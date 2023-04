El CEO de Google, Sundar Pichai, ganó US$ 226 millones en 2022

Google, listo con Bard para competir con ChatGPT 1:02

(CNN) -- El máximo ejecutivo de Google se llevó a casa bastante dinero el año pasado.

Sundar Pichai, CEO de Google y de Alphabet, la empresa matriz de Google, ganó casi US$ 226 millones en 2022, según una nueva presentación de Alphabet.

La mayor parte de la paga provino de participaciones en acciones, valoradas en más de US$ 218 millones. El resto de la remuneración provino de un salario base de US$ 2 millones y más de US$ 5 millones por un destacamento de seguridad privada.

Es un gran incremento para Pichai, que ganó poco más de US$ 6 millones en 2021 y US$ 7,4 millones en 2020.

Los aumentos de las acciones de Pichai se producen cada tres años, en 2019 recibió un paquete similar de US$ 281 millones.

Las acciones de Alphabet, mientras tanto, cayeron un 39% en 2022 en medio de una desaceleración más amplia de la tecnología y el mercado. Las acciones se han recuperado este año, subiendo alrededor de un 19,5% desde enero.

Otros altos ejecutivos también recibieron sustanciosos sueldos en 2022, aunque ni de lejos tan elevados como los de Pichai. Prabhakar Raghavan, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de Google, y Philipp Schindler, director comercial de Google, ganaron US$ 37 millones cada uno. Ruth Porat, directora financiera de Google y Alphabet, y Kent Walker, director jurídico, consiguieron unos US$ 24,5 millones cada uno.

En enero, Alphabet anunció que suprimiría 12.000 puestos de trabajo, lo que supone un recorte del 6% de su plantilla total. La retribución promedio de un empleado de Alphabet es ligeramente inferior a US$ 280.000, según el informe. Esto significa que el salario de Pichai es más de 800 veces mayor.

Alguien que gane el salario mínimo de US$ 15,50 en California, el estado de origen de Alphabet, tendría que trabajar 14,6 millones de horas, o algo más de 7.000 años (con semanas laborales de 40 horas y sin tiempo libre) para alcanzar el salario de Pichai en 2022.

El aumento de las retribuciones de los CEO ha sido un tema controvertido en los últimos años.

El salario de los altos ejecutivos se ha disparado un 1460% desde 1978, según un estudio del Economic Policy Institute, y más del 80% de su sueldo suele estar relacionado con las acciones.

"Esta escalada de la remuneración de los CEO y de la remuneración de los ejecutivos en general ha impulsado el crecimiento de los ingresos del 1% y del 0,1% más ricos, dejando menos de las ganancias del crecimiento económico para los trabajadores ordinarios y ampliando la brecha entre las rentas muy altas y el 90% más pobre", escribieron los analistas del instituto. "La economía no sufriría ningún daño si los CEO cobraran menos (o si tributaran más)".

El CEO de Apple, Tim Cook, redujo su propia paga de 2023 en un 40% después de recibir críticas de los accionistas por ganar US$ 100 millones en 2022 y 2021.

La gran mayoría de la remuneración de Cook para 2022 -alrededor del 75%- estaba ligada a acciones de la compañía, y la mitad dependía de la evolución del precio de las acciones.

Los accionistas votaron en contra del paquete salarial de Cook después de que las acciones de Apple cayeran casi un 27% el año pasado. La votación no es vinculante, pero el comité de compensación de la junta dijo que Cook solicitó la reducción.

"El comité de compensación sopesó los comentarios de los accionistas, el rendimiento excepcional de Apple y una recomendación del Sr. Cook para ajustar su remuneración a la luz de los comentarios recibidos", aseguró la compañía en su declaración de representación anual publicada este jueves.