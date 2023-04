(CNN) -- El impresionante brillo danzante de la aurora boreal y de su equivalente en el hemisferio sur, la aurora austral, deslumbran a quienes tienen la suerte de contemplar el mayor espectáculo de luz de la Tierra.

Las auroras boreales y australes, que normalmente se limitan al Ártico y la Antártida, han generado asombro y maravilla durante siglos.

En los últimos meses, fotógrafos y observadores del cielo han captado el colorido espectáculo más al sur (o al norte, si estás en el hemisferio sur) de lo habitual, en lugares como el estado de Colorado, el sureste de Inglaterra y Nueva Gales del Sur. Los pilotos han dado círculos en pleno vuelo para que los pasajeros puedan contemplar el fenómeno más de cerca.

Un nuevo evento solar durante el fin de semana generó coloridas auroras en la noche del domingo y la mañana del lunes, y se pueden esperar más este lunes por la noche, según EarthSky.

Las auroras boreales serán visibles tan al sur como Alabama y el norte de California, según la Previsión de Auroras de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Aquí puedes comprobar si estás en uno de los muchos lugares de la zona de observación y las mejores maneras de ver auroras.

Las auroras son el resultado de la actividad del Sol, específicamente de un tipo de tormenta solar llamada eyección de masa coronal, que emite gases y partículas electrificadas al espacio. Cuando estas partículas alcanzan las líneas de campo magnético de los polos, lo que suele tardar unos tres días, penetran en la atmósfera terrestre.

Una vez allí, las partículas y la energía interactúan con los gases de la atmósfera, produciendo luz de distintos colores en el cielo. El oxígeno emite luz verde, el color que más se suele observar, así como luz roja, según Aurora Watch de la Universidad de Lancaster (Reino Unido). El nitrógeno brilla en azul y púrpura, según la NASA. El tiempo despejado también puede ayudar a que las auroras sean más visibles.

Una fuerte tormenta geomagnética se generó por una eyección de masa coronal el 21 de abril, y el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA está vigilando el evento.

El plasma expulsado por el Sol viajó a casi 3 millones de kilómetros por hora hacia la Tierra a las 3:26 p.m., hora de Miami, del 23 de abril.

Anteriormente, investigadores del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA dijeron que detectaron dos erupciones solares de clase M en marzo, las cuales generaron eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). Esto, a su vez, provocó una elevada actividad geomagnética y produjo las cautivadoras auroras. Las erupciones solares más pequeñas se denominan de clase A, seguidas de las de clase B, C, M y X, que son las mayores, según la NASA.

En ocasiones, las CME también pueden perturbar el funcionamiento de los satélites y las comunicaciones en la Tierra.

La reciente actividad geomagnética en marzo fue impulsada por una región de manchas solares "grande y magnéticamente compleja" conocida como AR3234, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

En los próximos años, las auroras boreales podrían aparecer más al sur y con mayor regularidad, según Robert Massey, director ejecutivo de la Real Sociedad Astronómica.

El Sol atraviesa un ciclo de 11 años en el que el nivel de actividad de las llamaradas fluctúa. El ciclo 25, el más reciente, comenzó en diciembre de 2019, un período en el que el Sol sigue activo, pero es más tranquilo y tiene menos manchas solares.

The Northern Lights and a Meteor over Stonehenge this morning 😍 Photo credit Stonehenge Dronescapes on FB #Aurora #auroraborealis #northernlights #stonehenge #stars #astro #meteor #beautiful #april #astrophotography pic.twitter.com/RYIirr7X7J

— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) April 24, 2023