Las 5 empresas más admiradas del mundo, según Fortune 0:57

(CNN) -- Los empresarios que quieren una plantilla productiva y comprometida podrían hacer más por formar, desarrollar y apoyar a sus directivos. Y es que los jefes son el ingrediente secreto.

Las encuestas trimestrales de Gallup sobre indicadores de mano de obra muestran sistemáticamente que los directivos son un elemento clave para el compromiso, la retención, la productividad y la confianza en el liderazgo de los empleados.

Resulta que en muchos lugares de trabajo no existe una formación eficaz de los directivos. "Yo diría que el 99% de las empresas no ofrecen una formación eficaz, y no exagero", afirma Ashley Herd, exejecutiva de Recursos Humanos que fundó @ManagerMethod. "Aunque algunos imparten formación, rara vez esta es efectiva a la hora de proporcionar la orientación necesaria para ayudar a los directivos a entender cómo cumplir los objetivos empresariales y, al mismo tiempo, apoyar a los empleados de la forma adecuada", afirma.

Un aspecto clave que deben saber los directivos es cómo comunicarse bien. De hecho, según Gallup, la forma en que los directivos hablan con los empleados y la frecuencia con que lo hacen pueden contribuir en gran medida a fomentar la confianza y el compromiso de los empleados.

Puede que a los directivos que ya se sienten sobrecargados de trabajo no les entusiasme oír esto. Sin embargo, una de las encuestas de Gallup, que incluyó respuestas de más de 67.000 trabajadores estadounidenses, reveló que la forma más eficaz de hacer que alguien se sienta vinculado a una organización es mantener una conversación "significativa" cada semana con cada subordinado directo para hablar de objetivos, clientes y bienestar, así como para expresar reconocimiento. El tiempo recomendado para cada conversación es de de 15 a 30 minutos.

Parece mucho. Pero si tienes, digamos, un equipo de 10 personas, estás hablando de dedicar no más de 2,5 horas a la semana.

"Hemos descubierto que este único hábito desarrolla las relaciones de alto rendimiento más que cualquier otra actividad de liderazgo", señalaron los investigadores de Gallup.

El compromiso ha ido disminuyendo

Las encuestas de la firma de investigación han encontrado que la proporción de trabajadores estadounidenses comprometidos y activamente desvinculados es de 1,8 a 1 en la actualidad, por debajo de un récord de 2,7 a 1 en 2019.

El propósito de los chequeos regulares, señalaron los investigadores, es tener "conversaciones basadas en fortalezas que aporten claridad y propósito al trabajo, que ahora se está deteriorando en las organizaciones estadounidenses".

Ayudar a los empleados a sentirse conectados es especialmente crítico en un entorno de trabajo híbrido, que hecho correctamente puede en sí mismo también impulsar el compromiso, encontró Gallup.

Otras formas de generar confianza y compromiso

En un estudio aparte, Gallup descubrió que el hecho de que los empleados se sientan libres para hablar con sinceridad sobre los efectos de los grandes cambios en el trabajo es una forma clave de generar confianza en los líderes.

"Cuando los empleados están totalmente de acuerdo en que han tenido la oportunidad de dar su opinión sincera sobre los cambios organizativos, es 7,4 veces más probable que confíen en sus líderes para gestionar con éxito los nuevos retos", señala el estudio de Gallup.

¿Qué puede hacer una empresa para formar mejor a sus jefes?

Herd ofreció algunas recomendaciones sobre lo que pueden hacer los empresarios para mejorar el desarrollo de los directivos. Para empezar, dijo: