Ella se inscribió para vivir en un crucero durante tres años. Esta es la razón

(CNN) -- Cuando Sharon Lane se enteró de que una compañía de cruceros ofrecía un viaje de tres años alrededor del mundo, enseguida empezó a fantasear con la vida a bordo.

Life at Sea Cruises vende plazas a bordo del MV Gemini, que zarpará de Estambul el 1 de noviembre en un épico viaje global que recorrerá la mayoría de los principales destinos de crucero del planeta.

Lane, una profesora de secundaria jubilada de 75 años de California, es una entusiasta de los viajes. Antes enseñaba idiomas y le encantaba llevar a sus alumnos de viaje a Europa. En los años 90, se fue a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para vivir dos años de aventuras.

Más recientemente, Lane se volvió aficionada a los cruceros, no solo por las oportunidades que le brindan de ver mundo, sino porque la sensación de estar a la deriva en el mar es una de sus favoritas.

"De hecho, prefiero los días en el océano, cuando navegamos o nos impulsamos a través de los océanos, es algo que me emociona", dice Lane a CNN Travel.

El sueño de Lane era vivir en un crucero a tiempo completo, pero el elevado costo siempre ha sido un obstáculo. No obstante, cuando un amigo le habló del viaje de tres años en una llamada de Zoom un viernes por la noche, Lane colgó y se pasó el resto de la tarde investigando y revisando un presupuesto.

Las habitaciones más baratas del MV Gemini cuestan unos US$ 30.000 al año, incluido un descuento para viajeros en solitario. Lane calculó que este coste era manejable, y decidió lanzarse.

"A medianoche ya había investigado lo suficiente como para reservar una habitación", dice.

Ahora, Lane está ocupada preparando el embarque del MV Gemini en noviembre. Está vendiendo la mayoría de sus posesiones, renunciando a su contrato de alquiler y preparándose para una larga temporada en el mar.

"La logística es una locura", dice Lane. "Es un acto de fe, pero sé que habrá un sitio aquí cuando vuelva. O quizá acabe viviendo en otro país. No lo sé, el cielo es el límite".

Preparándose para una nueva vida

Lane eligió uno de los camarotes más baratos del barco, el que Life at Sea Cruises denomina "Virtual Inside". El camarote, de 40 metros cuadrados, no tiene ventana, pero a los huéspedes se les prometió una pantalla que transmitirá imágenes en directo desde el exterior del barco.

"Muestra literalmente lo que verías fuera de tu ventana si tuvieras una", dice Lane. "Y eso me basta, de verdad".

Lane insiste en que la perspectiva de vivir tres años en una habitación sin luz natural no es desalentadora. Piensa tratar el camarote como un dormitorio: dormirá allí, pero no pasará mucho tiempo. Durante el día, se relajará en otro lugar del barco, paseando y disfrutando de las vistas del océano, o estará ocupada disfrutando de emocionantes excursiones.

Aunque planea vender "el 95% de sus posesiones" antes de zarpar, Lane dice que se llevará algunas fotografías familiares para hacer suyo el camarote. Tiene una foto favorita de sus nietos, ahora adultos, cuando eran niños y los llevó a ver ballenas.

"Lo plastifico y lo pego a la puerta con imanes por dos razones", dice Lane. "Una es que veo sus caras cada vez que entro, lo que siempre es divertido, y la otra es que así es muy fácil saber qué puerta es la tuya, porque tienes a tus nietos devolviéndote la sonrisa".

Lane aún no ha dicho a su hija ni a sus nietos que se embarcará en el crucero. "No quiero que intenten disuadirme", dice. Lane cree que apoyarán su decisión, pero tres años es mucho tiempo, y es probable que no vea mucho a sus seres queridos en tierra mientras da la vuelta al mundo.

Sin embargo,Lane espera poder llamar por videoconferencia a familiares y amigos de lugares lejanos, y le entusiasma la idea de forjar nuevas relaciones a bordo. Ha oído que habrá muchos viajeros solitarios en el viaje y cree que tendrán muchas ganas de socializar. De hecho, la naviera ya ha puesto en contacto a muchos de los huéspedes a través de una aplicación, dice Lane, y "ya es un buen momento".

"Ya nos conocemos, ya nos ofrecemos voluntarios para ayudarnos en cosas y nos damos ideas y respondemos preguntas y hacemos planes. Ya es divertido".

Lane lleva mucho tiempo felizmente soltera, y descarta la idea de que pueda encontrar un romance a bordo.

"Eso no ocurrirá. Está completamente fuera de mi cabeza. No me interesa. Quiero hacer amigos", dice.

Además, cuando tomó la decisión de embarcarse en el crucero de tres años, se sintió muy agradecida por su independencia: ha hablado con gente que le dice que le gustaría embarcarse, pero que su pareja o cónyuge no está interesado, así que no lo hace.

"Yo no tengo eso", dice. "Puedo quedarme en casa si quiero. Puedo ir a algún sitio si quiero. Lo único que me impide hacer cosas es la salud. Mientras controle eso estoy bien".

Lane padece una afección pulmonar que, según dice, la hace más susceptible a los efectos del covid-19 y otros virus respiratorios. Rara vez ha salido de casa, y mucho menos de vacaciones, desde que se desató la pandemia.

Pero en lugar de sentir aprensión por embarcar en un crucero, Lane sugiere que se sentirá más cómoda a bordo que en tierra: confía en las medidas contra el covid del crucero y en las instalaciones médicas disponibles a bordo, y también piensa tomar sus propias precauciones.

"Cuando esté en el barco, en cualquier lugar donde haya otras personas, llevaré una mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica y gafas", afirma.

Lane no desembarcará en ciertos destinos, como la Antártida, donde el aire frío podría agravar sus pulmones. Pero está muy ilusionada con gran parte del itinerario del barco, que incluye paradas en Escocia e Irlanda, lugares de los que cree que proceden sus antepasados, pero que nunca ha visitado.

La vida a bordo

En total, el MV Gemini hará escala en 375 puertos a lo largo de sus tres años de travesía, 208 de ellos con pernoctación. El barco hará escala en todas partes, desde la India a China, pasando por las Maldivas y Australia, con algunas escalas de varias noches.

Lane está entusiasmada por ver el mundo y se alegra de que los viajeros tengan tiempo de empaparse de cada destino, pero cree que pasará más tiempo a bordo que muchos de sus compañeros de viaje.

"Para mí, el océano es lo más importante", afirma. "El propio barco en el océano, eso es lo que me atrae".

Lane planea publicar su experiencia en un blog: "Mi objetivo es escribir algo cada día", dice. Espera que el blog, que escribe bajo seudónimo, le permita saborear el viaje y compartir sus aventuras con sus seres queridos y con extraños.

Lane espera que sus mensajes inspiren a otros a arriesgarse y salir de su zona de confort. Aún lamenta los años que pasó en la madurez, posponiendo los viajes.

"Creo que siempre estaba esperando el momento perfecto para ir, cuando todo fuera bien en la vida, cuando el dinero fuera bien, cuando las citas fueran bien, cuando otras personas quisieran ir", comenta.

"No te quedes en casa", anima. "El hogar puede ser donde está el corazón, el hogar puede ser donde cuelgas tu sombrero... Cuelga tu sombrero, y luego súbete al barco, súbete al avión, súbete al auto, vete a algún lado".