Falta de días libres por enfermedad y un horario inflexible están entre las duras condiciones de trabajo que pueden afectar la salud mental, según un informe

(CNN) -- Ciertas condiciones de trabajo, incluidos los horarios inflexibles o nocturnos y la falta de días libres remunerados por enfermedad, pueden tener un efecto significativo en la salud mental, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

En 2021, aproximadamente 1 de cada 37 adultos que trabajaban experimentó angustia psicológica grave o sentimientos negativos que fueron lo suficientemente graves como para afectar el funcionamiento social y ocupacional y requerir tratamiento, muestra el informe. Los hallazgos se basaron en una muestra representativa de adultos de 18 a 64 años que respondieron a la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Las respuestas, recopiladas durante el segundo año de la pandemia de covid-19, mostraron que aproximadamente 1 de cada 17 personas que tuvieron que trabajar cuando estaban físicamente enfermas reportaron angustia psicológica grave, tres veces más que las que no tenían que trabajar cuando se encontraban enfermas.

Las tasas de angustia psicológica grave fueron significativamente más altas entre los trabajadores que no tenían licencia por enfermedad pagada que entre los que sí la tenían.

Los turnos nocturnos y los horarios menos flexibles también tuvieron un efecto significativo en la salud mental de los trabajadores. Las personas que trabajaban en el turno de noche tenían el doble de probabilidades de reportar trastornos psicológicos graves que las personas que trabajaban en el turno de día.

La inconsistencia en el horario y el pago también tuvo efectos negativos, según el informe. Las personas que trabajaban en turnos rotativos tenían más probabilidades que el promedio de reportar angustia psicológica grave, al igual que aquellos cuyos ingresos cambiaban mes a mes y aquellos que anticipaban perder su trabajo dentro de un año.

La falta de control está en el centro de muchas de estas condiciones de trabajo vinculadas a la mala salud mental, dicen los expertos.

“La gente necesita tener un sentido de gestión u organización para evitar tener una respuesta de estrés”, dijo Dennis Stolle, un psicólogo social y de la personalidad que no participó en el informe. “Cuando las personas no saben lo que va a pasar y no tienen ningún control sobre lo que va a pasar, puede generar ansiedad y aumentar los niveles de estrés”.

Lograr un equilibrio

Lograr un equilibrio entre consistencia y flexibilidad es clave, dijo. Y es de vital importancia con el trabajo debido a la gran cantidad de tiempo y energía que consume en nuestras vidas.

“Las personas necesitan tener un horario que sea lo suficientemente predecible para que no sientan que su vida está fuera de control y que puedan ser llamados a trabajar en cualquier momento. Por otro lado, también necesitan tener suficiente flexibilidad para sentir que tienen bastante control para lidiar con las emergencias que surgen en la vida”, dijo Stolle, quien es director senior de psicología aplicada en la Asociación Estadounidense de Psicología.

En octubre, el director general de servicios médicos de EE.UU., el Dr. Vivek Murthy, publicó un informe que describe el "papel fundamental" que los lugares de trabajo pueden desempeñar para apoyar la salud mental de los trabajadores y cómo la pandemia de covid-19 puede haber afectado esa relación.

El informe citó datos que destacan el aumento significativo en la prevalencia de problemas de salud mental durante los años de la pandemia, así como encuestas recientes que encontraron que la existencia de una condición en el lugar de trabajo tuvo un efecto negativo en la salud mental de más del 80% de los trabajadores.

Otro informe publicado este mes encontró que alrededor de 100.000 enfermeras registradas en EE.UU. abandonaron el lugar de trabajo debido al estrés de la pandemia de covid-19. La mayoría dijo que su carga de trabajo aumentó durante la pandemia, y la mayoría dijo que se sentía emocionalmente agotado en el trabajo.

Otra investigación destacó el costo que la pandemia tuvo en muchos grupos desfavorecidos, en particular los trabajadores negros e hispanos, que tenían más probabilidades de soportar la carga del trabajo de primera línea.

La pandemia “desencadenó un ajuste de cuentas entre muchos trabajadores que ya no sienten que sacrificar su salud, su familia y sus comunidades por el trabajo es una compensación aceptable”, escribió Murthy en una carta de presentación de su informe en octubre.

Las conversaciones sobre este tema se han estado gestando durante años, y la pandemia las aceleró a medida que las circunstancias en torno al trabajo se volvieron más complicadas, dijo Stolle. Ahora, las personas buscan de manera proactiva minimizar los efectos de esas complicaciones e incertidumbres.

“Algunas de nuestras encuestas de investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología han demostrado que las personas valoran cada vez más tener protecciones de salud mental en el lugar de trabajo, y esto es algo que quieren buscar cuando buscan un nuevo empleo”, dijo. “No creo que sea solo una moda”.