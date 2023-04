Estas hermosas playas mexicanas no estarán llenas de gente

Conoce las playas más cotizadas en 2023 0:56

(CNN) -- Encontrar tu propia franja de arena en México no es una misión demasiado complicada. Este país tiene unos 9.330 kilómetros de costa, y solo una pequeña parte está acondicionada para los visitantes.

Dado que la mayoría de los turistas internacionales se dirigen a las mismas zonas turísticas, quedan muchas playas vírgenes, sobre todo para los visitantes dispuestos a perderse de vez en cuando.

Sin embargo, muchas de ellas están completamente aisladas. No tienen carreteras asfaltadas y solo se puede acceder a ellas con un vehículo resistente o en barco.

Para pernoctar en las playas de las reservas naturales hay que contratar los servicios de un operador de turismo de aventura con permiso para acampar. Por ejemplo, la isla Espíritu Santo, cerca de La Paz, o las islas de la barrera de la bahía de Magdalena, al otro lado de Baja California, uno de los mejores lugares para avistar crías de ballena gris nadando con sus madres.

Estas playas menos conocidas rara vez registran grandes aglomeraciones y tráfico, pero, para relajarse aún más, puede pedir una cerveza Pacífico y un ceviche con los pies en la arena o encontrar un lugar donde pasar la noche.

publicidad

Playas turísticas de Costalegre, Jalisco

Para los visitantes dispuestos a pagar por la exclusividad, varios resorts en la costa de Costalegre, entre Puerto Vallarta y Manzanillo, tienen playas en su propiedad a las que los foráneos solo podrían llegar en barco. El más reciente es Four Seasons Tamarindo, que abrió a finales de 2022.

En Las Alamandas, de 809 hectáreas, que tiene su propia pista de aterrizaje, el personal puede organizar que tu grupo tenga una playa entera para él solo durante un día. El complejo cuenta con tres playas entre las que elegir, además de la principal, situada frente a las habitaciones y el restaurante.

Los viajeros intrépidos con poco presupuesto también pueden encontrar muchas "playas secretas" a lo largo de la costa de Jalisco, empezando justo al sur de Puerto Vallarta y Mismaloya. La mayoría están al final de un camino de tierra o junto a un pueblo de dos tiendas lleno de familias de pescadores, pero hay habitaciones de hotel en la playa de Mayto, que se extiende por kilómetros.

Región de Puerto Escondido, Oaxaca

Pocos visitantes extranjeros llegan a la costa oaxaqueña del Pacífico, aunque para los surfistas, las palabras "Puerto Escondido" son legendarias. Aquí las olas altas son de las más desafiantes de América. Así que la principal Playa Zicatela, de 3,2 kilómetros de longitud, es mejor para pasear que para nadar.

A poca distancia del centro de la ciudad está la mucho más tranquila Playa Carrizalillo, donde los amantes de la playa pueden alquilar una silla para el día, pedir algunas bebidas y tacos de pescado, y ver a los surfistas menos expertos tomando clases. Más allá, en dirección noroeste, se encuentra Playa Coral y Playa Bacocho, muy larga y casi vacía.

Las multitudes se reducen aún más a una hora al este en Mazunte y Zipolite, playas populares entre mochileros y huéspedes de larga estancia. (Advertencia: Zipolite es una playa nudista).

La Costa de los Flamencos, Yucatán

En las playas de la costa del Golfo, que se extienden desde Telchac Puerto hasta Celestún, encontrará alquileres a precios de ganga y poca gente, al menos fuera de los periodos de vacaciones locales. Estas localidades playeras al norte de Mérida, la capital del estado de Yucatán, son solo puntos en el mapa en ambas direcciones desde la ciudad portuaria de Progreso.

En esta costa no hay hoteles de gran altura ni muchos complejos turísticos, siendo Reef Yucatán la única opción de todo incluido en el mar. Lo más habitual es alquilar algún tipo de casa en la playa, desde pequeñas cabañas a precios de ganga hasta villas de 10 dormitorios con piscina infinita.

Mahahual, Quintana Roo

La Riviera Maya de Quintana Roo está repleta de cientos de complejos turísticos entre la isla de Holbox, Cancún y Tulum, por lo que cada década es más difícil encontrar una tranquila playa caribeña en esta costa.

Sin embargo, casi hasta Belice, el pequeño asentamiento de Mahahual sigue pareciendo tranquilo y desconocido. La mayoría de los visitantes son cruceristas que hacen escala en el puerto de la Costa Maya, en el extremo norte de la ciudad, pero cuando se retiran, la playa vuelve a estar vacía.

Solo unos pocos hoteles superan los US$ 100 por noche. Algunos cuestan entre US$ 35 y US$ 70, por lo que es fácil quedarse un tiempo para practicar esnórquel en la costa, hacer una excursión de submarinismo al Banco Chinchorro o pasear en kayak por las lagunas cercanas.

Península de Punta Mita, Nayarit

Técnicamente, todas las playas de México están abiertas a todo el mundo, pero a los clubes de playa privados de la urbanización de Punta Mita, al norte de Puerto Vallarta, solo pueden acceder los propietarios e inquilinos de la enorme comunidad cerrada.

Los dos resorts de lujo del complejo -Four Seasons y St. Regis- tienen sus propios largos tramos de playa ocupados por los huéspedes del hotel. El precio de alquilar una villa o una suite de hotel a las puertas de Punta Mita incluye la garantía de descansar en una playa virgen y sin aglomeraciones en el Pacífico.

Para una opción cercana que no requiera credenciales, Playa Litibu está a un paseo por la arena desde el Kupuri Beach Club de Punta Mita.

Puerto Arista, Chiapas

Chiapas es conocido como un estado aventurero con selvas, ruinas mayas y la ciudad montañosa de San Cristóbal de las Casas.

Tiene algunas playas bonitas que solo se llenan de gente durante las vacaciones mexicanas, cuando los habitantes de la capital, Tuxtla Gutiérrez, se acercan a la orilla. La playa de Puerto Arista tiene 32 kilómetros de largo, así que seguro que hay un lugar tranquilo en la arena del Pacífico.

En temporada alta, el lujoso Hotel Tachinaste puede alcanzar los US$ 250 por noche en habitación doble, pero la mayoría de los hoteles de la zona cuestan menos de US$ 100 la noche.

Playas secretas de Todos Santos, Baja California Sur

Todos Santos, a una hora al norte de Cabo San Lucas, tiene una playa principal poco concurrida, con solo unos pocos hoteles a lo largo de sus aproximadamente 16 kilómetros de costa arenosa. Como el pueblo está al otro lado de una laguna, es fácil encontrar un tramo de playa aislado para disfrutar.

Sin embargo, si te pones unos zapatos de montaña, puedes caminar por la cima de los espectaculares acantilados hasta llegar a Playa Las Palmas, un precioso arenal al que solo se puede acceder en todoterreno. Esta es buena para nadar, mientras que otras playas, como Playa La Pastora, son mejores para practicar surf y boogie boarding.