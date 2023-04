ANÁLISIS | ¿La primera ministra de Italia detendrá los barcos o los barcos la detendrán a ella?

Georgia Meloni ya es la primera ministra de Italia 1:54

Roma (CNN) -- La promesa clave de la campaña que llevó a Giorgia Meloni y su coalición de extrema derecha al poder en una victoria aplastante en las elecciones de septiembre pasado fue la de hacer lo que nadie más había hecho antes: impedir que los barcos de migrantes utilicen a Italia como puerta de entrada a Europa.

“Blocco navale”, gritaban sus redes sociales (“¡Bloqueo naval ahora!), que se completaban con fotos de barcos de contrabandistas abarrotados.

En la campaña electoral, prometió impedir que todos los barcos de migrantes desembarcaran en las costas italianas, sin importar quiénes estuvieran en ellos y qué los impulsara a arriesgar sus vidas.

Sus primeros cien días en el cargo se consideraron un éxito.

No era tan de extrema derecha como algunos temían, y la política de carrera multilingüe se sentía cómoda con los líderes mundiales.

Los líderes liberales europeos se beneficiarían de la perspectiva de la promesa de Meloni de detener los barcos, y muchos esperaban que pudiera lograrlo. Los conservadores como el líder húngaro Viktor Orban anunciaron su victoria y le agradecieron por "proteger las fronteras de Europa".

Incluso logró poner en línea a los astutos socios de coalición Matteo Salvini y Silvio Berlusconi a pesar de las diferencias sobre la guerra en Ucrania.

Meloni superó varias tormentas, incluida la admisión de Berlusconi de que había reavivado su bromance con Vladimir Putin después de que Putin le enviara vodka ruso para su cumpleaños. Discutió con Salvini sobre cómo manejar la crisis energética y su propio afecto por Putin. A fines de enero, parecía imparable.

Entonces los barcos empezaron a venir, y venir, y venir.

Para el 21 de abril, habían llegado en barco más de 35.000 personas, un número más de tres veces mayor que el año anterior. Por el contrario, poco más de 4.000 personas han llegado al Reino Unido en lo que va del año en barco desde Francia.

Una encuesta reciente mostró que el apoyo al partido Hermanos de Italia de Meloni –que ganó las elecciones con el 34% de los votos– se redujo a poco más del 29% en las encuestas de opinión.

Algunos creen que nadie esperaba que tuviera éxito en detener barcos, por lo que la caída en las encuestas refleja otros problemas, incluido su continuo apoyo a la guerra de Ucrania y su relación con China.

Italia se inscribió en el proyecto Silk Road de China, un ambicioso esquema de infraestructura global que algunos analistas ven como una señal preocupante de la creciente influencia china.

“Los inmigrantes y la UE ocupan un lugar destacado en su lista de vigilancia, pero hay otros temas que la amenazan más”, dijo a CNN Francesco Galietti, fundador de Policy Sonar, una consultora de riesgo político con sede en Roma.

“Meloni no se verá paralizada por los inmigrantes, pero si no puede optar por no participar en el Acuerdo de la Ruta de la Seda con China y hacerlo con firmeza, entonces no recibirá una invitación a la Casa Blanca”.

Pero no todos están listos para darle un pase a la migración.

“Este es un problema serio, creo que esta es la crisis más relevante que enfrenta y el desafío más relevante para su gobierno ahora”, dijo a CNN Giovanni Orsina, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Luiss Guido Carli en Roma, y ​​agregó que aborda la inmigración en dos frentes: ejerciendo presión sobre Europa y tomándosela muy en serio en casa.

Le dice a la mayoría de los italianos que la crisis de los inmigrantes sigue siendo algo de lo que escuchan, no algo que les afecta directamente.

“El punto de inflexión (es) cuando los inmigrantes dejan de ser los titulares de las noticias y comienzan a convertirse en personas frente a sus hogares, los encuentras en las calles y plazas de los pequeños pueblos italianos, entonces se vuelve existencial, no abstracto”.

La migración irregular a Europa ha sido uno de los problemas más divisivos en el bloque durante años.

Pero bloquear los barcos en la última etapa del viaje a Europa esencialmente está abordando un síntoma de un problema, no el problema en sí mismo, dijo a CNN Hanne Beirens, directora del Instituto de Política Migratoria de Europa.

“Si le preguntas a los expertos en migración si ella podría detener los barcos, la respuesta sería no”, dijo, y agregó que lo único que detuvo la migración fue la pandemia de covid-19.

Beirens dice que hasta que Europa pueda ponerse de acuerdo sobre cómo abordar el problema desde la raíz, ofreciendo oportunidades para solicitar asilo antes en el viaje y trabajando para resolver los problemas en los países que producen la mayor cantidad de inmigrantes y refugiados, los barcos seguirán llegando.

“Hay grandes expectativas con estas promesas, y cuando no sean capaces de manejar una situación caótica, veremos a los estados miembros actuando solos y decidiendo unilateralmente usar devoluciones, violencia en la frontera o algo peor”, dice.

Meloni hizo precisamente eso al declarar un estado de emergencia por la crisis migratoria, lo que permitirá medidas extremadamente duras para manejar las llegadas, incluida la autorización a las autoridades que normalmente se ocupan de los desastres naturales para repatriar rápidamente a los migrantes.

Orsina dice que el estado de emergencia le da tiempo. “También le permite tomar atajos en la burocracia italiana y envía un mensaje al país de que el problema se está abordando con seriedad, pero también es una forma de organizar mejor a las personas que vienen aquí”.

La medida ha sido boicoteada en varias regiones de izquierda; Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata, comparó el decreto con algo de la era fascista.

La victoria electoral de Meloni fue un momento asombroso en la política italiana, no solo por el rápido ascenso de su partido desde los márgenes de la derecha.

No solo fue la primera ministra más joven y la primera mujer al mando del gobierno de Italia, sino que también fue la primera líder electa desde 2011, al haber ganado una mayoría tan saludable que la política postelectoral como de costumbre se dejó de lado.

La gente había hablado, y la querían a ella y a todo lo que representaba.

Ahora, la pregunta en la mente de todos, es si ella puede cumplir con sus promesas a los votantes.