su declaración de bancarrota, Bed Bath & Beyond dijo que tenía una deuda de US $5.200 millones y activos de solo US$ 4.400 millones. Obtuvo US$ 240 millones en financiamiento este domingo para mantenerse a flote el tiempo suficiente para cerrar sus tiendas y liquidar sus operaciones.

La compañía alentó a los compradores a buscar su mercancía con descuento a finales de esta semana. Los artículos que se compren antes del miércoles se pueden devolver hasta el 24 de mayo, pero todas las ventas posteriores al miércoles serán definitivas. La tienda dejará de aceptar tarjetas de regalo el 8 de mayo.

La era de los supermercados

Fundada en 1971 por Warren Eisenberg y Leonard Feinstein, dos veteranos de la industria minorista de descuento en Springfield, Nueva Jersey, la cadena de pequeñas tiendas de ropa blanca y artículos para el baño — entonces llamada Bed 'n Bath — creció primero en el noreste y en California vendiendo ropa de cama de diseñador, una nueva tendencia en ese momento. A diferencia de los grandes almacenes, no dependía de eventos de ventas para atraer clientes.

La compañía cambió su nombre a Bed Bath & Beyond en 1987 para reflejar su ampliada mercadería y sus “supertiendas” más grandes. La empresa se hizo pública en 1992 con 38 tiendas y alrededor de US$ 200 millones en ventas.

“Habíamos sido testigos de la sacudida de los grandes almacenes y sabíamos que las tiendas especializadas iban a ser la próxima ola de ventas al por menor”, ​​dijo Feinstein en 1993. “Fue el comienzo del enfoque del diseñador hacia la ropa de cama y los artículos para el hogar y vimos una verdadera ventana de oportunidad".

Para el año 2000, esas cifras aumentaron a 241 tiendas y US$ 1.100 millones en ventas anuales. La tienda Bed Bath & Beyond número 1.000 se inauguró en 2009, cuando la cadena alcanzó los US$ 7.800 millones en ventas anuales.

La compañía era algo iconoclasta. Gastó poco en publicidad y se basó en cambio en los cupones impresos distribuidos en los periódicos semanales para atraer clientes.

“¿Por qué no simplemente decirle al cliente que le daremos un descuento en el artículo que quiere, y no en el que queremos poner a la venta? Enviaremos un cupón por correo y será mucho más barato”, dijo Eisenberg en una entrevista del New York Times de 2020.

La cadena era conocida por otorgar autonomía a los gerentes de las tiendas para decidir qué productos almacenar, permitiéndoles personalizar sus tiendas individuales y enviar productos directamente a las tiendas en lugar de un almacén central.

El auge de las compras en línea

Pero a medida que las tiendas físicas comenzaron a dar paso al comercio electrónico, Bed Bath & Beyond tardó en hacer la transición, un paso en falso agravado por el hecho de que la decoración del hogar es una de las categorías más comúnmente compradas en línea.

“Perdimos el tren en Internet”, dijo Eisenberg en una entrevista reciente con The Wall Street Journal. (Los cofundadores ya no están involucrados con la empresa).

Las compras en línea también debilitaron el atractivo de los cupones favoritos de los aficionados de Bed Bath & Beyond, porque los consumidores podían encontrar muchas alternativas más baratas en Amazon o buscar una selección más amplia en sitios como Wayfair.

Sin embargo, no fue solo Amazon y las compras en línea lo que hundió a Bed Bath & Beyond.

Walmart, Target y Costco crecieron durante la última década y pudieron atraer a los clientes de Bed Bath & Beyond con precios más bajos y una gama más amplia de productos. Las cadenas de descuento como HomeGoods y TJ Maxx también rebajaron los precios de Bed Bath & Beyond.

Sin los diferenciadores de los precios más bajos o la selección más amplia, las ventas de Bed Bath & Beyond se estancaron de 2012 a 2019.

Luego, la pandemia golpeó en 2020. La compañía cerró temporalmente todas sus tiendas, mientras que los rivales considerados "minoristas esenciales" como Walmart permanecieron abiertos. Las ventas se hundieron un 17% en 2020 y un 15% en 2021.

Además, Bed Bath & Beyond rotó a través de varios ejecutivos diferentes y estrategias de recuperación en los últimos años.

El exejecutivo de Target, Mark Tritton, asumió el mando en 2019 con el respaldo de los inversores y una estrategia nueva y audaz. Redujo los cupones y el inventario de las marcas nacionales a favor de las propias marcas privadas de Bed Bath & Beyond.

Pero este cambio alejó a los clientes que eran leales a las grandes marcas. La empresa también se retrasó en los pagos a los proveedores y las tiendas no tenían suficiente mercancía para abastecer los estantes. Tritton renunció como CEO en 2022.

La lucha para evitar la bancarrota

Bed Bath & Beyond estuvo al borde de la bancarrota durante meses.

En febrero, pudo evitarla al completar una oferta de acciones compleja que le dio tanto una inyección inmediata de efectivo como una promesa de más fondos en el futuro para pagar su deuda. Esa oferta fue respaldada por el grupo de capital privado Hudson Bay Capital.

Pero Bed Bath & Beyond dijo el mes pasado que rescindió el trato con Hudson Bay Capital para futuros fondos y que recurrió al mercado público para tratar de recaudar fondos.

La compañía también se redujo para ahorrar dinero. A principios de este año dijo que cerraría alrededor de 400 ubicaciones, pero que mantendría abiertas tiendas rentables en mercados clave.

Y la empresa trató de ahorrar dinero al no pagar indemnizaciones a algunos trabajadores despedidos en el cierre de tiendas.

Bed Bath & Beyond despidió a 1.295 trabajadores en Nueva Jersey este mes, solo unos días antes de que entrara en vigor una nueva ley estatal que exige una indemnización por despido— equivalente a una semana de pago por cada año de empleo — para los trabajadores que pierden su trabajo.

Sin embargo, todos estos movimientos no fueron suficientes para mantener a la cadena que alguna vez fue dominante fuera de la bancarrota.

Bed Bath & Beyond es la más reciente cadena minorista en declararse en bancarrota este año. Las quiebras se acumulan en el sector minorista a medida que aumentan las tasas de interés y se ralentiza el gasto discrecional.

David’s Bridal, Party City, Tuesday Morning, el fabricante de colchones Serta Simmons e Independent Pet Partners, una tienda minorista de mascotas, se declararon en bancarrota en las últimas semanas.