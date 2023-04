(CNN) -- Un módulo de alunizaje japonés, que transportaba un vehículo de exploración desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos, intentó posarse en la superficie de la Luna este martes, lo que suponía el primer alunizaje de una nave espacial desarrollada comercialmente. Sin embargo, los controladores de vuelo en tierra no pudieron establecer contacto de inmediato, lo que hizo suponer a la empresa que la nave se había perdido.



El módulo de aterrizaje, construido por la empresa japonesa Ispace, se lanzó el 11 de diciembre desde Cabo Cañaveral, Florida a bordo de un cohete de SpaceX. Desde entonces, la nave recorrió un trayecto de tres meses para entrar en órbita alrededor de la Luna, situada a unos 383.000 kilómetros de la Tierra, utilizando una trayectoria de baja energía. En total, el módulo de aterrizaje recorrió 1,4 millones de kilómetros a través del espacio.

Se esperaba que el aterrizaje se produjera este martes a las 12:40 p.m. ET, es decir, el miércoles a la 1:40 a.m. hora estándar de Japón.

Pasaron los minutos mientras el equipo de control de la misión trabajaba para recuperar el contacto con el vehículo tras un esperado corte de las comunicaciones. Unos 20 minutos después de la hora prevista para el aterrizaje, el CEO de Ispace, Takeshi Hakamada, ofreció una actualización.

"No hemos podido confirmar el éxito del aterrizaje", dijo. "Tenemos que asumir... que no hemos podido completar el aterrizaje en la superficie lunar. Nuestros ingenieros siguen investigando la situación".

Hakamada añadió que su equipo fue capaz de recopilar datos del vehículo hasta el intento de aterrizaje, un "gran logro" que debería ayudar a informar a futuras misiones de Ispace.

El módulo de aterrizaje lunar, llamado Hakuto-R, transportaba el vehículo Rashid, construido por el Centro Espacial Mohammed bin Rashid de Dubai de Emiratos Árabes Unidos, la primera nave espacial lunar de fabricación árabe.

En la historia, solo tres países han realizado un alunizaje controlado: Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China. Estados Unidos sigue siendo el único país que ha llevado seres humanos a la Luna.

La empresa japonesa Ispace adoptó un enfoque distinto al de las misiones lunares anteriores, al intentar alunizar como empresa con fines de lucro y no bajo la bandera de un solo país.

La empresa había compartido actualizaciones de la misión en su cuenta de Twitter, incluida una fotografía reciente de la Tierra asomando por detrás de la Luna captada por la nave espacial en su viaje por la órbita lunar.

