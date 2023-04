Jeff Shell asiste al estreno de la película 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw' en Los Ángeles el 13 de julio de 2019. (Crédito: Rob Latour/Variety/Penske Media/Getty Images)

(CNN) -- El CEO de NBCUniversal, Jeff Shell, dejará la compañía tras una investigación externa "sobre una queja de conducta inapropiada", anunció este domingo su empresa matriz, Comcast.

Shell dejará el cargo con efecto inmediato a raíz de una investigación dirigida por un abogado externo.

"Hoy es mi último día como CEO de NBCUniversal. Tuve una relación inapropiada con una mujer de la compañía, de lo que me arrepiento profundamente", afirmó Shell en un comunicado. "Siento de verdad haber defraudado a mis colegas de Comcast y NBCUniversal, son las personas con más talento del negocio y la oportunidad de trabajar con ellos los últimos 19 años ha sido un privilegio".

El breve comunicado no especificaba quién era la mujer ni incluía ningún otro detalle sobre la investigación. CNN se ha puesto en contacto con Comcast y NBCUniversal.

Shell había sido nombrado CEO en enero de 2020 tras liderar la creación de contenidos, programación y distribución de NBCUniversal Film and Entertainment.

Shell expresó su confianza en el servicio de streaming de NBC, Peacock, que superó los 20 millones de suscriptores de pago a finales de 2022 y "casi triplicó" sus ingresos hasta los US$ 2.100 millones, según su informe de resultados del cuarto trimestre, cerrado a finales de 2022. Sus pérdidas ajustadas, sin embargo, fueron mayores.

"No hay duda de que todo el panorama televisivo está cambiando", dijo Shell en una entrevista en "Squawk on the Street" de la CNBC el pasado octubre. "Si tienes el contenido adecuado y ofreces una amplia plataforma de distribución, tus consumidores te van a encontrar y eso es lo que estamos haciendo con Peacock".

Comcast presentará sus resultados del primer trimestre este jueves.