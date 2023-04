ANÁLISIS | El presidente de Brasil lanza una "coalición de paz" para Ucrania, pero camina por una delgada línea frente a las potencias mundiales

Puntos clave de la reunión entre Lula da Silva y Xi Jinping en China 1:10

(CNN) -- Llamando a la paz en Ucrania desde miles de kilómetros de distancia, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha estado tratando de posicionarse como una posible fuerza mediadora en el conflicto durante meses.

Sin ofrecer muchos detalles sobre el plan, Lula parece estar encarnando plenamente la línea de su gobierno de que “Brasil ha vuelto”; es decir, ha vuelto para reclamar un papel en la política mundial. Dice que su objetivo es formar una coalición de países dispuestos a intervenir y liderar los esfuerzos por la paz en Ucrania, aunque en el proceso se encuentra pisando una delgada línea con las mayores potencias del mundo.

La propuesta de Lula es crear “un G20 por la paz”, un grupo de países lo suficientemente fuerte como para ser respetado en una mesa de negociaciones, pero que todavía son considerados por algunos como neutrales en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Indonesia, India y China jugarían un papel crucial en su visión, aunque países latinoamericanos también están invitados a unirse a la aparente iniciativa.

Cuando lanzó su regreso político en 2022, Lula le dijo a la revista Time que pensaba que tanto Rusia como Ucrania eran responsables del conflicto. Lula condenó la decisión de Rusia de invadir a su vecino, pero afirmó controvertidamente que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky podría haber hecho más para evitar el conflicto. Una vez en el cargo, insistió en que Brasil no tomaría partido.

Pero cuando el canciller de Alemania Olaf Scholtz alentó recientemente a Brasil a contribuir con armas para la defensa de Ucrania, Lula se sintió obligado a hacer algo, explicó a CNN Guilherme Casarões, politólogo y profesor de la Escuela de Administración Pública de la Fundação Getúlio Vargas.

“Estaba sentado en la cerca, estaba muy cómodo donde estaba, y ahora tenía que salir de la comodidad”, dijo Casarões.

Lula no podía contemplar el envío de armas, un paso que iría mucho más allá de la política exterior tradicional de Brasil, sugirió el analista.

“Ninguna administración brasileña, ni siquiera la de Bolsonaro, diría yo, enviaría armas a Ucrania. Brasil no participa en guerras con las que no tenemos nada que ver, Brasil no participa a menos que sea una especie de guerra mundial”, dijo Casarões.

Pero él tampoco podía hacer nada. Después de todo, Lula había prometido traer a Brasil “de vuelta” al escenario mundial.

“Podría haber dicho simplemente 'no', pero no lo hizo”, dijo Casarões. “En cambio, dijo: 'Está bien, no voy a enviar armas a Ucrania, pero tratemos de negociar la paz, usemos la reputación de Brasil y mis propias habilidades como mediador para permitir que se lleve a cabo una cumbre de paz, tratemos de resolverlo. Si voy a tomar partido, déjenme tomar el lado del diálogo'”.

La difícil apuesta de Brasil sobre Ucrania

Estados Unidos, Francia y Alemania escucharon el discurso de Lula para crear un equipo de pacificadores. Lula también abordó la idea con el líder chino Xi Jinping, pero se fue de Beijing a principios de este mes sin ningún compromiso formal.

Lula ha luchado para que su propuesta sea ampliamente persuasiva. Una idea controvertida que ha planteado para una posible resolución sería que Ucrania cediera Crimea, que Rusia anexó en 2014, una concesión que Kyiv descartó y que la Casa Blanca describió como “simplemente equivocada”.

El enfoque directo Lula para la creación de consenso también ha sido difícil. Hasta hace poco, Estados Unidos, un aliado cercano de Kyiv, se había mantenido en silencio sobre los comentarios de Lula sobre Ucrania. Pero mientras aún estaba en Beijing la semana pasada, Lula apuntó directamente a Washington, que junto con la Unión Europea han sido los principales proveedores de armas defensivas y ayuda a Ucrania.

Lula dijo a periodistas que Estados Unidos debería dejar de “alentar” la guerra “y comenzar a hablar de paz”, un comentario que provocó elogios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y la ira de Washington.

Dos días después, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, acusó a Brasil de “hacerse eco de la propaganda rusa y china”.

Es “profundamente problemático cómo Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados en la paz, o que compartimos la responsabilidad de la guerra”, dijo Kirby. “Francamente, en este caso, Brasil estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos”.

