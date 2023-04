El equipo de Biden trabaja para finalizar los planes de reelección mientras las encuestas muestran un tibio apoyo para una candidatura de 2024

Biden: "Creo que puedo vencer a Donald Trump de nuevo" 2:10

(CNN) -- Los asesores del presidente de Estados Unidos Joe Biden se están moviendo rápidamente para finalizar los detalles operativos y de personal de su campaña de reelección antes de lo que se espera sea un duro esfuerzo de 19 meses para convencer al público de sus logros y su habilidad para servir hasta bien entrados sus ochenta años.

Biden regresó a la Casa Blanca este domingo por la noche después de un fin de semana en Camp David diseñado para servir como un repaso intensivo de la campaña y la planificación del personal, incluidos los asuntos que aún requieren su aprobación final, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Pero incluso cuando los funcionarios realizaron las ediciones finales de un video de anuncio que probablemente se publicará este martes, marcando cuatro años desde que Biden se declaró candidato en las elecciones presidenciales de 2020, los desafíos de la próxima contienda se hicieron más evidentes.

Una encuesta de NBC News publicada este domingo encontró que solo el 26% de los estadounidenses cree que Biden debería postularse para un segundo mandato como presidente, mientras que el 70% dice que no debería hacerlo. Entre los demócratas, el 51% dice que Biden no debería postularse para un segundo mandato. Eso refleja los hallazgos de otras encuestas recientes que muestran un tibio apoyo a la reelección de Biden, incluida una encuesta de AP-NORC publicada el viernes y una encuesta de CNN publicada a principios de este mes.

En la encuesta de NBC, casi la mitad de los que se oponen a la candidatura de Biden dicen que su edad es una de las principales razones de esa opinión.

Los asesores confían en que esos números significarán poco a largo plazo. Los republicanos, y la candidatura del expresidente Donald Trump en particular, tienen “un historial bastante bueno de traer a nuestra gente de vuelta a casa y salir a votar”, dijo un alto funcionario demócrata cercano a la Casa Blanca.

Los asesores de Biden también creen que su edad representa décadas de experiencia, que dicen que ha impulsado victorias legislativas que han generado dividendos económicos tangibles en todo el país.

“Él tiene una mano firme, cuando miras lo que está pasando ahora mismo con Donald Trump y lo que estamos escuchando de nuevo. La gente no quiere volver a ese caos”, dijo la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, cuando Dana Bash de CNN le preguntó sobre la edad de Biden en el programa “State of the Union”.

Aún así, a los 80 años, la edad de Biden seguramente actuará como un tema central en la próxima campaña, un hecho que incluso muchos de sus aliados demócratas reconocen en privado.

Un cronograma acelerado para buscar la reelección

La noticia de que Biden había decidido lanzar su campaña de reelección esta semana fue una sorpresa para una gran cantidad de funcionarios demócratas a quienes se les había hecho creer en las últimas semanas que era más probable que Biden esperara hasta el verano para anunciar su campaña.

Durante semanas, los asesores de Biden y otras personas cercanas a la Casa Blanca habían insistido en que el presidente no sentía presión para anunciar esta primavera y estaba dispuesto a permitir que se desarrollara una primaria republicana cada vez más polémica sin estar en la mezcla como candidato oficial.

Pero otros factores también pesaron sobre los asesores de Biden. Una lucha desordenada por el techo de la deuda, anticipada este verano, no sería el momento ideal para anunciar una campaña de reelección. El presidente viajará al extranjero el próximo mes para asistir a cumbres en Japón y Australia, y planea viajar al exterior nuevamente en julio para una cumbre de la OTAN en Lituania, lo que acorta el calendario.

Y la recaudación de fondos de alto valor tiende a ser más lenta durante los meses de verano, lo que podría afectar el deseo de los funcionarios demócratas de lograr una buena recaudación en el primer trimestre para la campaña de reelección.

Los asesores continuaron advirtiendo que era posible que se produjeran cambios de última hora. Y aunque Biden terminó de grabar un video que declara su candidatura y describe su argumento para un segundo mandato, según personas familiarizadas con el asunto, sus asesores advirtieron que el momento de su lanzamiento podría cambiar.

Jefa de campaña

A medida que la planificación para el lanzamiento de la reelección salió a la luz pública en los últimos días, el número de candidatos para director de campaña se redujo rápidamente de más de media docena a un solo nombre.

Biden está a punto de nombrar a Julie Chávez Rodríguez, una asesora principal de la Casa Blanca, para supervisar la campaña, dijeron a CNN dos asesores demócratas de alto nivel este domingo. La elección del jefe de campaña fue una de las muchas decisiones pendientes que Biden y su equipo estaban tomando mientras se preparaban para el anuncio potencialmente inminente.

Rodríguez, asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, ha visto ascender su carrera en la Casa Blanca de Biden.

Biden elevó a Rodríguez al puesto de asesora principal el verano pasado, y la agregó al pequeño círculo de sus asistentes más importantes.

Si bien Rodríguez administrará formalmente la campaña, el esfuerzo también se guiará en gran medida desde el ala oeste, donde los asesores principales Anita Dunn, Jen O'Malley Dillon, Mike Donilon y Steve Ricchetti también desempeñarán papeles centrales.

Rodríguez, nieta del ícono laboral César Chávez, ha sido una asesora demócrata desde hace mucho tiempo y cercana a Biden.

CBS News fue el primero en informar la esperada decisión.

El día a día de Biden

El último fin de semana de Biden antes del anuncio esperado sirvió como una ventana al acto de equilibrio que se avecinaba mientras él y sus principales funcionarios de seguridad nacional navegaban por la complejidad de una evacuación potencialmente peligrosa del personal del gobierno de la embajada de EE.UU. en Sudán, devastado por la guerra.

Biden ha sostenido en privado que su enfoque principal es llevar a cabo las funciones del trabajo para el que fue elegido en 2020.

Dio la orden el sábado de desplegar aproximadamente 100 soldados de operaciones especiales de EE.UU. para asegurar y completar la evacuación de personal estadounidense en Sudán. La operación fue exitosa y ningún personal militar o diplomático de EE.UU. resultó herido en el proceso de aproximadamente una hora.

Sirvió como una demostración en tiempo real de cómo pueden desarrollarse los próximos 19 meses para el actual candidato a la Casa Blanca, donde no faltan las crisis que pueden cambiar un mensaje o campaña aparentemente de la noche a la mañana.

También proporcionó una ventana a otra realidad de Biden, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Tendrá la última palabra en la dirección de las cosas, incluso si esa palabra lleva más tiempo de lo que preferirían algunos en el partido. Eso llevó a algunos en el equipo de Biden a advertir a los aliados que el anuncio de este martes no estaba cerrado hasta que Biden diera luz verde.

El video había sido filmado, señalaron, y los asesores cercanos habían acelerado sus comunicaciones con los funcionarios del partido y los donantes en el período previo al anuncio. Pero a Biden no le agradaron las filtraciones, y todavía tenía mucho que reflexionar y discutir sobre la forma de su incipiente campaña en el transcurso del fin de semana.