Algunos fans han expresado su decepción en torno a una supuesta decisión de casting para el remake de acción real de Disney de "Lilo & Stitch". (Crédito: Walt Disney Co./Everett Collection)

(CNN) -- El exitoso filme de animación de Disney "Lilo & Stitch" se convertirá en una película de imagen real, pero una decisión de casting desencadenó un nuevo debate sobre el colorismo en Hollywood.

Algunos fans se sintieron decepcionados después de que The Hollywood Reporter informara la semana pasada que Sydney Agudong iba a interpretar a Nani, la trabajadora hermana mayor y tutora legal de Lilo. Nacida y criada en Hawai, Agudong es mestiza. Aunque se desconoce si tiene ascendencia hawaiana, los críticos del supuesto casting se han centrado en la cuestión del colorismo: en la versión animada de 2002, Nani tiene la piel oscura y rasgos indígenas distintivos, mientras que Agudong es de piel clara.

Hawai tiene la mayor proporción de población multirracial del país y, debido a la historia del colonialismo en las islas, es habitual que los residentes sean una combinación de blancos, asiáticos y nativos hawaianos. Eso significa que hay muchos hawaianos de piel más clara, y tener la piel más clara no hace a una persona menos hawaiana, dijo OniMasai Connor, que vive en Oahu y es negra y hawaiana.

Pero al elegir a una actriz de piel clara para interpretar a un personaje que originalmente tenía la piel oscura, Disney refuerza nociones muy arraigadas sobre qué rasgos se consideran aceptables o bellos en la sociedad, añadió.

"Mi problema con el casting es el hecho de que vivimos en una sociedad supremacista que favorece la piel clara, por lo tanto este casting contribuye a un nivel de borrado", escribió en un mensaje a CNN. "Vemos tan a menudo en todos los géneros del cine historias con base en personas que son de piel oscura en la vida real, solo para ser interpretadas por alguien más claro en una película".

Disney, así como los representantes de Agudong, no han respondido a las peticiones de comentarios.

Por qué algunos creen que el color de piel de Nani es relevante

La nueva "Lilo & Stitch" está basada en una película de animación y Nani es un personaje ficticio y animado. Pero a diferencia de "La Sirenita", que tiene sus raíces en la mitología a pesar de haber recibido críticas racistas por el papel de Halle Bailey en el remake de acción real, "Lilo & Stitch" se basa en una cultura y un pueblo muy reales.

La identidad hawaiana de Nani y Lilo, así como su tono de piel, son importantes para la historia, dijeron Connor y otras personas. Por ejemplo, en una escena de la película de animación, Nani califica el luau en el que trabaja de "estúpido y falso luau", un guiño a la forma en que la industria turística ha explotado a los nativos hawaianos y sus costumbres.

"Nani trabajando en el 'falso luau' e incluso utilizando la frase 'falso luau' para describir ese trabajo era una declaración agresivamente política, que implicaba colorismo, indigenismo y la historia específica del colonialismo que EE.UU. ha impuesto a la nación de Hawai", escribió una usuaria de Twitter.

Otro punto importante de la trama gira en torno a la precaria situación económica de Nani. Nani ha sido la única cuidadora de Lilo desde que sus padres murieron en un accidente de automóvil. Pero mientras Stitch, el compañero de Lilo, provoca el caos en sus diversos lugares de trabajo, Nani lucha por mantener un empleo y una trabajadora social le advierte repetidamente de que podría perder la custodia de su hermana. El argumento refleja la crisis real de los niños nativos que son apartados de sus hogares, así como las disparidades raciales en el sistema de bienestar infantil de Estados Unidos.

"El conflicto que se produce en Lilo y Stitch, en el que el Estado colonialista intenta separar a esta pequeña familia nativa hawaiana 'rota', se hace más evidente al ser ambas niñas de piel más oscura", escribió otra usuaria de Twitter. "Elegir a una hawaiana de piel más clara para interpretar a Nani interfiere con eso".

El colorismo está muy extendido en Hollywood

Estrellas como Viola Davis y Lupita Nyong'o han denunciado haber perdido oportunidades por tener la piel oscura, mientras que otras, como Zendaya y Thandiwe Newton, han reconocido los privilegios que conlleva tener la piel más clara.

La película de acción real "Lilo & Stitch" es solo el último de una larga lista de proyectos que se han enfrentado a acusaciones de colorismo. Una conversación similar tuvo lugar en torno a la nueva versión de Disney de "Aladdin", cuando Naomi Scott, de ascendencia mixta inglesa e india, fue elegida para interpretar a la princesa Jasmine.

"¿Por qué, cuando se hace un casting para la esposa de un terrorista o un extra número cuatro en series como Jack Ryan o Homeland, parece bastante fácil encontrar a una mujer morena o de Medio Oriente para el papel, pero cuando se hace un casting para una princesa de Disney los directores y agentes de casting se quedan perplejos?", escribió Erum Salam en un artículo de 2019 para The Guardian.

Del mismo modo, el relanzamiento de "Gossip Girl" fue criticado por el hecho de que todas sus estrellas negras eran de piel clara, mientras que la adaptación cinematográfica de "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda también fue criticada por la falta de actores afrolatinos de piel oscura en los papeles principales. ("Gossip Girl" fue relanzada por HBO Max, mientras que "In the Heights" fue distribuida por Warner Bros. Pictures. Ambas empresas comparten la matriz Warner Bros. Discovery con CNN).

Connor dijo que le preocupa que la elección de una actriz de piel clara para el papel de Nani en "Lilo & Stitch" fomente las percepciones erróneas sobre el aspecto de los hawaianos. Como mujer negra y hawaiana, a menudo ha sentido que los demás no la ven como hawaiana por su tono de piel. Por eso habría sido significativo ver a una actriz de piel más oscura en el papel de Nani.

"La pregunta no es: '¿Ella es suficiente?' Es '¿Soy suficiente?' y eso es tan desafortunado teniendo en cuenta que la animación original hizo un trabajo tan maravilloso al hacer que TODOS nos sintiéramos vistos, sin importar el tono de piel", escribió Connor. "Es realmente una pérdida, sin culpa de la propia Agudong".

Según Connor, Agudong no tiene la culpa de los problemas sistémicos que desde hace tiempo afectan al sector. Aunque Connor está decepcionada, espera que el remake de "Lilo & Stitch" se mantenga fiel al original, que tanto le gustó cuando era niña. Y afirma que desea ver la película cuando se estrene.