Castigado, Lula luego pareció suavizar su tono; durante un discurso con motivo de la visita del presidente de Rumania al día siguiente, el líder brasileño enfatizó que su gobierno “condena la violación de la integridad territorial de Ucrania” y al mismo tiempo “defiende una solución política negociada".

Hacer lo contrario haría correr el riesgo de aislar a Brasil de sus amigos y socios comerciales en Occidente, dijeron expertos a CNN.

“Si estamos en este ambiente de decir que condenamos la agresión de Rusia y trataremos de encontrar juntos soluciones para la paz, entonces sí, por supuesto que valoraremos los esfuerzos de Brasil”, dijo el embajador de la Unión Europea en Brasil, Ignacio Ybáñez, a CNN Brasil este martes.

Hablar con ambos lados

“Donde empezamos a tener algunas dificultades para entender las ideas del gobierno brasileño es precisamente cuando colocan al atacante y al atacado en el mismo nivel”, dijo.

Lula necesita perfeccionar su mensaje y mostrar su voluntad de comprometerse con Ucrania ahora si espera mantener la credibilidad en Europa y EE.UU. y crear, en últimas, una credibilidad como gestor de paz, dijo Casarões. “Lula realmente no ha pensado en qué tipo de cosas iba a decir, en este esfuerzo por construir esta posición desalineada”, dijo el analista.

“Si Lula sigue reafirmando que Rusia y Ucrania son igualmente responsables de la guerra, creo que su capital va a disminuir en algún momento, por lo que es importante que Lula dé un paso atrás, tal vez reconsidere algunas de las cosas que ha dicho sobre la guerra, y tal vez cambiar la forma en que lo dice, aunque sea un poco. Creo que eso será suficiente para que la gente entienda cuál es la posición real de Brasil”, añadió Casarões.

El analista sugiere que Lula pudo haber invitado a una delegación ucraniana a Brasilia, para que coincidiera con la visita de Lavrov a Brasil la semana pasada.

“Mostrémosles que estamos realmente dispuestos, realmente comprometidos a hablar con ambos lados”, dice Casarões.

Hasta este viernes, Lula le había pedido al asesor de política exterior y excanciller Celso Amorim que viajara a Ucrania, aunque no se ha fijado una fecha para el viaje. Amorim también se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a principios de este mes en Moscú.

Pero la posición de Lula seguirá siendo complicada mientras intenta proteger los intereses económicos de Brasil al tiempo que se catapulta a sí mismo a una arena geopolítica tensa.

China es el mayor socio comercial de Brasil y un importante comprador de soja y carne de Brasil. Para estos dos productos, los agricultores brasileños también dependen de los fertilizantes rusos. Las agendas económicas y diplomáticas podrían derrumbarse si se equivoca.

Andre Pagliarini, profesor asistente de historia en Hampden-Sydney College y miembro no residente en la Oficina de Washington Brasil y el Instituto Quincy, dice que China es, en última instancia, parte de la razón por la que es poco probable que se concrete un acuerdo de paz negociado por Lula.

“China, como Brasil, tiene interés en lograr que Rusia termine la guerra. Sin embargo, a diferencia de Brasil, tiene la capacidad de forzar la mano de Putin y, a diferencia de Brasil, no tiene interés en compartir el crédito por la paz”, dijo Pagliarini.

Mientras Lula continúa su gira mundial de “Brasil está de regreso”, también enfrenta una variedad de desafíos en casa, desde el despido de su jefe de seguridad por la filtración de un video de los disturbios del 8 de enero en Brasilia, hasta la creciente amenaza política de la derecha radical de Brasil. La economía de su país se está contrayendo y la inflación está aumentando; las comunidades indígenas de la Amazonía están en crisis; y la seguridad alimentaria persigue a la nación.

Una estrategia de mantener la tradición brasileña de no alineación y trazar un camino independiente de las grandes potencias globales podría ser buena tanto para él como para los brasileños. La opinión del gobierno es que las sanciones impuestas a Rusia por EE.UU., Japón y los países de la Unión Europea han perturbado gravemente el comercio y la agricultura mundiales, y este impacto es enorme para los países en desarrollo cuyas economías aún se están recuperando de una pandemia, incluido Brasil.

Existe la posibilidad de que Brasil luzca bien como mediador de la paz mientras sigue haciendo lo mejor para su propio crecimiento económico, pero hay mucho en juego.

“Si puede generar ganancias materiales reales para los brasileños, creo que se considerará un éxito”, dice Pagliarini. “Sin embargo, si el nivel de vida de los brasileños no mejora, la política exterior de Lula probablemente jugará con una narrativa de que es demasiado viejo y atrasado para llevar a Brasil a la próxima década”.